Sia, sobre los 36.000 euros de manutención que tiene que pagar a su exmarido: “Soy una madre trabajadora que intenta comprar la paz”

La cantante ha llegado a un acuerdo de divorcio con Daniel Bernard, quien solicitaba más de 200.000 euros mensuales. Los documentos concluyen que la artista también debe cubrir la matrícula de la escuela privada de su hijo, así como sus actividades extraescolares y gastos médicos

La cantante Sia (Adelaida, Australia, 50 años) solicitó el divorcio de su marido, el médico Daniel Bernard (48 años), en marzo de 2025. La artista alegó “diferencias irreconciliables” y un año después han demostrado que, efectivamente, las hay. Su proceso de separación se ha ido complicando con acusaciones que se han hecho públicas sobre adicción a las drogas y hasta pornografía infantil, pero lo que más titulares ha acaparado ha sido la ambiciosa solicitud de Bernard de una manutención conyugal de más de 200.000 euros mensuales para “mantener su lujoso estilo de vida”. Después de 13 meses de idas y venidas, la expareja ha llegado a un acuerdo de divorcio este lunes 6 de abril y medios estadounidenses, que han tenido acceso a los documentos como People, han publicado la cantidad final que Sia deberá pagar a Bernard: 42.500 dólares mensuales —más de 36.000 euros—, en concepto de manutención infantil para su hijo en común, Somersault Wonder, de dos años.

La cifra es sustancialmente más baja que el dineral que él pedía inicialmente, pero la intérprete de éxitos como Chandelier o Unstoppable sigue sin estar satisfecha con la resolución final. Así lo ha manifestado ella misma este martes en su cuenta de X, donde ha compartido un escrito con sus 3,2 millones de seguidores. “Veo que la prensa se ha hecho eco de mi acuerdo. Soy una madre trabajadora y sensata que intenta comprar la paz. Tengo la custodia principal de nuestro hijo y, como soy la única que aporta ingresos, aun así sigo teniendo que pagar la manutención infantil increíblemente alta de California”, ha lamentado.

Los generosos pagos, según detalla People, comenzaron el 1 de abril y continuarán hasta que Somersault cumpla 18 años y, si sigue asistiendo a la escuela secundaria a tiempo completo después de eso, hasta que se gradúe o cumpla 19 años. La manutención también puede finalizar antes bajo ciertas condiciones, como el fallecimiento, el matrimonio, la emancipación o una orden judicial adicional. “Este ha sido un año horrible, pero me ha enseñado a lidiar con situaciones increíblemente difíciles, a dar prioridad a mi familia y a no dejar que me afecte la negatividad de los demás”, continúa Sia en su comunicado en redes sociales. Y termina con una cita atribuida al poeta Alexander Pope: “Errar es humano, perdonar es divino”.

Además de los pagos mensuales, el acuerdo concluye que la cantante es responsable de cubrir la matrícula de la escuela privada de su hijo —el primero del médico, pero el tercero para ella, que en 2019 adoptó a dos jóvenes de 18 años y uno de ellos la hizo abuela en 2020—. También deberá pagar las actividades extraescolares acordadas por la expareja, los gastos médicos que no cubra el seguro médico —que también paga ella— y está obligada a mantener una póliza de seguro de vida de cinco millones de dólares que designe a su hijo como beneficiario —Sia padece una rara enfermedad neurológica—.

Por lo demás, Sia y Bernard compartirán la custodia legal del niño, mientras que la custodia física se regirá según un calendario acordado por ambas partes que entró en vigor el 1 de abril. Este establece específicamente los días de la semana y fines de semana en los que Bernard tendrá la custodia —lo que da a entender que ella la tendrá la mayor parte del tiempo—, así como un reparto detallado de los festivos. Según el documento judicial del 6 de abril, la cuestión de la pensión compensatoria se resolvió por separado en diciembre de 2025.

Sia y Daniel Bernard en el estreno de 'West Side Story' en Los Ángeles, en diciembre de 2021. Axelle/Bauer-Griffin (FilmMagic)

Este es el segundo divorcio de Sia, después de haber estado casada durante dos años con el cineasta Erik Anders Lang, de quien se divorció en 2016. Con Bernard se casó en 2022, en una íntima boda con solo cuatro invitados en Portofino, Italia.