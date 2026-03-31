Lola Young habla de cómo está lidiando con su adicción a las drogas tras su colapso en el escenario en 2025: “Estoy mucho mejor”

A finales de septiembre, Lola Young (Croydon, 25 años) anunció la cancelación de su gira tras sufrir un desmayo en el escenario durante uno de sus conciertos en Nueva York. “Espero que me den una segunda oportunidad una vez que haya tenido tiempo para trabajar en mí misma y volver más fuerte”, escribía entonces en su perfil de Instagram, donde reúne casi dos millones de seguidores. Ahora la cantante británica está de vuelta. Su primera aparición fue a lo grande: una actuación en los Grammy, el pasado mes de febrero, donde también se llevó su primer premio (a la mejor interpretación pop en solitario por Messy). Y ahora está dando conciertos en un teatro en Londres. “Creo que, por respeto a mi privacidad, prefiero no decir mucho, pero lo que sí puedo decir es que la recuperación es un proceso continuo. Todavía no estoy completamente recuperada, pero estoy mucho mejor”, contó la artista sobre su proceso de rehabilitación a The Times en una entrevista publicada este sábado. “Me refiero a la recuperación de la adicción a las drogas, sí”.

Estos meses que se mantuvo al margen de los escenarios y de las redes sociales la cantante británica ingresó en un centro integral especializado en adicciones y salud mental, y ahora acude regularmente a las reuniones de Alcohólicos Anónimos como parte de su proseo de recuperación. En 2025, su canción Messy se convirtió en la más escuchada en el Reino Unido y acumula más de 1.100 millones de reproducciones en Spotify. Pero además de lidiar con la fama, estaba pasando por una adicción a la cocaína. “Personalmente, me pasaban muchas cosas: tenía muchos problemas de salud mental y luchaba contra la adicción”, recordó al medio británico sobre la temporada previa a su colapso.

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Es la segunda vez que Young se somete a un tratamiento de rehabilitación; en noviembre de 2024 ingresó durante cinco semanas en un centro de tratamiento para tratar su adicción a las drogas y sus problemas de salud mental. La cantante está diagnosticada de un trastorno esquizoafectivo y también de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) severo.

El desmayo el año pasado fue la llamada de atención que necesitaban Young y su equipo para cambiar lo que estaban haciendo. La cantante británica trabajaba, de media, jornadas de 15 horas al día. “Tener autoconciencia es saber cuándo parar y saber cuándo decir no”, reflexionó en The Times. “Como artistas, somos figuras públicas. Recibimos críticas, nos señalan, hay gente a la que no le gustan nuestros atuendos; tenemos que lidiar con todo eso. Y aunque desde fuera parezca que nos va bien, a veces no es así”, relató sobre el odio que recibe. La intérprete que se hizo viral gracias a su trabajo en TikTok ahora no lee los comentarios: “Es muy malo para mi salud mental”. “Sobre todo en lo que respecta al tema del nepo baby. Sigo diciendo que no voy a volver a comentar sobre esto. Pero, ¿cómo se atreve alguien a opinar sobre algo de lo que no tiene ni idea? Me parece una locura”, dice sobre los usuarios que la acusan constantemente de nepotismo por estar relacionada con la escritora infantil Julia Donaldson.

Su manager es Nick Shymansky, exrepresentante de Amy Winehouse, quien no había trabajado con ningún artista desde que se separaron en 2006 debido a los problemas de Winehouse con las drogas. “Algunos artistas son como atletas, pueden hacerlo todo”, cuenta Shymansky a The Times. “Lola no pretende ser así; necesita su espacio, necesita vivir y crear. A veces las cosas son abrumadoras, y debemos estar muy atentos a eso y protegerlo”.

Young ha retomado su gira, aunque por el momento solo por el Reino Unido. “Ahora estoy en una posición en la que puedo hacer cosas que antes no podía. Lo hago más despacio, con más intención, pero de una manera que siento que me hace bien”, reflexionó. “Este es un camino continuo. Hay que ser amable con uno mismo. Hay que recordar siempre que no se está solo. Nunca, jamás, se está solo”, afirmó.