La reina Sofía regresa a Palma por Semana Santa acompañada por primera vez de las infantas Cristina y Elena

La reina Sofía acompañada por las infantas Cristina y Elena y sus nietas Irene y Victoria Federica, a su llegada al Concierto Anual de Pascua a beneficio del Projecte Home Balears, el 30 de marzo de 2026.

Como ya es tradición, la emérita se ha desplazado hasta la isla balear para iniciar las vacaciones de Pascua y acudir al concierto solidario de Proyecto Hombre Baleares, este año en homenaje a su hermana Irene de Grecia

Como ya es tradición, la reina Sofía ha viajado a Palma para disfrutar de la Semana Santa. Y esta vez no lo ha hecho sola, como sí que ocurrió el pasado año, cuando su hermana, Irene de Grecia, ya se encontraba muy delicada de salud. Sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y dos de sus nietas Victoria Federica e Irene Urdangarin, acompañaron este lunes 30 de marzo a la emérita al tradicional concierto solidario de Semana Santa Proyecto Hombre Baleares, celebrado en la catedral de la capital balear. Es una cita inamovible en su agenda y a la que asiste siempre que tiene oportunidad.

Además, este año, ha estado cargada de simbolismo. El concierto ha rendido homenaje a su hermana, Irene de Grecia, fallecida el pasado 15 de enero a los 83 años, quien era la acompañante habitual de la reina Sofía en el acto celebrado en la capital balear —y en casi todos los actos de su agenda—. Christine Schedukat, la presidenta del Rotary Club Ramon Llull, encargado de la organización de la cita, ha recordado a la princesa con emotivas palabras: “Una persona muy querida que nos ha acompañado tantos años y que hoy ya no está. Este réquiem es en su honor”. En esta ocasión, se ofreció al público el Réquiem de Verdi.

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La reina emérita llegaba a la catedral poco antes del inicio del recital, sobre las 20.30, y era recibida por Marga Prohens, presidenta del Govern balear, por Gabriel Le Senne, presidente del Parlamento, por Francina Armengol, presidenta del Congreso, y por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, entre otras autoridades. A su entrada al templo, fue aplaudida por las 1.700 personas que acudieron al concierto.

La interpretación de la obra de Verdi corrió a cargo de la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, dirigida por Pablo Mielgo, junto a la Coral de la Universitat de les Illes Balears, bajo la dirección Núria Cunillera. El elenco de solistas estuvo formado por la soprano Mira Alkohovik, la mezzosoprano Silvia Tro Santafé, el tenor Antonio Lliteres y el bajo Simón Orfila. Este concierto, que alcanza su decimoséptima edición, se ha consolidado como uno de los principales eventos de la Semana Santa de Mallorca, tanto por su relevancia musical como por su vertiente solidaria. La ONG Proyecto Hombre Baleares, fundada en 1987, tiene como misión prevenir, atender y dar respuesta a los problemas generados por las adicciones en la sociedad. La reina Sofía es fiel a esta cita desde sus inicios y lleva colaborando con la organización desde hace décadas.

La reina Sofía asiste al concierto anual de Pascua, en la catedral basílica de Santa María de Mallorca, el 30 de marzo de 2026. Isaac Buj (Europa Press)

No es extraño que las infantas Elena y Cristina acompañen a su madre en un acto, pero no suele ser habitual que lo hagan en un evento que está incluido en la agenda oficial de la Casa Real. De hecho, es la primera vez que acuden a esta cita. Cabe recordar que las dos hermanas de Felipe VI dejaron de pertenecer a la Familia Real tras su proclamación como monarca para pasar a ser familiares del Rey. Aunque llegaron con la reina Sofía hasta la catedral de Mallorca, no se sentaron junto a ella en el sitio preferente reservado para las autoridades.

La estancia de la reina Sofía en Palma va a ser breve: llegó el pasado viernes 27 de marzo y, según lo previsto, abandonará la isla este mismo martes. Su siguiente destino será Cartagena, y a donde también viajará acompañada de sus hijas. Está previsto que el Jueves Santo acudan al paso del Silencio y Santísimo Cristo de los Mineros de la Cofradía California. Se desplazarán a Murcia el viernes para presenciar la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con los pasos de Francisco Salzillo. Es habitual que en estas fechas acuda a procesiones en distintos puntos de España: en 2025 puso rumbo a Sevilla para acudir a la Madrugá; en 2024 acudió junto a Irene de Grecia al desembarco del Cristo de la Buena Muerte de Málaga.

Están siendo unos meses complicados para la reina Sofía después de tener que despedirse de dos de las personas más cercanas a ella, su hermana y su gran amiga, Tatiana Radziwill, con menos de un mes de diferencia. Desde entonces, se ha apoyado en su familia y, después de un periodo de duelo, el pasado mes de febrero decidió regresar a sus compromisos oficiales.