Stella Banderas y su marido regresan a España tras su boda para acompañar a Antonio Banderas en la Semana Santa de Málaga

La hija del actor malagueño y Álex Gruszynski, que se casaron en Valladolid en octubre, han visitado la iglesia de San Juan Bautista y presenciado la procesión del Domingo de Ramos de la hermandad de la Virgen de Lágrimas y Favores

Stella Banderas y su esposo Álex Gruszynski ha vuelto al país en el que se casaron hace pocos meses. La única hija de la expareja de actoresformada por Antonio Banderas y Melanie Griffith ha regresado a España para disfrutar de la Semana Santa de Málaga, donde ha acompañado al intérprete durante una de las procesiones celebradas en la ciudad natal del intérprete. Es la primera vez que Banderas y Gruszynski visitan España desde que celebraron su boda el pasado 18 de octubre en una bodega de Valladolid.

Durante este fin de semana, la pareja ha visitado la iglesia de San Juan Bautista y después presenciaron la procesión del Domingo de Ramos de la hermandad de la Virgen de Lágrimas y Favores desde uno de los balcones del hotel Room Mate Collection Valeria. Los acompañaba también Nicole Kimpel, la pareja de Antonio Banderas desde 2014.

Stella llevaba colgando sobre su cuello una medalla de María Santísima de Lágrimas y Favores, la Virgen de la que Antonio Banderas ha sido mayordomo desde hace más de 20 años. Esta vez no ha sido la excepción y se vio al actor participando en la salida de la Virgen el domingo. Minutos antes de la procesión, Banderas compartía su emoción con los periodistas: “Vengo a unirme a todas las tradiciones de mi tierra, a nuestra identidad, nuestra forma de hacer estas celebraciones. Estoy encantado de estar aquí“. Y añadió: ”La Virgen forma parte de lo que soy. Significa mucho, significa parte de mi pasado, de mi madre que era muy devota de esta Virgen, de mi familia, de mis amigos de mi barrio. Tiene un significado múltiple. La Semana Santa me une a mi tierra, a mis raíces y a mi identidad. Estoy encantado de estar aquí”.

Antonio Banderas junto a los nazarenos de la Cofradía de María Santísima de Lágrimas, a su llegada a la iglesia de San Juan de Málaga, el 29 de marzo de 2026. Jorge Zapata (EFE)

“Stella es muy andaluza, muy de Málaga”, decía Banderas el pasado agosto en una entrevista con ¡Hola! en la que adelantaba que el enlace de su hija se celebraría en Valladolid. Y aseguraba que era “su manera de recolectar de sus raíces y de compartir su tierra” con su marido. La pareja celebró su unión de aires un tanto góticos —que mostró en exclusiva la misma publicación— en Abadía Retuerta LeDomaine, un histórico monasterio del siglo XII a orillas del Duero que en la actualidad es un hotel de cinco estrellas con bodega lleno de arquitectura románica y gótica y con vistas a un mar de viñedos.

“Soy muy afortunada de poder casarme en el país que me vio nacer”, relataba Stella a ¡Hola! Y añadía: “Casarme con Alex, mi persona favorita en el mundo, es un sueño. Y hacerlo en España lo ha hecho aún más especial. Para mí, ha sido un homenaje a mis raíces. Me siento muy afortunada de la belleza y la cultura de este país, con todos nuestros seres queridos”. Al enlace no faltaron sus hermanos, Dakota Johnson y Alexander Bauer, aunque no pudo asistir su abuela materna, la actriz Tippi Hedren, quien a sus entonces 95 años decidió no hacer el largo viaje. “Sabía lo especial que sería para mí y para mi familia española y queríamos dar la bienvenida a la familia de Alex a España, que pudieran descubrirla de nuestra mano. No es solo el país de mi padre, también es el mío. Aunque mi vida está en Los Ángeles, me siento también muy española. España es mi casa, el lugar donde nací, y quería que Alex y nuestra familia americana pudieran conocer y sentir la autenticidad de su cultura”, relató Stella a la revista.