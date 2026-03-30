El hijo de Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, sigue sus pasos en el culturismo y ya es campeón estatal

El actor y exgobernador mantuvo una aventura con una trabajadora del hogar en 1996 de la que nació el joven, algo que hizo público en 2012. Ambos mantienen una estrecha relación e incluso entrenan juntos, pero nunca se le ha visto con sus hermanos

El matrimonio formado por Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver se dio por terminado en 2011 después de una sesión de terapia de parejas. Llevaban más de 25 años casados cuando la periodista estadounidense le preguntó a su entonces marido si el hijo de la empleada del hogar era suyo. El actor no pudo negar la evidencia: era el padre de Joseph Baena. Tal y como reveló el intérprete y exgobernador en sus memorias, Vida total: Mi historia increíble, la aventura extramatrimonial con Mildred Baena comenzó en 1996, cuando él estaba rodando Batman & Robin. El 2 de octubre de 1997 nacería Joseph, apenas una semana después de la llegada al mundo de Christopher, el último de los cuatro hijos que tuvieron Schwarzenegger y Shriver juntos.

Durante años, las dos únicas personas que supieron la identidad del padre de Joseph fueron Mildred y la madre de esta. El chico lo descubriría a los 12 años. El mundo se enteraría un lustro después, en 2012, cuando Schwarzenegger publicó las citadas memorias. Curiosamente, es el hijo que ha seguido más de cerca los pasos de su padre en el mundo del culturismo y el deporte —e incluso en la actuación—, y este pasado fin de semana ha vuelto a demostrarlo: Joseph es oficialmente campeón de culturismo. El joven ha ganado su primera competición estatal, quedando en primer lugar en múltiples categorías, tal y como se ha encargado de contar en su perfil de Instagram, en el que acumula 650.000 seguidores. “¡Misión cumplida!”, escribió en un carrusel de imágenes de su participación.

El intérprete es considerado como uno de los mejores culturistas de todos los tiempos: ganó el título de Mister Olympia en siete ocasiones y el de Mister Universe cinco veces antes de retirarse de la competición en 1980. Así que no es de extrañar que días antes de que comenzase la competición Baena entrenara junto a su padre y recibiera sus consejos en el gimnasio Gold’s Gym de Venice Beach, en California. Es el mismo centro en el que empezó a entrenar Schwarzenegger en la década de los sesenta, y que ya se ha convertido en un mítico espacio para quienes quieren un trabajo más especializado en culturismo.

Aunque ahora comparte con su hijo pequeño una de sus grandes pasiones, no siempre fue así. “A veces la gente olvida que en el instituto era gordito. Me echaron del equipo de baloncesto y de fútbol porque no podía seguir el ritmo de los demás chicos. Afortunadamente, en natación no había pruebas de selección y eso cambió mi vida para siempre. Fue mi primer contacto con el mundo del fitness y el entrenamiento”, explicó en una publicación de Instagram en 2025. Una pasión que combina con su trabajo como actor y agente inmobiliario.

En una entrevista para People en 2022, Baena declaró que sus compañeros de clase lo acosaban por su peso, incluso los que eran sus supuestos amigos. “Sufrí acoso escolar cuando era niño: en Primaria, en Secundaria... Al principio me sentía como un marginado en el instituto. Tuve mucho sobrepeso desde finales de la escuela Primaria hasta principios del instituto. Mis amigos más cercanos fueron quienes más me acosaron y se burlaron de mí por tener sobrepeso y otras cosas del estilo. Así que fue una gran lucha para mí encontrarme a mí mismo, descubrir y desarrollar la motivación para cambiar mi peso y mi físico”, explicó a la revista.

La relación de Schwarzenegger y Baena es cercana desde que el intérprete conoció que era su padre biológico. “¡Feliz cumpleaños, papá! Gracias por inspirarme a mí y a otros alrededor del mundo a ser mejores cada día. Te quiero”, escribió en Instagram para felicitar el 75º cumpleaños de su progenitor. El que fuera gobernador de California se hizo cargo de la manutención del joven en cuanto conoció la noticia de su paternidad, cuando el pequeño tenía siete u ocho años. Según reveló en sus memorias, se fue dando cuenta de forma gradual al apreciar el parecido entre ambos y hacer cuentas de que las fechas coincidían con el comienzo de la aventura con Mildred. Según informó la CBS, en 2010 Schwarzenegger compró una casa de cuatro habitaciones en Bakersfield (California) para la familia de su hijo.

Aunque siempre quiso mostrar interés por la crianza del pequeño, intentó mantener este asunto en secreto para no enfrentarse a los Kennedy, familia directa de su exmujer. Fue en octubre de 2016 cuando el actor de Terminator compartió la primera imagen con Baena en sus redes sociales: “Gran estudiante y gran atleta. Estoy orgulloso de ti y te quiero”. Aunque padre e hijo mantienen una estrecha y cercana relación, pero no sucede lo mismo entre los hermanos. Baena no estuvo invitado a la boda de Patrick Schwarzenegger. Tampoco se han dejado fotografiar juntos a pesar de coincidir en el mismo espacio para apoyar a su padre, como ocurrió en 2023 y en 2025 durante los sendos estrenos de Fubar. “Es una lástima porque es un chico muy bueno y Arnold siempre lo ha tratado como a todos sus otros hijos, con mucha justicia. Pero por alguna razón, los otros hijos se desquitan con Joe [Joseph] por lo sucedido”, afirmó una fuente cercana a Page Six.