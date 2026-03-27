Los Beckham enfadan (otra vez) a los vecinos de su casa de los Cotswolds por querer instalar luces LED alrededor del lago de su finca

El matrimonio formado por el exfutbolista y la excantante de las Spice Girls compró este exclusivo terreno de la campiña inglesa en 2016. Desde entonces, han indignado a los lugareños por querer reemplazar un camino agrícola para hacerse el suyo propio o por promover la plantación de árboles que tapaban las vistas

Hace tiempo que la bucólica región de los Cotswolds, al oeste de Londres, vive su particular desembarco de famosos. Situada en el corazón de la campiña inglesa y repleta de enclaves deliciosos y pueblos de piedra que han servido como localización de, por ejemplo, la serie Downton Abbey, este lugar ha atraído a la presentadora Ellen DeGeneres y su esposa, Portia de Rossi, al actor Jamie Dornan y a la actriz Liz Hurley, entre otros. Pero quizás los vecinos más populares de los Cotswolds son el matrimonio formado por David y Victoria Beckham. Al menos, populares entre los que siguen sus aventuras y desventuras —como el reciente capítulo protagonizado por Brooklyn Beckham y Nicola Peltz—, aunque parece que no tanto entre el resto de habitantes del pueblo Great Tew, en el condado de Oxfordshire.

Según ha publicado este viernes 27 de marzo el periódico británico The Times, los lugareños se quejan de que la pareja, que adquirió un antiguo granero en el año 2016, quiere instalar una iluminación alrededor del lago artificial de su finca, unas guirnaldas de luces LED, muy utilizadas en festivales de música. En una carta presentada ante el ayuntamiento de West Oxfordshire, los vecinos enfadados argumentan que esta iluminación que consideran “suburbana” y “al estilo de Blackpool” [una ciudad costera de Inglaterra con mucha vida nocturna] arruina el entorno rural y contamina el cielo.

Encabezados por un hombre llamado James Worthington, el mismo que escribió la mencionada carta de protesta, la comunidad de Great Tew ya se había mostrado antes en contra de las ideas estilísticas de la pareja, cuya finca, además del lago artificial, tiene un campo de fútbol, una cancha de tenis, ​​una piscina, un estanque, una bodega subterránea, un huerto con bancales elevados y un invernadero. En noviembre de 2025, por ejemplo, también se quejaron formalmente de lo que consideraban un abuso por parte de los Beckham del sistema de planificación urbanística de los Cotswolds. Entonces, la pareja formada por el exfutbolista y la excantante de las Spice Girls presentó 31 solicitudes al consejo del distrito de West Oxfordshire para reformar su casa, entre ellas, la de reemplazar un camino agrícola con una nueva carretera de acceso cerrada a su propiedad.

A esta última petición, los vecinos, en concreto una mujer que vive cerca de la finca llamada Joan Lane, contestaron que los Beckham ya tenían una carretera de acceso “perfectamente funcional”. “Los excursionistas usan el camino y deberían dejarlos tranquilos, sin que los enormes todoterrenos que circulan por él lo molesten”, se quejó Lane, que pidió expresamente que no se aprobara esta solicitud. Por su parte, Worthington pidió al ayuntamiento que tomara medidas contra personas como los Beckham —que en su opinión abusan de las leyes urbanísticas— y lo acusó de conceder un trato preferencial a la familia debido a su fama. El vecino llegó a declarar: “Advertí a WODC [el ayuntamiento] sobre esto en varias cartas entre 2021 y 2023, pero NO se tomó ninguna medida. ¿Fue por quién era el solicitante? Como algunos dirían, hay una regla para los solicitantes y otra para los demás”. Aseguró, además, que las 31 peticiones de reforma presentadas por los Beckham —algunas de ellas desestimadas— fueron presentadas con “cuentagotas” en lugar de en un plan integral, para que los solicitantes obtuvieran lo que deseaban.

También ha indignado a los vecinos la propuesta paisajística de David y Victoria Beckham para plantar varios árboles a lo largo de un lado de la finca, formando un límite boscoso con el que aumentarían su privacidad. En su propuesta, incluyeron la plantación de 12 hayas europeas, 19 robles ingleses, 15 tilos de hoja pequeña, ocho arces campestres, siete pinos silvestres, cinco avellanos comunes, cinco arces sicómoros, cuatro acebos y cuatro tejos ingleses. Todos ellos, según la objeción presentada por otra lugareña llamada Phil Webster, acarrearían “la inaceptable pérdida de las vistas panorámicas desde el sendero de este a sur”.

Pero volviendo a las luces LED que ahora el excapitán de la selección inglesa y su esposa quieren añadir a su finca, el implacable James Worthington se ha quejado a los responsables de urbanismo recordando que “este estanque o lago está en el campo, en un entorno rural”. En su carta, se pregunta: “¿Esto es realmente Great Tew o me he equivocado de zona y estoy en Blackpool?“, y teme que la “iluminación LED artificial” arruine “los paisajes intrínsecamente oscuros de Great Tew”. Según el ayuntamiento, las recomendaciones en materia de biodiversidad piden que la iluminación minimice la dispersión de luz en los espacios de vida silvestre, en particular en las zonas utilizadas por los murciélagos para buscar alimento y desplazarse.

Los Beckham, quienes creen que las nuevas luces mejorarán el estanque al mismo tiempo que cumplen con las normas de protección ecológica, han presentado, según The Times, un “plan de mantenimiento paisajístico” ante los funcionarios del ayuntamiento. Su intención es crear un “hibernáculo sobre terreno impermeable” para que animales como reptiles, anfibios, murciélagos e insectos puedan refugiarse bajo tierra durante el invierno; algo que está pendiente de la aprobación de los expertos en urbanismo.

Cuando el matrimonio adquirió la propiedad en 2016 por 6 millones de libras esterlinas (casi 7 millones de euros), esta era un terreno abandonado con un granero. Ahora, se calcula que su amplia residencia rural tiene ahora un valor de unos 12 millones de libras esterlinas (12 millones de euros).