Las confesiones de Miley Cyrus en el regreso de ‘Hannah Montana’: de su noviazgo con Dylan Sprouse a la reconciliación con su padre

Con la celebración de los 20 años de la serie de Disney Channel y el lanzamiento de un documental, la cantante se acerca por fin a su yo del pasado y desvela algunos secretos

Ya han pasado dos décadas desde la llegada al mundo del personaje (y la serie) de Hannah Montana, la niña que jugaba a una doble vida de persona normal y estrella del pop. Un aniversario que ha hecho mirar por el retrovisor a muchos treintañeros que crecieron con ella y, también, a la propia Miley Cyrus, que saltó a la fama gracias a esa pequeña cantante pizpireta. Durante años, la artista ha tratado de alejarse del personaje para labrarse su propia carrera, con su nombre y apellido, y evitar ser fagocitada por el mismo. Pero ahora, pasados 20 años, Cyrus no puede más que agradecer hasta donde la ha llevado su, ahora sí, querida Hannah. Por eso ha decidido celebrar su existencia con un documental de una hora de duración en Disney+ donde repasa su camino junto a ella y realiza algunas revelaciones.

Este martes 24 de marzo llega a las pantallas ese metraje, en el que Cyrus es la estrella absoluta y protagonista, llena de carisma y respuestas rápidas. Por él pasan sus padres, Tish y Billy Ray, y amigos como Selena Gomez y Chappell Roan; sorprendentemente, apenas aparece el resto del reparto, como Emily Osment (que interpretaba a su mejor amiga) o Jason Earles (su hermano Jackson). La hora de material es, sobre todo, una entrevista con Cyrus presentada por la conocida podcaster Alex Cooper (Call Your Daddy), que es, además, una gran fan de Hannah Montana y ha producido el especial. También hay visitas al set donde se rodó (y al famoso armario de la joven estrella), a recuerdos del pasado y algunas actuaciones musicales. Para celebrar el lanzamiento, además, Disney organizó un visionado en exclusiva el lunes por la noche en su cine de Hollywood, El Capitán, y una posterior fiesta en el cercano hotel Roosevelt. Por ambos eventos pasó, entre aplausos y aclamaciones, Cyrus. Y contó ciertas cosas hasta ahora desconocidas.

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Entre ellas, en el documental hay una esperada reconciliación: la de los Cyrus. Miley y su padre, Billy Ray, están distanciados desde hace años. De hecho, fue especialmente sonado que, cuando la artista ganó su primer Grammy, en octubre de 2024, se lo dedicó a muchísimas de sus personas más cercanas... pero no a su padre, que fue su compañero de rodaje en Hannah Montana (ambos eran padre e hija también en la ficción) y su acompañante en conciertos durante años. Pero cuando acabó la serie —que se emitió entre 2006 y 2011—, se quebró la paz familiar. Billy Ray y Tish Cyrus se separaron (no sin idas y venidas), él dio entrevistas poco elegantes, hubo problemas y segundos matrimonios (y, para él, otro divorcio) y los Cyrus rompieron la unidad. Por eso es especialmente llamativa esta reconciliación.

Billy Ray Cyrus y Miley Cyrus, en una imagen del tercer episodio de 'Hannah Montana', en abril de 2006. Michael Desmond (Disney Channel)

Ellos ni siquiera hablan de ella, solo de manera velada. “Agradezco mucho que él esté aquí hoy porque sé cuánto valora nuestra relación”, afirma la artista. “Quienes ven la serie... cuando mi padre y yo estamos bien, la gente se siente bien. Las cosas están mejor cuando los Cyrus se llevan bien”, reconoce ella. Sentados en el sofá del plató donde se rodó la serie, padre e hija recuerdan cómo fue su audición juntos para el papel y cómo ellos nunca pensaron en el enorme éxito que fue logrando la serie, no le daban tanto valor. “Simplemente, era nuestra vida. Era el arte imitando a la vida, imitando al arte. Para mí, tú siempre fuiste Miley. El realismo de que fueras ambas personas fue lo que hizo que el mundo estuviera tan conectado”, comenta el actor y cantante de country. “Fue una de las épocas más divertidas de mi vida”, le dice a su hija. “Y de la mía”, responde ella. Al final, tras una relectura de guion de las últimas escenas de la serie, ella le agradece haber participado, y ambos se dicen que se quieren.

Otra de las curiosidades de las que la cantante de Flowers habla en el documental es de su relación con las otras estrellas de Disney del momento. Comenta sus encuentros con Vanessa Hudgens y Zac Efron, protagonistas de High School Musical, y charla con Selena Gomez. “Era el mejor momento para las series de Disney”, reflexiona sobre la época dorada de ese contenido infantil-juvenil que acompañó a millones de jóvenes. “Disney no era solo para niños entonces”, cuenta.

Miley Cyrus, rodeada por Cody Linley, Jason Earles, Anna Maria Perez de Tagle y Shanica Knowle, en Los Ángeles, en la celebración del 20º aniverario de 'Hannah Montana'. Mario Anzuoni (REUTERS)

Cuando Alex Cooper le pregunta por quién estaba colada por entonces, comenta que le gustaba mucho Zac Efron, pero ahí confiesa. “Era secreto, pero Dylan Sprouse era mi novio. Creo que era monísimo”. Los gemelos Dylan y Cole Sprouse fueron también niños prodigio en los años noventa y dosmil; de hecho, Cole interpretó a Ben, el hijo de Ross en Friends. Después, ambos fueron los gemelos Zack y Cody en dos series de Disney Channel, Hotel, dulce hotel y Todos a bordo, con cachés millonarios de hasta 20.000 dólares por capítulo. Eran estrellas en su momento. Hace tres años, Dylan se casó con la modelo Barbara Palvin. De ahí que Cooper, muy sorprendida, le pregunte a Cyrus: “¿Pero salías con él de verdad?“. ”Sí, era mi novio", contesta ella. “¿Pero esto lo sabíamos?“, responde la presentadora. ”No lo sé... Creo que quizá se rumoreaba, pero era verdad. ¡Confirmado!“, dice mirando a cámara y riendo. ”Dylan me gustaba. Su padre nos llevaba a comer sushi. Estaba muy metida en toda su historia. Y era como ¡dos por uno! ¡Traed al hermano!“.

Miley Cyrus ha sabido recurrir a la nostalgia, tan en boga estos días, y reconciliarse consigo misma para este "Hannahversario", como ella lo llama. Ha lanzado una nueva canción, precisamente hablándole a su yo del pasado, y ha concedido entrevistas sobre la cuestión, ha vuelto a mostrarse junto a su familia e incluso ha recuperado la estética de la niña artista, con el pelo largo y rubio (en el documental afirma que no es una peluca, que solo se ayuda con extensiones: “Lo llevo a lo Hannah”). Como ella misma dice, su madrina, Dolly Parton, la enseñó a apropiarse de la narrativa antes de que otros lo hicieran por ella. Y, además, saca una buena tajada de la misma: es la protagonista y productora, lanza tema nuevo, tiene un poderoso contrato con una firma cosmética y, por si fuera poco, su nombre suena hasta para la próxima Super Bowl, que se celebrará en su hogar de acogida, Los Ángeles. Hannah Montana estaría orgullosa de ella.