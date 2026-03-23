Paul Thomas Anderson y Maya Rudolph, la pareja más discreta de Hollywood: las renuncias de la actriz, premios para el director y 25 años de relación

En el momento álgido de la pasada noche de los Oscar, Paul Thomas Anderson (Los Ángeles, 55 años) subió al escenario para recoger la estatuilla a mejor director por Una batalla tras otra, la gran ganadora de la gala con seis premios. En su discurso de agradecimiento mencionó a Maya Rudolph (Gainesville, 53 años), su pareja desde hace casi 25 años. “Cualquier escritor sabe que o bien pides perdón o bien tu agradecimiento especial va dirigido a tu familia y a las personas con las que compartes techo, que soportan lo que significa vivir con un escritor”, dijo. “A Maya”, concluyó. Esa noche, la actriz, conocida en Estados Unidos sobre todo por sus años como cómica en Saturday Night Live, también se subió al escenario durante la ceremonia, en su caso para presentar el premio a mejor banda sonora original. Lo hizo junto al reparto de La boda de mi mejor amiga, película que protagonizó en 2011 y que este año celebra su 15º aniversario —un cómico momento que los fans no han desaprovechado para pedir una secuela del filme—. Este título sigue siendo uno de los más recordados de la intérprete, que pausó su carrera durante una época para poder dedicar más tiempo a su familia.

La pareja, que siempre ha mantenido su vida personal en la más estricta intimidad, acudió a los Oscar por separado, aunque sí se sentaron juntos en el patio de butacas del Dolby Theatre de Hollywood. Son contadas las veces en las que han posado para la prensa, y cuando lo han hecho ha sido casi siempre por motivos profesionales. Por ejemplo, en los Oscar de 2022, cuando Anderson estuvo nominado por Licorice Pizza sí se le vio juntos en la alfombra roja, pero porque Rudolph también participó en el filme con una pequeña aparición.

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Pero en estos últimos meses, a raíz de los reconocimientos que ha recibido por Una batalla tras otra, el cineasta ha mencionado a Rudolph en varias ocasiones, lo que ha situado en el ojo mediático a la pareja —que no matrimonio, porque nunca se han casado—. “El 1 de diciembre de hace 24 años conocí a una mujer que me hizo mejor cineasta. Feliz aniversario, Maya”, dijo en los premios Gotham celebraos en diciembre de 2025. Los seguidores del trabajo de Anderson no tardaron en investigar esa fecha y, tal y como se lee en algunos hilos de Reddit sorprendentemente concienzudos, su historia de amor se fraguó gracias a Saturday Night Live. Se conocieron en la fiesta posterior a la emisión del programa del 1 de diciembre de 2001, con Derek Jeter, jugador del equipo de béisbol New York Yankees, como invitado principal del show. Casualmente (o no), el pasado octubre, durante una entrevista en el podcast Not Gonna Lie, Rudolph desveló que su invitado favorito de todos los programas de SNL en los que participó de 2000 a 2007 fue precisamente Derek Jeter.

Maya Rudolph y Paul Thomas Anderson en la gala de los Oscar 2022, en Los Ángeles. Variety (Penske Media via Getty Images)

Renuncias y éxitos

Tras siete temporadas al frente de uno de los programas más influyentes de la televisión, la actriz abandonó SNL para poder conciliar su vida profesional con la maternidad. “Cuando me convertí en madre supe que era el momento de marcharme. Es duro trabajar en un late night de comedia y tener un bebé. Yo lo hice y no lo cambiaría por nada, pero la verdad es que no lo recomendaría”, expresó en una entrevista de 2017 con la revista Parade. La pareja tuvo a su primera hija, Pearl, en 2005. Después llegaron Lucille, en 2009, Jack, en 2011, y Minnie, en 2013, llamada así en honor a la madre de la intéreprete, la cantante de soul Minnie Riperton. Su padre, Richard Rudolph, también fue un reconocido músico, compositor y productor. Y es que, antes de dedicarse al mundo de la actuación, ella siguió los pasos de sus progenitores y se ganó la vida como cantante con el grupo The Rentals, con el que estuvo de gira durante los años noventa, llegando a ser teloneros de Alanis Morissette.

Hasta que dio el salto a la televisión por la puerta grande, Rudolph formaba también parte de The Groundlings, un grupo de comedia de improvisación y sketches. A los 27 años decidió mandar, a modo de audición, una cinta con una actuación suya a los ejecutivos de SNL, y el resto es historia. Tras su paso por el histórico programa, su presencia en televisión fue escasa y sus apariciones en cine giraron en torno a comedias familiares como Niños grandes (2010). Quizá su éxito más recordado es La boda de mi mejor amiga, con la que batieron récords de taquilla. Han pasado casi 20 años desde su etapa de SNL y ahora parece que vuelve a reanudar su carrera con fuerza. Su último trabajo destacado, más allá de títulos menores o proyectos de doblaje en series infantiles, ha sido la serie de Apple TV Loot, por la que fue nominada a los Emmy como mejor actriz de comedia en 2024. Pero esta semana se ha confirmado que el próximo 28 de abril debutará en Broadway con la obra Oh, Mary!, sobre la primera dama Mary Todd Lincoln. “Hacer mi debut en Broadway en el papel de una mujer alcohólica, asfixiada y miserable es un verdadero sueño hecho realidad”, ha dicho Rudolph en declaraciones a Variety.

A diferencia de la de Rudolph, la carrera de Anderson no ha tenido pausas, y los Oscar de este año han terminado por encumbrar su figura. Después de 14 nominaciones, la primera cuando solo tenía 25 años en la categoría de mejor guion original por la aclamada Boogie Nights, el californiano pudo resarcirse y proclamarse ganador de las tres categorías a las que optaba: mejor guion adaptado, mejor director y mejor película. Criado en el angelino Valle de San Fernando, las películas siempre le interesaron. Su vínculo con el cine le vino por su padre, Ernie, conocido locutor de historias de terror (suya es la voz de Ghoulardi, un personaje de ficción popular en la televisión estadounidense de los años sesenta). La semilla de la historia de lo que luego sería Boogie Nights se germinó en sus años de instituto, cuando grabó su primera pieza audiovisual: un documental inspirado en el actor porno John Holmes. A pesar de contar con una filmografía escasa —en 29 años ha realizado 10 películas—, en ella hay auténticas joyas del cine. Tras el estreno en 1997 de Boogie Nights, dos años después llegó Magnolia, ambos títulos de mención obligada para cualquier cinéfilo. En 2008 volvió a cautivar a público y crítica con Pozos de ambición y ahora con Una batalla tras otra se ha coronado Oscar mediante.

Mientras se alzaba con la codiciada estatuilla y agradecía su apoyo incondicional a Rudolph, esta sonreía diciendo “Thank you” entre dientes. El discurso recordó a otros que evidencian cómo en la industria del cine también impera un patrón habitual en muchos hogares, el de las mujeres que pausan sus carreras para centrarse en sus familias mientras ellos siguen desarrollándose profesionalmente. Por citar algunos ejemplos, muy sonado fue el agradecimiento de Matthew McConaughey en los Oscar de 2014: “A mi esposa, Camila, y a mis hijos. El valor y la importancia que me dan cada día que salgo por la puerta no tienen parangón”. O el de Ryan Gosling cuando ganó el Globo de Oro en 2017, con mención a Eva Mendes: “Mientras yo cantaba, bailaba, tocaba el piano y vivía una de las mejores experiencias de mi vida en una película, mi esposa criaba a nuestra hija, estaba embarazada de nuestra segunda hija y trataba de ayudar a su hermano en su lucha contra el cáncer”. O el de Kieran Culkin por su Oscar en 2025: “Tengo que dar las gracias a mi mujer Jazz, por absolutamente todo. Por darme a mi gente favorita del mundo”.