La policía difunde las imágenes del arresto y paso por comisaría de Justin Timberlake por conducir ebrio: “Solo me he tomado un Martini”

El cantante intentó impedir con una demanda la difusión de los vídeos tomados en junio de 2024, pero los medios de comunicación estadounidenses han logrado un acuerdo para que vean la luz amparándose en la Ley de Libertad de Información

La policía de Sag Harbor, en el condado de Long Island (Nueva York), ha difundido los vídeos del arresto del cantante Justin Timberlake (Tennessee, 45 años) en junio de 2024 por conducir bajo los efectos del alcohol. Las imágenes se han hecho públicas tras la solicitud de varios medios de comunicación de EE UU que solicitaban su difusión amparándose en la Ley de Libertad de Información, algo que el artista y su equipo legal intentaron impedir con una demanda a principios de marzo alegando que “el daño causado por la exposición pública sería inmediato e irreparable”. El Departamento de Policía de Sag Harbor finalmente desestimó esa petición y compartió los vídeos con varios medios estadounidenses, entre ellos TMZ, que fue el primero en publicarlos.

En ellos se ve cómo un agente se acerca al vehículo de Timberlake y le señala que no se está deteniendo en los semáforos y que está girando bruscamente hacia la izquierda. “Chicos, solo estoy siguiendo a mis amigos de vuelta a mi casa”, se justifica él. En un momento dado, el oficial le pregunta si está visitando la zona, a lo que el artista responde: “Sí, estoy de gira... Estoy de gira mundial”. “¿Haciendo qué?”, le cuestiona el policía: “Es difícil de explicar... Soy Justin Timberlake”, contesta el intérprete de éxitos musicales como Can’t Stop The Feeling! o Mirrors. En las imágenes también se ve cómo Timberlake, con la mirada perdida, se somete a varias pruebas de alcoholemia, incluida la de mantener el equilibro mientras camina. “Estas pruebas son muy difíciles”, se queja el artista a los agentes.

Las imágenes también muestran a un oficial comentándole a una mujer que acompañaba a Timberlake —según People, se trata de la estilista Estee Stanley, amiga de Timberlake y de su mujer, la actriz Jessica Biel— que este va a ser detenido. “No puede ser. Estáis arrestando a Justin Timberlake, ¿por qué? (...). ¿Podéis hacerme un favor, porque os encantó Bye Bye Bye o SexyBack? Hacedme un favor”, les ruega la mujer, en referencia a dos de los populares temas del cantante que saltó a la fama con el grupo *NSYNC. ”Estaba conduciendo borracho. No ha pasado ninguna prueba”, le explica un agente. Al final, Stanley recibe permiso para conducir el coche de Timberlake hasta su casa mientras él abandona el lugar de los hechos bajo custodia policial.

Además del momento de la detención, la policía también ha difundido la grabación del cantante en la comisaría, esposado y hablando con los oficiales. “Solo me he tomado un Martini”, se le escucha defenderse en el vídeo. Cuando los agentes le avisan de que estará detenido hasta la mañana siguiente y confirman que tendrá que pasar la noche en una celda, el cantante se queja: “Sois unos salvajes”. También le piden su consentimiento para someterlo a una prueba química, a lo que él se niega. “No, no me voy a hacer la prueba. Chicos, no quiero haceros daño, es decir...”, asegura, dejando la frase inconclusa. “Me estáis tratando como si fuera un criminal”, critica.

Imagen facilitada por el Departamento de Policía de Sag Harbor que muestra a Justin Timberlake en comisaría tras su detención el 18 de junio de 2024. AP

Las autoridades de Sag Harbor compartieron las imágenes con la prensa tras lograrse un acuerdo en una demanda de varios medios de comunicación que pedían que se hicieran públicas, amparándose en la Ley de Libertad de Información. El artista intentó impedirlo con una demanda al municipio a principios de marzo, cuando estaba a punto de hacerse público el vídeo, grabado con una cámara corporal, alegando que este dañaría su reputación. En la demanda, argumentó que el vídeo le muestra “en un estado de extrema vulnerabilidad” y que capta “detalles íntimos de su apariencia física, comportamiento, discurso y conducta” durante el arresto. Los abogados del cantante y la defensa del municipio llegaron finalmente a un acuerdo para que se hiciera público un vídeo editado, como finamente ha sido.

Timberlake fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol tras salir del restaurante de un hotel neoyorquino el 18 de junio de 2024. Inicialmente, se le imputó un cargo por conducir ebrio y dos multas: una por saltarse una señal de stop y otra por no mantenerse en el carril. En septiembre de 2024, el cantante llegó a un acuerdo con la fiscalía en el que aceptó declararse culpable de un delito menor por conducir bajo los efectos del alcohol, por el que pagó una multa y realizó 25 horas de trabajo comunitario.

La mujer del cantante, Jessica Biel (Minnesota, 44 años), apoya a su marido, pero no ha visto con buenos ojos que se publiquen los vídeos, según ha contado una fuente del entorno de la actriz a People. “Obviamente, no lo deja en muy buen lugar”, ha dicho. “Hay una razón por la que se resistieron a que se publicaran las imágenes”, dice la fuente sobre la pareja, explicando que Biel considera el incidente “estresante y preferiría dejarlo atrás”. También confirma que la intérprete “ha atravesado momentos difíciles últimamente, pero está centrada en seguir adelante”. “Ella apoya a Justin, pero tampoco tiene miedo de expresar su decepción cuando se toman ciertas decisiones. Este fue uno de esos momentos”, dice la fuente.