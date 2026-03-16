“Ha traspasado la línea entre la crítica y la obsesión”: el enfado de Enrique de Inglaterra y Meghan Markle con el nuevo libro de Tom Bower

Un portavoz de los duques de Sussex ha enviado un tajante comunicado a ‘People’ tras la publicación de un adelanto del próximo título del periodista especializado en realeza, en el que dice que ella le “ha lavado el cerebro” al hijo de Carlos III

Se acaba de cumplir este marzo seis años desde que Enrique de Inglaterra y Meghan Markle dejaron Londres y sus deberes oficiales para mudarse de manera definitiva a Estados Unidos, concretamente a Montecito, en California. A pesar de la distancia —tanto física como emocional—, el matrimonio ha seguido muy presente en el día a día tanto de la familia real británica como de los medios. Los duques de Sussex han sido en parte culpables de que el distanciamiento se agravase, tanto por la controvertida entrevista con Oprah Winfrey como por la emisión de su documental en Netflix y la publicación del libro de memorias del príncipe, En la sombra, a lo que se suman declaraciones posteriores —como cuando Enrique culpó a su padre de no tener seguridad para él y su familia en territorio británico—. Pero los periodistas, escritores y, en ocasiones, hasta las actitudes de los Windsor —no hay noticias de que los príncipes de Gales se hayan reunido en privado con ellos en estos años— también han ayudado a que la tensión en la familia no termine. Todos estos supuestos conflictos internos vuelven a estar de actualidad, coincidiendo con la publicación, el próximo 26 de marzo en el Reino Unido, de Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family. El libro, escrito por el periodista Tom Bower, se centra en la idea de si la familia real británica podrá recuperarse alguna vez de la crisis originada por el distanciamiento de los Sussex. Pero ellos ya no se quedan callados, y se han pronunciado a través de un portavoz.

El pasado viernes 13 de marzo, el autor especializado en realeza publicó en The Times numerosos extractos que se incluyen en su libro: “Distanciados de la familia real, con sus finanzas menguando y su contrato con Netflix cancelado, ¿qué les depara el futuro a Enrique y Meghan?”, explica en el subtítulo del artículo. Bower relata las disputas entre el príncipe Guillermo y Meghan, la desconfianza de los príncipes de Gales ante la boda de los duques de Sussex e incluso un supuesto “lavado de cerebro” de la exactriz al hijo pequeño del monarca, según palabras de la reina Camila que recoge ahora Bower. Ante todas estas acusaciones, un portavoz del matrimonio se ha pronunciado en People: “Los comentarios del señor Bower han traspasado desde hace tiempo la línea entre la crítica y la obsesión. Se trata de alguien que ha afirmado públicamente que la monarquía, de hecho, depende de la eliminación total de los Sussex de nuestra sociedad”.

Todo ello teniendo en cuenta que los Sussex son un problema enquistado, y que actualmente el problema más importante al que tiene que hacer frente la familia real británica es la relación que el expríncipe Andrés tenía con el pederasta Jeffrey Epstein y que sí que ha hecho tambalear los cimientos de la institución. “Ha forjado su carrera construyendo teorías cada vez más elaboradas sobre personas que no conoce y a las que nunca ha visto. Quienes busquen información veraz deberán consultar en otra parte; quienes busquen teorías conspirativas descabelladas y melodrama saben perfectamente dónde encontrarlo”, continúa el portavoz de los Sussex sobre el nuevo libro de Bower.

“Meghan se había convertido en una figura divisiva. Para complacerla, Enrique ignoraba a sus viejos amigos. Incluso cambió su número de teléfono sin avisar a su familia. El joven jovial y sociable se obsesionó con la venganza. Su carácter se asemejaba cada vez más al de Meghan. Emocionalmente, se inclinó hacia los extremos. Las simples aversiones se convirtieron en odio apasionado”, afirma el autor en uno de los extractos del libro publicado en The Times.

Enrique de Inglaterra y Meghan Markle junto a Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton en el funeral de la reina Isabel II, el 14 de septiembre de 2022, en Londres. WPA Pool (Getty Images)

Bower ya publicó en 2022 el libro Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors, donde señaló cómo la duquesa de Sussex había abandonado a su familia, amigos y demás personas “para alcanzar la fama” y cómo “manipuló los hechos para reescribir su historia”. Ahora el escritor ha analizado la reducción drástica de actividades benéficas por parte del príncipe Enrique. “Teme que el futuro rey Guillermo pueda despojar a los duques de Sussex de todos los títulos y, de hecho, expulsarlo de Inglaterra”, explica, y añade: “Queda por ver si Meghan comprende las posibles consecuencias de cualquier provocación deliberada a los príncipes de Gales”.

También critica la gestión de los Juegos Invictus, fundados por Enrique de Inglaterra en 2014 y cuyo objetivo es apoyar la recuperación y rehabilitación de militares y veteranos heridos en combate. Bower explica que Meghan Markle ha conseguido opacar cada una de las celebraciones y que cada vez interesan menos. “Las imágenes de televisión, editadas, sugerían que el pabellón estaba lleno”, afirma el periodista, quien asegura también que hubo citas en las que no había ni 50 personas entre el público. Además, pone el foco en los Juegos Invictus que se celebrarán en 2027 en Birmingham: “Aún está por verse el daño que causará a una familia ya de por sí frágil”.

En este libro no puede faltar la marca de estilo de vida de Meghan Markle, As Ever, que acaba de desvincularse de Netflix después de un año de unión empresarial. “Se suponía que los beneficios eran pésimos. Sin embargo, una supuesta filtración indicaba que Meghan había vendido casi un millón de tarros de mermelada y generando beneficios de 30 millones de dólares. Pocos lo consideraron creíble, sobre todo porque su oficina nunca confirmó la noticia. De hecho, más tarde se supo que grandes cantidades de productos As Ever sin vender se estaban desbordando de la sede de Netflix”, afirma.