La respuesta de Katherine Heigl a las críticas por acudir a Mar-a-Lago, el ‘resort’ de Trump, para apoyar a un refugio canino: “Los animales no votan”

Tras un tiempo manteniendo un perfil bajo, la actriz que se hizo famosa gracias a ‘Anatomía de Grey’ reapareció públicamente el 8 de marzo en un evento en la mansión del presidente en Florida, por lo que muchos la han acusado de comulgar con sus ideas

La actriz Katherine Heigl (Washington, 47 años) está acostumbrada a lidiar con las críticas. Conocida por dar vida a Izzie Stevens en el drama de la ABC Anatomía de Grey durante seis temporadas, Heigl abandonó la serie —que ya va por la 22ª entrega— tachada de tener un temperamento conflictivo. Tras su salida de la ficción de médicos en 2010, empezó a labrarse una carrera como reina de la comedia, en películas como 27 vestidos o La cruda realidad. Pero lejos de llegar al trono y después del poco éxito de los proyectos con los que intentó volver a la televisión, como la serie Asuntos de estado, su visibilidad en pantalla fue esfumándose. En la actualidad, la intérprete lleva un tiempo sin protagonizar ningún proyecto y limitando sus apariciones públicas, y apenas se la veía desde que fue a los Emmy de 2024, después de su participación en la serie El baile de las luciérnagas.

Hace unos días, el pasado 8 de marzo, Heigl reapareció en el evento benéfico Wine, Women & Shoes a favor de los animales, celebrado anualmente para recaudar fondos para el refugio Big Dog Ranch Rescue. Hasta aquí, nadie podría reprocharle nada por sumarse a una noble causa. Pero que este acto se celebrara en Mar-a-Lago, la mansión en Palm Beach que Donald Trump se compró en 1985, ha hecho correr las críticas donde siempre, en internet.

En varios comentarios a publicaciones en Instagram que muestran a la actriz en el resort del presidente estadounidense se la ha acusado de afinidad con el entorno trumpista o, directamente, de formar parte de su electorado: “Votaste por un animal”, se leía en uno de ellos. Otros, menos directos, reflexionan sobre por qué, de entre todas las asociaciones que velan por el bienestar de los perros, la actriz había elegido esa, relacionada con Trump no solo por celebrarse en Mar-a-Lago, sino porque, según la web Just Jared, el evento benéfico estuvo copresidido por Lara Trump, nuera del mandatario republicano.

Las reacciones de Heigl han ido en varias direcciones; casi tantas como comentarios negativos ha recibido por su participación en Wine, Women & Shoes. La actriz se ha ocupado de responder muchos de ellos, también los más personales, como los que se referían a su reputación en el pasado: “La odiaban en Anatomía de Grey. Por eso no consigue un trabajo de verdad”, decía un comentario a una publicación en el perfil de Instagram de Just Jared, a lo que ella respondía: “Eres muy tonto. ¿Qué es para ti un trabajo de verdad, en tu educada opinión?“. “¿Quién es ella?”, escribía otro usuario, al que Heigl contestaba: “No importa. ¿Te importan los animales? Si es así, ¡dona! ¡Tiempo! ¡Dinero! ¡Atención! ¡Tu voz! No importa quién soy, solo lo que hago”. En concreto, la publicación objeto de estos comentarios y de las respuestas de la actriz informa sobre un comunicado que había compartido Heigl con Just Jared para responder a las críticas recibidas y en el que, entre otras alegaciones, asegura: “Los animales no votan. La única sala que no les gusta es la de eutanasia en un refugio”.

En el mismo texto, Heigl añade que “están completamente a merced de nosotros y no tienen voz propia”. Y sobre el evento, agrega que “trataba sobre la defensa de los animales, algo que siempre ha sido muy personal para mí. Cualquiera que me conozca sabe que proteger a los animales es una de mis mayores pasiones”. Señala, además, que ella y su madre, Nancy, que estuvo con ella en el evento, llevan años defendiendo a los animales a través de otra fundación, Jason Heigl, una organización benéfica que lleva el nombre de su hermano, fallecido en un accidente de coche, y que, según ella, busca rescatar, curar y reubicar animales, a la vez que lucha contra la crueldad y la sobrepoblación.

Katherine Heigl asiste al evento Wine, Women & Shoes en Mar-a-Lago, el 8 de marzo de 2026 en Palm Beach, Florida. Manny Hernandez (Getty Images)

Según la actriz, el evento del pasado domingo en Mar-a-Lago, en el que también se fotografió con la expresentadora de Fox News Jeanine Shapiro o con el famoso adiestrador canino César Millán, recaudó más de cinco millones de dólares para animales necesitados. “Como sociedad, todos deberíamos unirnos para proteger a los que no tienen voz y a los inocentes”, señala la actriz en su comunicado, en el que sentencia: “Este no debería ser un tema que nos polarice”.

En su perfil de Instagram, en el que tiene cinco millones de seguidores, Katherine Heigl, quien es madre junto al cantante Josh Kelley de dos niñas adoptadas y de un tercer hijo biológico nacido en 2016, se define como actriz, productora y defensora de los animales. En su bio especifica, además, que es fundadora de una línea de productos hechos artesanalmente —cuyas ventas contribuyen al bienestar animal—, New Lane Road Mercantile, y de la marca de productos premium para perros, Badlands Ranch.