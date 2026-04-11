Salchichas al vino, una receta perfecta para servir al plato o en bocadillo

El plato se cocina en infinidad de casas, y cada una tiene su truquillo, como poner ajo en el sofrito, usar vino dulce o espesar la salsa con un poco de harina

Cuando vas a una casa de comidas, siempre tienes la esperanza de que en la lista de platos que canta el camarero a toda velocidad, aparezca uno de tus favoritos. Carrilleras al vino, pollo asado, menestra de verduras o macarrones con tomate y chorizo. Cada una tiene sus preferencias: la mía son, sin duda, las salchichas al vino y cebolla. Me encantan.

Este plato se cocina en infinidad de casas, y cada una tiene su truquillo. Se le puede añadir ajo o pimiento al sofrito. Usar vino seco o vino dulce. Añadir pimentón o pimienta. Espesar la salsa con un poco de harina o dejarla más líquida. Comerse con unas patatas fritas o dentro de una buena barra de pan. Lo único que tiene que cumplir para ser un plato de categoría es que uses buenas salchichas de carnicería y haya tanta salsa en la sartén que quieras sacar la cuchara para comértelas.

La clave de está en una cebolla muy caramelizada, bañada con vino blanco y un poco de Pedro Ximénez, mucha pimienta y un poco de paciencia. Se cocinan las salchichas en el líquido para que aporten sabor al caldo, hasta que la salsa espese. Es una elaboración que aguanta muy bien la refrigeración, así que puedes prepararlas con antelación y comerlas en un periodo de dos o tres días como máximo. Para regenerarlas y que estén como recién hechas, caliéntalas en una sartén con un par de cucharadas de agua hasta que la salsa vuelva a tener la consistencia perfecta.

Dificultad : Comida casera nivel 1 Ingredientes Para 4 personas 12 salchichas frescas

2 cebollas grandes

3 dientes de ajo

1 vaso de vino blanco (250 ml)

½ vaso de Pedro Ximénez (125 ml)

Pimienta negra

Sal

Aceite de oliva virgen extra

Patatas fritas o en puré, pan o arroz para acompañar Instrucciones 1. Picar en juliana fina la cebolla y aplastar los dientes de ajo. 2. Pinchar las salchichas y en una sartén honda calentar aceite y freírlas hasta que se doren por toda la superficie. 3. Retirar las salchichas y en la misma sartén añadir la cebolla y los ajos. Salar y cocinar a fuego medio removiendo de vez en cuando hasta que la cebolla quede bien pochada. 4. Devolver las salchichas a la sartén y cubrir con el vino. Poner a punto de sal y añadir pimienta abundante. 5. Cocinar hasta que la salsa espese, unos 20 minutos aproximadamente. Servir con el acompañamiento que se prefiera.

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