Cinco recetas para cocinar una vez y comer tres sin salirte del presupuesto

Una sección mensual para solucionar las comidas y cenas del día a día, con ideas para disfrutar de diferentes platos con una única preparación

Esta edición de ‘Cocina una vez, come tres’ viene con un objetivo terrenal y de interés común: comer bien sin que el presupuesto se descontrole y sin acabar en el sota-caballo-rey de pasta con tomate o arroz a la cubana a partir del día 20 (que están bien buenos, pero como monográfico obligado se disfrutan bastante menos, además de no ser la panacea nutricional).

En nuestro empeño por intentar ayudar a mejorar la vida cocinil, en los últimos 10 años hemos pasado del batch cooking a la más sencilla Fórmula Comidista, de ahí a Póntelo fácil y desde hace unos meses intentamos cocinar una vez para conseguir tres comidas que casi siempre funcionan como plato único, con opciones frías, calientes y algunas pensadas para los días en los que el cuerpo te pide comer rico con el mínimo esfuerzo. El pasado diciembre arrancamos con seis recetas invernales, en febrero nos centramos en las cremas de verduras, en marzo buscamos hacer de la tartera un lugar más feliz y en esta ocasión optimizar al máximo el presupuesto semanal.

Para ello usaremos legumbres saludables y económicas, buenas conservas, muchas verduras de temporada o congeladas, hidratos integrales y proteínas que cunden, en su formato más barato (por ejemplo, comprando el pollo entero en lugar de despiezado). La clave está en combinarlos con un poco de estrategia para que trabajen a tu favor durante varios días: cocinas una vez con algo más de calma, y después solo tienes que montar, mezclar, calentar o dar un último toque.

El congelador también es un buen aliado en estos menesteres si quieres separar más las comidas: el pollo y sus verduras se pueden congelar –excepto la patata–, mientras las acelgas, guisantes y espinacas pueden comprarse ya en este formato. La idea es cocinar con intención para que un plato dé más de sí, transformando para no repetir. Lo que hoy es un salteado mañana puede ser una ensalada, un paté se convierte en salsa; y un asado en un plato con toques asiáticos. Con unos cuantos giros bien pensados, la sensación de monotonía desaparece y el esfuerzo se amortiza más y mejor.

Al final tienes varias comidas y cenas medio resueltas –muchas de ellas perfectas también para llevar en táper– sin haber hecho encaje de bolillos: platos que apetecen, que no cansan y que no te obligan a elegir entre comer bien o mirar la cuenta. Ayuda con la organización, optimiza la economía doméstica y llegas a la siguiente comida con gran parte del trabajo hecho. Todo ventajas.

Lentejas rojas especiadas con espinacas

Puedes usar cualquier verdura de hoja verde Mònica Escudero

Pica dos cebollas grandes y cuatro dientes de ajo, y sofríe en una olla amplia con un buen chorro de aceite de oliva y sal a fuego medio, hasta que estén bien pochadas y ligeramente doradas. Añade dos cucharaditas de pimentón –dulce, picante o mezclado-, una cucharada rasa de hierbas provenzales, remueve rápido y suma unos 400 gramos de salsa de tomate. Cocina un par de minutos.

Incorpora 500 gramos de lentejas rojas lavadas y cubre con aproximadamente dos litros de agua o caldo y algo de sal. Cocina unos 15-20 minutos, hasta que estén tiernas. Mientras, cuece seis huevos en agua hirviendo suave durante ocho minutos, corta la cocción con agua fría y reserva. Lava y trocea un kilo y medio de espinacas (o úsalas descongeladas, si te resulta más sencillo o económico). Si son frescas, añádelas en tandas porque abultan mucho, y deja que reduzcan en los últimos minutos de cocción. Ajusta de sal: debe quedar un guiso meloso.

Separa ⅓ del guiso, añade 300 mililitros de leche o bebida vegetal y tritura para hacer una crema, que puedes servir con semillas tostadas, picatostes o frutos secos. Sirve la mitad de las lentejas restantes con yogur natural por encima, un chorrito de aceite de oliva y más pimentón. Para el tercer plato, sirve las lentejas con el huevo duro picado, perejil si tienes y unas piparras (y su vinagre).

Lista de la compra

Para la receta base y primera comida: 2 cebollas, 4 dientes de ajo, pimentón, hierbas provenzales, 400 g de salsa de tomate, 500 g de lentejas rojas, 2 l de agua o caldo, sal, 1,5 kilos de espinacas, 300 ml de leche o bebida vegetal, picatostes, semillas o frutos secos. Extra para la segunda comida: 2 yogures naturales o griegos, pimentón. Extra para la tercera comida: 6 huevos, piparras.

Pollo asado con verduras que se estira tres días

Pollo en ensalada, siempre bien Mònica Escudero

Salpimenta por dentro y por fuera dos pollos enteros, de unos 1,5 kilos cada uno, poniendo a uno de ellos también mezcla de especias para pollo (suele llevar comino, laurel, tomillo, romero y pimienta, por si no tienes la mezcla a mano pero sí los ingredientes por separado). Pon el pollo especiado en una bandeja de horno sobre ½ kilo de patata nueva tipo Monalisa y una cebolla, todo cortado en dados grandes, tres zanahorias en rodajas y algunos dientes de ajo cortados a lo largo, todo aliñado con las mismas especias.

Pon el otro pollo en una bandeja con dos cebollas, dos pimientos y dos berenjenas cortados en trozos grandes y cuatro zanahorias enteras o por la mitad, también con ajo al gusto y ambos con la pechuga hacia abajo. Pon en el fondo de cada bandeja unos 150 mililitros de agua, caldo o vino blanco. Lleva al horno precalentado a 180 ºC durante aproximadamente una hora y 45 minutos, o hasta que esté bien dorado (dale la vuelta a mitad de cocción para que quede con la pechuga hacia arriba y riégalo con sus jugos).

Sirve el pollo especiado con las patatas y las verduras tal cual, bien regado con sus jugos: plato completo, sin más. Para el segundo turno, mezcla la mitad del pollo desmigado –reserva el jugo del asado – con medio kilo de lentejas cocidas bien escurridas que pueden ser de bote perfectamente, las berenjenas y una cebolla del asado troceadas, unos tomates cherry cortados por la mitad y algo de hoja verde si tienes. Aliña con una vinagreta de aceite, vinagre o limón, sal, pimienta y tendrás una ensalada fría o templada completísima.

Para el tercer plato, pon agua hirviendo sobre dos paquetes de fideos instantáneos (sin el sobre de saborizante). Escurre y mezcla con el resto del pollo desmigado, las verduras restantes troceadas, los jugos del asado, y remata con un chorrito de salsa de soja y alguna salsa picante: en dos minutos tienes un plato completamente distinto, con rollo oriental y muy sabroso.

Lista de la compra

Para la receta base y primera comida: 2 pollos enteros (unos 3 kg en total), mezcla de especias para pollo o comino, laurel, tomillo, romero y pimienta, 500 g de patata nueva (tipo Monalisa), 3 cebollas, 7 zanahorias, 6-8 dientes de ajo, 300 ml de agua, caldo o vino blanco, aceite de oliva, sal. Extra para la segunda comida: 500 g de lentejas cocidas (1-2 botes), 200 g de tomates cherry, hojas verdes (lechuga, espinaca o similar), ingredientes para la vinagreta (aceite de oliva, vinagre o limón, sal, pimienta). Extra para la tercera comida: 2 paquetes de fideos instantáneos, salsa de soja, salsa picante (opcional).

Garbanzos con acelgas esparragadas en tres versiones

Pica cinco o seis dientes de ajo y dóralos en una cazuela amplia con un chorro de aceite de oliva desde frío, a fuego medio-bajo. Retira el ajo a un plato hondo, añade a la cazuela cinco o seis rebanadas de pan duro de barra y cocínalas a fuego medio hasta que estén bien doradas (no hace falta que queden fritas, con que tengan una capa de aceite por fuera y estén crujientes quedarán perfectas. Retira el pan al plato de los ajos, baja el fuego, incorpora una cucharadita generosa de pimentón, remueve rápido para que no se queme, añade un buen chorro de vinagre y vierte todo sobre el pan.

Mientras, cocina al microondas cuatro berenjenas pequeñas o dos grandes durante unos 12-15 minutos a máxima potencia, dándoles la vuelta a la mitad de cocción: el sistema es tan fácil como efectivo, deja las berenjenas melosas y perfectas. Volviendo a la cazuela pon 1,5 kilos de acelgas troceadas con un chorrito de aceite y algo de sal y sube el fuego a medio-alto: si son frescas, pon primero las pencas, cinco minutos después la parte media de las hojas y tres después la parte de la hoja con menos tronco. Tapa de vez en cuando la cazuela para generar vapor y remueve cada dos minutos durante el proceso. Aprovecha los tiempos muertos para trocear el pan aliñado.

Lleva a la cazuela 1,2 kilos de garbanzos cocidos –pueden ser de bote, con algo de su líquido–, el pan troceado y el ajo y cocina todo unos minutos hasta que las acelgas estén tiernas y los sabores bien mezclados. Ajusta de sal, vinagre y pimentón: debe quedar meloso y con carácter. Prepara el primer plato con un tercio del salteado y la berenjena encima, aliñada con un poco de aceite y rematando con algún fruto seco (la mezcla funciona muy bien).

Para el segundo, calienta otro tercio y pon sobre cada uno dos huevos a la plancha: la yema funciona como esa salsa que lo mejora todo. Para el tercer plato, alarga el guiso con un poco de agua o caldo hasta dejarlo más ligero. Caliéntalo y añade 300 gramos de gambitas descongeladas (más económicas y menos lucidas por su pequeño tamaño, pero igual de ricas y sanas). Hierve todo tres minutos a fuego suave, deja que repose tres más y termina con un chorrito de aceite de oliva: perfecto para esos días en los que el cuerpo aún te pide algo calentito y de cuchara.

Lista de la compra

Para la receta base y primera comida: 1,2 kg de garbanzos cocidos (3-4 botes), 1,5 kg de acelgas, 5-6 dientes de ajo, 5-6 rebanadas de pan duro de barra, 1 cucharadita generosa de pimentón, vinagre, aceite de oliva, sal, 4 berenjenas pequeñas o 2 grandes, un puñado de frutos secos (opcional). Extra para la segunda comida: 8 huevos. Extra para la tercera comida: 300 g de gambitas congeladas, agua o caldo adicional.

Calabacín y cebolla salteados con cuscús integral y avellanas

El calabacín y el cuscús se llevan bien en cualquier formato Mikel López Iturriaga

Pela y corta en dados gruesos tres cebollas, y saltéalas a fuego alegre en una sartén amplia con aceite de oliva y una pizca de sal hasta que estén ligeramente doradas. Retira a un bol y haz lo mismo con un kilo de calabacines (en dos o tres tandas si es necesario, tienen que conservar la textura crujiente por dentro y dorarse un poco por fuera). Mientras, hidrata 400 gramos de cuscús integral con el mismo volumen de agua caliente con un poco de sal, tapa y deja reposar unos minutos. Suéltalo con un tenedor y mézclalo con el salteado de verduras, un puñado generoso de avellanas tostadas ligeramente machacadas y un chorrito de aceite de oliva.

Para el primer plato, separa un tercio del salteado y añade una cucharada de curry en polvo, remueve bien y sirve con yogur. Prepara el segundo plato con la mitad de la mezcla restante a temperatura ambiente, con queso fresco y remolacha cocida cortada en cubitos. Aliña con aceite, vinagre o limón y algo de pimienta para una ensalada completa y muy apañada.

Para el tercer táper, saltea el resto en la misma sartén amplia con un poco más de aceite y queso curado rallado, extendiéndolo bien para que se tueste ligeramente y quede algo crujiente. Añade cuatro huevos y mézclalos o déjalos cuajar encima, cubriendo con una tapa: el contraste entre el fondo tostado, las verduras y el huevo lo convierte en un plato completamente distinto.

Lista de la compra

Para la receta base y primera comida: 400 g de cuscús integral, 3 cebollas, 1 kg de calabacines, 80 g de avellanas tostadas, aceite de oliva, sal, curry en polvo, 2-3 yogures naturales. Extra para la segunda comida: 250 g de queso fresco, 300 g de remolacha cocida, aceite, vinagre o limón, pimienta. Extra para la tercera comida: 100 g de queso curado rallado, 4 huevos.

Paté de sardinas en lata, mejillones en escabeche y hierbas con pasta, en ensalada y en tostadas

Cuece 500 gramos de pasta corta -integral o no- en agua con sal hasta que esté casi al dente. Mientras, prepara el paté: tritura tres latas de sardinas en aceite (sin escurrir del todo), y otras tres de mejillones en escabeche (con parte su líquido), un puñado de perejil, un diente de ajo y si quieres algo de salsa picante. Como las vamos a triturar, podemos comprar latas económicas: nadie va a ver si las sardinas son grandes o los mejillones pequeños, aunque sí es recomendable que sean en aceite de oliva. Ajusta el aderezo con más vinagre, sal o pimentón si hace falta: debe quedar con una textura cremosa y alegre de sabor.

Mezcla ⅓ del untable con la pasta caliente y algo de agua de la cocción, removiendo durante un minuto. Sirve con más perejil por encima y ya tienes el primer plato. Pela –o no, si no te molesta la piel- y corta cuatro patatas nuevas y llévalas al microondas en un bol con un chorrito de agua, tapado con un plato. Pasados siete minutos a la máxima potencia, añade los guisantes congelados, tapa de nuevo y cocina unos cinco minutos más, hasta que las patatas estén blandas. Cuando esté tibio, mezcla con la mitad del paté restante, un poco más de aceite y vinagre, unas aceitunas y un poco de cebolla cortada a pluma: queda un plato perfecto para llevar en táper y tomar a temperatura ambiente.

Usa el paté restante para montarte unas buenas tostadas esa noche en la que no te da la vida (cada semana suele haber por lo menos una). Unta generosamente sobre pan tostado, añade lechuga picada, tomate y/o pepino en rodajas finas y algún encurtido: pepinillos, cebollitas, alcaparras, lo que tengas a mano. Si tienes un bote de pimientos en conserva, también está invitado a la fiesta.

Lista de la compra

Para la receta base y primera comida: 500 g de pasta corta, 3 latas de sardinas en aceite (de las de unos 115 g), 3 latas de mejillones en escabeche (de las de unos 115 g), un manojo de perejil, 1 diente de ajo, salsa picante (opcional), aceite de oliva, sal. Extra para la segunda comida: 4 patatas nuevas, 400 g de guisantes congelados, aceitunas al gusto, ½ cebolla, vinagre, aceite. Extra para la tercera comida: pan para 4 raciones, lechuga, tomate y/o pepino, encurtidos (pepinillos, cebollitas o alcaparras), pimientos en conserva (opcional).

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