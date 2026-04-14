Pollo sentado a la cerveza: la receta de Jordi Roca para el asado perfecto | EL COMIDISTA

Unas cuantas especias, aceite y un vaso es todo lo que necesitas para cocinar en casa un pollo jugoso, aromático y con la piel crujiente. Palabra del pequeño de los Roca

El pollo sentado no es precisamente la receta viral del momento: si miras vídeos de cocina en internet desde hace años, es muy posible que te hayas cruzado alguna vez con algún señor o señora de Estados Unidos metiéndole una lata de cerveza por sus partes a un ejemplar de este animal y depositándolo después en el horno. Unos niegan la efectividad de esta técnica, mientras otros la defienden como la panacea para obtener un pollo jugoso por dentro y dorado por fuera, similar al de las pollerías profesionales. Jordi Roca pertenece a este último grupo.

El responsable de los postres del Celler de Can Roca, heladero de Rocambolesc y maestro del chocolate de Casa Cacao ha incluido la receta del pollo sentado en su último libro, Cosas de casa (Planeta). Para sorpresa de nadie, la ha refinado, pero sin complicarla más de lo necesario. Unas cuantas especias, aceite y un vaso es todo lo que exige su preparación, y después de probarla en su visita a El Comidista, damos fe de que su versión está buena. Acompañado de ensalada de lechuga con una vinagreta de parmesano, también incluida en el libro, es un platazo: mira el vídeo de arriba para ver cómo se hace.

Ingredientes 1 pollo entero

200 ml de aceite de oliva (es posible que sobre)

10 g de pimentón dulce

10 g de pimentón picante

10 g de mostaza en polvo (opcional o sustituible por jengibre en polvo)

40 g de azúcar moreno

20 g de especias para pollo asado

5 g de tomillo

Sal

1 botellín de cerveza Ensalada Unos 250 g de lechuga romana

50 g de queso parmesano rallado fino (aprox. ½ taza)

1 diente de ajo

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

½ limón

1 cucharada de leche

Pimienta negra

Sal Instrucciones 1. Calentar el horno a 180 grados. 2. Verter la cerveza en una flanera metálica o vaso cilíndrico que no sea de cristal muy fino. 3. Masajear el pollo con el pimentón dulce, el picante, la mostaza en polvo, el azúcar, las especias para pollo asado, sal y aceite. 4. Introducir la flanera o el vaso por el trasero del pollo y sentarlo sobre una bandeja de horno. 5. Hornear durante una hora hasta que el pollo esté bien dorado. 6. Mientras, preparar la ensalada. Trocear la lechuga y batir el parmesano, el diente de ajo, el aceite, el zumo del limón, la leche, pimienta negra y un poco de sal. Aliñar cuando el pollo esté listo. 7. Servir el pollo acompañado de la ensalada.

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