Porrusalda, la receta vasca de sopa fácil, económica y sabrosa

Solo con puerro, patata y zanahoria puedes hacer este plato tradicional, y muy reconfortante, del País Vasco, La Rioja y Navarra

Para entender qué es la porrusalda –o purrusalda– no hace falta más que desgranar su nombre, que viene del euskera: porro u purru hace referencia a “puerro” y salda a “caldo”. Se prepara en el País Vasco, La Rioja y Navarra y es una clara representación de la cocina sencilla que nace de lo que da la huerta. En este caso, puerros, zanahorias, patatas, y a veces, cebolla o ajo. Lo mejor de este plato, si me preguntan, es que es accesible en todos los sentidos: lo puede preparar alguien que no ha entrado en una cocina en su vida porque es facilísimo, es económico y apto vegetarianos y veganos.

Se puede hacer con caldo de verduras o de pollo o directamente con agua. También existen algunas variaciones tradicionales como la porrusalda con bacalao –que además puede llevar caldo del mismo pescado como ya nos enseñó Mikel López Iturriaga–, con otras verduras que estén de temporada o algunas menos ortodoxas que puedes inventar tú en casa como añadirle legumbres para completar el plato.

Ingredientes Para 4 personas 4 puerros (la parte blanca y la verde más clara)

3 patatas medianas

1 cebolla pequeña

2 zanahorias

1 l de caldo de verduras o de pollo o agua

Aceite de oliva

Sal Instrucciones 1. Picar fina la cebolla. Rehogarla en una cazuela con un chorro de aceite de oliva a fuego medio-bajo hasta que esté tierna. 2. Limpiar bien los puerros y picarlos en rodajas de un centímetro de grosor (o como se prefiera, pero no muy finos). Añadirlos a la cazuela y rehogar, vigilando que no se quemen. 3. Mientras, pelar las zanahorias y cortarlas en rodajas más finas, de unos cinco milímetros. Añadirlas a la cazuela. 4. Pelar las patatas y chascarlas en la cazuela. Añadir el caldo o el agua y salar (si se usa caldo, salar con moderación). 5. Cocinar a fuego medio-alto unos 20 minutos o hasta que la patata esté tierna. Servir caliente.

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