La revolución artesanal que devuelve sabor y textura al pan sin gluten: de la farmacia a la excelencia gastronómica

Gracias a la ciencia y a la revolución de los obradores, el pan sin gluten ha dejado de ser un producto especial para volver al centro de la mesa

La masa se pega a los dedos, se escurre entre las manos y parece rebelarse contra cualquier lógica de panadero. Sin el gluten, ese pegamento invisible que lo sostiene todo, el pan es una arquitectura que amenaza con desplomarse en cada minuto de horno. Durante décadas, la industria respondió con panes que sabían a cartón, envueltos en plásticos herméticos y condenados a desmigarse antes de tocar el plato.

Hoy, sin embargo, la magia ya no es un truco de laboratorio, sino una cuestión de paciencia. “El sin gluten no significar quitar, es recalcular”, explica Antonio Pomares, jefe de obrador en fū.ba (Santa Engracia, 112, Madrid). Ya no se busca un sustituto, sino un pan que cruja, que emocione y que, por fin, permita disfrutar sin miedo de cualquier salsa que pida a gritos rebañar el plato.

Ese recálculo no es solo un capricho artesano, sino un desafío a las leyes de la física alimentaria. Para Víctor Manuel Villajos, maestro pastelero y director técnico de I+D en La Pastelería Sana Locura (General Oráa, 49, Madrid), el mayor “rompecabezas” ha sido replicar las cualidades de la bollería tradicional, especialmente en el hojaldrado, donde la elasticidad y el alveolado son críticos.

Una cuestión de ciencia alimentaria

El gluten es un complejo de proteínas —gliadinas y gluteninas— que actúa como el hormigón armado de la panadería. “Es como intentar inflar un globo que tiene poros. Por mucho aire que metas, nunca llegará a hincharse”, explica de forma gráfica Patricia Giraldo, investigadora de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Mientras la ciencia avanza, el obrador sigue siendo el lugar donde la teoría se mancha las manos de harina.

Víctor Manuel Villajos, maestro pastelero y director técnico I+D de La Pastelería Sana Locura Foto: Sana Locura (Cedida)

Víctor señala que este camino ha exigido abandonar los almidones puros y apostar por harinas completas, fibras cítricas y procesos de escaldado que aporten valor nutricional real. El objetivo de la ciencia hoy no es crear un sustituto, sino descifrar cómo devolverle al pan sin gluten la viscoelasticidad perdida para que deje de ser un rompecabezas de almidones y vuelva a ser un producto que todo el mundo quiera comer.

Una revolución artesanal

Esa batalla contra la porosidad no siempre fue así. Durante décadas, el diagnóstico de celiaquía venía acompañado de una condena gastronómica que se traducía en panes que se compraban por encargo en farmacias, protegidos por plásticos dobles y con una textura más cercana al yeso que al cereal. “Hace 15 años el mercado estaba dominado por la industria y un público cautivo”, recuerda Juan Carlos Menéndez, responsable de la panadería Germina Natura y consultor de más de cien obradores en todo el mundo.

Menéndez ha sido el arquitecto de una transición que ha dejado atrás los “mixes” comerciales para abrazar una panadería que no pide perdón por lo que le falta, sino que presume de lo que tiene. Para él, el secreto no estaba en imitar al trigo, sino en descubrir y apreciar el valor de otros granos. Su método consiste en lavar y germinar semillas de quinoa, sarraceno o arroz en su punto exacto de calidad nutricional. “Un grano es energía micro encapsulada esperando para crear vida. Nosotros lo que hacemos es desencapsular esos nutrientes”, explica.

Juan Carlos Menéndez, responsable de en Germina Natura y consultor de más de cien obradores en todo el mundo Foto: Germina Natura (Cedida)

El resultado es un pan más digestivo y, en ocasiones, superior al convencional. Su pan de tres quinoas obtuvo la puntuación más alta en el Índice de Panes Saludables (IQPS), un estudio pionero que evalúa parámetros como el índice glucémico o la presencia de antioxidantes, superando así a los mejores panes de trigo del país.

Esa “magia” de la que habla Menéndez no se queda encerrada en su obrador. Su misión ha sido democratizar el conocimiento para que el buen pan deje de ser un oasis. Tras asesorar a más de cien obradores en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Cabo Verde, el maestro tiene claro que el error más común es intentar sustituir una harina por otra sin entender su alma. “Pensar que todas las harinas funcionan igual nos lleva al fracaso. Hay que saber si absorben humedad, si son pesadas o livianas, si buscamos corteza o ligereza”, advierte.

Pan 100% Quinoas Germinadas Eco Sol Andino Sin Gluten Foto: Germina Natura

En esa búsqueda de la etiqueta limpia, Menéndez rompe una lanza a favor de ingredientes que a menudo el consumidor confunde con química, pero que son aliados naturales de la estructura. Es el caso del psyllium (la cáscara de una semilla) o la goma xantana, que procede de la fermentación de un alga. “No debemos dejarnos llevar por los nombres. Son hidrocoloides que nos ayudan a formar esa malla elástica que retiene el gas”, explica. Para él, los verdaderos enemigos son los conservantes y mejorantes artificiales que la industria utiliza para alargar la vida de un producto que, gracias a la masa madre y las largas fermentaciones, ahora puede envejecer con la misma dignidad que una hogaza de pueblo.

Asturias, el pan que huele a tradición

Esa técnica que nace en los laboratorios y se perfecciona en los grandes obradores de Madrid o Barcelona cobra un sentido casi espiritual cuando llega a la España de la hogaza y la tradición. En Verna (Villa Tecnológica El Sabil, AS‑228, Km 12, Villanueva de Santo Adriano, Asturias), la panadería sin gluten no se entiende como un laboratorio, sino como una extensión de la aldea. Aquí, el aire húmedo del Cantábrico marca los tiempos de una masa madre que fermenta sin prisas. “Apostamos por la vuelta al origen, trabajando con el sarraceno molido a piedra”, explican desde el obrador asturiano. No buscan el pan blanco e impoluto de la industria, sino esa pieza que huele a campo, que tiene la acidez de lo natural y que, sobre todo, aguanta días en la bolsa de tela. Es el regreso del celíaco al centro de la mesa del pueblo, donde el pan vuelve a ser cereal y no un “producto especial”.

Esa misma lucha por la normalidad se libra a cientos de kilómetros, en el Mediterráneo. En Murcia, el pan es religión, pero el pastel de carne es el dogma. Para La Casa del Celíaco de Murcia (Torre de Romo, 35, Murcia), conseguir un hojaldre sin gluten que tuviera las capas, el crujido y el sabor de la tradición fue el verdadero muro. “No queríamos que el celíaco se conformara, queríamos que el murciano ‘de pro’ no supiera cuál es cuál”, confiesan. La identidad aquí no es una cuestión de etiquetas, sino de devolverle a alguien la capacidad de ir a una comunión o a una fiesta local sin sentirse diferente.

El mollete como cuestión de Estado

En Sevilla, el obrador Armonía (Fotógrafo Francisco Sousa Parrado, Utrera) ha hecho del mollete una cuestión de Estado. Aquí no se busca el aire vacío del pan industrial, sino una pieza que sacie y que cuide la salud de un público que, a menudo, arrastra otros problemas digestivos. “Utilizamos aceite de oliva virgen, nada de colorantes ni conservantes, y un concentrado de uva que, junto a las 10 horas de fermentación, hace que el consumidor tenga menos glucosa en sangre”, explican.

Esa misma batalla se libra en Barcelona, una ciudad con una cultura del pan tan exigente que no permite errores de cálculo. Juan Fernández, responsable de calidad de Celia Sin Gluten (Carrer de Cartagena, 230), sabe que el mayor enemigo no es el sabor del primer bocado, sino el “día después”. “El mayor desafío es mantener la regularidad en algo que es mucho más sensible que el pan tradicional, y es que pequeñas variaciones en la humedad del ambiente pueden cambiarlo todo”, señala.

Su secreto reside en una gestión casi obsesiva de la fermentación para que la miga retenga la humedad de forma natural. Lograr que el pan no se convierta en una piedra al salir de la bolsa es lo que le ha permitido tener muchos clientes.

FU.BA, la panadería de bollos y galletas futuristas que triunfa en Madrid

En este ecosistema de innovación, el obrador madrileño fū.ba ha ido un paso más allá. Inês y Fabián León trabajan con harinas ancestrales (mijo, teff, sarraceno) y con adaptógenos como la maca, que permiten que cada pieza no solo alimente, sino que acompañe procesos como el descanso o la salud intestinal. Su verdadero andamiaje es el psyllium, una fibra prebiótica que muchos nutricionistas recomiendan para mejorar la microbiota. Su objetivo no es que los celíacos coman mejor que el resto, sino que cualquiera pueda disfrutar de un pan que siente bien en el presente y les haga sentirse mejor en el futuro. En sus manos, la ausencia de gluten deja de ser una carencia para convertirse en una oportunidad de bienestar.

La normalización legal… y el reto del precio

Toda esta ebullición de masa madre y biotecnología ha terminado por derribar un muro legal que parecía inamovible. Para Álvaro Manzanos, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), 2026 marca un antes y un después gracias al reconocimiento del pan sin gluten como “pan común”. Este cambio normativo no es un mero tecnicismo, sino la corrección de una anomalía que durante décadas trató a este producto como un extra de lujo o un capricho dietético. “Es un hito histórico. Supone el reconocimiento legal de un alimento básico equiparable al convencional, lo que refuerza su carácter de bien esencial”, afirma Manzanos.

Sin embargo, el optimismo de la ley choca todavía con el bolsillo. Aunque la calidad ha dado un salto de gigante, el ticket de la compra sigue siendo la gran asignatura pendiente. El elevado precio es el resultado de una tormenta perfecta: materias primas más costosas, procesos lentos que no admiten atajos y la obsesión por evitar una contaminación cruzada que en un obrador mixto sería inevitable. Para FACE, el futuro pasa por políticas de apoyo directo al consumidor, similares a las de otros vecinos europeos, para que el pan de calidad no sea solo para quien pueda permitírselo.

Una revolución silenciosa

Al final, el éxito de esta revolución no se medirá solo en laboratorios o en decretos oficiales. Se medirá en el silencio de una mesa compartida, cuando el pan llegue al centro de la cena y nadie tenga que preguntar cuál es “el especial”. Como dice el maestro pastelero Víctor Manuel Villajos, la motivación final es que nadie se sienta discriminado, sino que disfrute con total normalidad.

El triunfo es ese crujido que puede alegrar un día, esa miga que aguanta el envite de cualquier salsa y ese sabor que, tras años de recálculo y paciencia, ha devuelto al celíaco el derecho más básico de nuestra cultura: sentarse a comer sin miedo y con el placer de quien, por fin, tiene un pan de verdad entre las manos.