Estos son los más de 300 nuevos soletes Repsol: restaurantes, bares y cafeterías con encanto para descubrir en Semana Santa

Las distinciones más populares de Guía Repsol animan a descubrir nuevos establecimientos por diferentes rincones del territorio y, por primera vez, incluye Andorra

A las puertas de la Semana Santa, Guía Repsol ha dado a conocer una nueva selección de sus distinciones más desenfadadas, los soletes. Más de 300 nuevos restaurantes, bares y cafeterías conforman un mapa pensado para un amplio abanico de clientela, inclinándose en aquellas personas que buscan experiencias accesibles sin renunciar a la calidad.

Se trata de la decimocuarta edición de entrega de soletes, que con las más de 300 direcciones que se incorporan hoy, suman más de 5.000 de establecimientos. Y coincide con el inicio de la primavera, un momento clave para el turismo de proximidad y las escapadas de pocos días. “Vamos a coger los soletes de Primavera con ganas esta Semana Santa. Hay hambre de disfrutar y conocer sitios nuevos. En esta edición se incorporan lugares destacados por su propuesta gastro en los que además se puede dormir, jóvenes negocios y sitios en los que la naturaleza es protagonista”, afirma la directora de Guía Repsol, María Ritter.

Las Empanadillas de cabrito en caldereta del estaurante La Galería, en Navaluenga (Ávila). Alfredo caliz

Estas distinciones invitan a explorar destinos desde una perspectiva gastronómica y la selección dibuja un recorrido muy diverso donde se alternan zonas rurales con otras más urbanas. Se encuentran desde pequeños municipios rodeados de espacios naturales como la Sierra Norte de Sevilla, el entorno de Terres de l’Ebre en Tarragona o el Parque Natural Posets-Maladeta, en el Pirineo aragonés hasta barrios históricos como Cimadevilla en Gijón, el centro histórico de Salamanca o la ciudad romana de Mérida, en Badajoz.

En esta entrega, además de añadir por primera vez locales de Andorra, destaca la inclusión de proyectos recientes que han logrado posicionarse en poco tiempo por su calidad como Mengem, en el Cabanyal de Valencia (abierto el pasado diciembre) o el restaurante Efímero, inaugurado hace un año cerca de la Plaza del Castillo, en Pamplona.

A partir de ahora, todos estos nuevos establecimientos (igual que los anteriores) incluídos en la guía lucirán en sus fachadas el dibujo de un solete sonriente, diseñado por el artista Luis Úrculo.