Frugalismo o la felicidad de tener menos: “No va de privarse, va de simplificar y saber elegir”

Frente a una cultura que identifica el éxito con el consumo, la comunicadora y experta en finanzas personales Cristina Dayz defiende una forma consciente de relacionarnos con el dinero, el tiempo y el deseo para vivir con más calma y libertad

Dieciocho metros cuadrados. Una cama individual, una cocina mínima, una mesa, un armario pequeño, una nevera (también pequeña), una lavadora y hasta un piano. Todo en un único espacio. Para muchas personas ese escenario sería sinónimo de estrechez, renuncia o precariedad. Pero para la comunicadora y experta en finanzas personales Cristina Dayz (Barcelona, 1993), que acaba de publicar el libro Aprende a gastar (Aguilar, 2026), supuso justo lo contrario, una liberación. La experiencia de Dayz, que vivió dos años en ese espacio, podría parecer anecdótica, pero condensa una idea cada vez más presente en el debate contemporáneo sobre el consumo y el bienestar: la posibilidad de que la felicidad no esté en acumular, sino en simplificar.

Para Dayz, el frugalismo no tiene que ver con vivir en la escasez ni con privarse de todo placer. “Es tener muy claro qué te aporta valor real y felicidad en la vida, y saber decir que no a todo lo demás. Dicho así suena obvio, casi de taza motivacional”, afirma. “El problema”, explica, “es que ese ‘todo lo demás’ ocupa hoy casi todo el espacio vital. En una sociedad basada en un consumismo desaforado como la actual, hacerlo no es tan fácil como parece”.

La experta en finanzas personales y autora de 'Aprende a gastar' Cristina Dayz.

Pero, ¿y qué hay de disfrutar de la vida? ¿Para qué trabajamos? Ante estas posibles cuestiones, defiende que el truco está en convencernos de que, muchas veces, menos es más. “Poseer menos cosas no te convierte automáticamente en un tacaño ni en un desgraciado”, señala. “Simplemente supone cuestionar algo que nos han vendido como normal: comprar todo el rato. Y quizá eso de gastar siempre no es tan normal ni tan sano como parece”.

Vivimos inmersos en un entorno económico donde gastar y poseer es sinónimo de éxito y no hacerlo se interpreta como señal de incapacidad o fracaso. “Si lo guay, lo normal y lo deseable es gastar, gastar y gastar, cualquiera que vaya a contracorriente es visto como alguien que no puede, no quiere o no sabe disfrutar”, apunta la autora. Sin embargo, esa lectura ignora una realidad básica de la que ella está convencida: “Tener menos libera muchísimo espacio mental. Hay menos ruido, menos preocupaciones, menos decisiones absurdas y más tiempo y energía para lo que cada uno considera realmente importante”, asegura.

El frugalismo consiste en tener muy claro qué te aporta valor real y felicidad en la vida. Westend61 (Getty Images/Westend61)

La relación de Dayz con el frugalismo tiene un origen decididamente práctico y que se dio a una edad temprana. “Diría que fue alrededor de los 21 años. Viendo que mis ingresos rondaban los 1.000-1.200 euros al mes, y que nunca había tenido, ni probablemente tendría nunca, un contrato fijo. Entendí que o me organizaba muy bien o la vida se me iba a hacer muy cuesta arriba”, recuerda.

Y eso que en aquel momento, hace más de 10 años, todo resultaba mucho más barato: “Recuerdo pagar 330 euros por mi parte del alquiler en un piso de dos habitaciones con una terraza enorme en Sitges. Hoy eso suena casi a ciencia ficción. Pero incluso así, la sensación era la misma: la estabilidad no iba a venir de un sueldo fijo, así que tenía que venir de otra parte”.

"Tener menos libera muchísimo espacio mental. Hay menos ruido, menos preocupaciones", dice la experta en finanzas personales Cristina Dayz. Thomas Barwick (Getty Images)

En ese contexto, la frugalidad dejó de ser una idea abstracta para convertirse en una herramienta práctica para vivir con menos miedo y más control. “Por un lado, necesitaba una mentalidad que me permitiera ser feliz con poco. Por otro, tenía claro que tenía que aprender de finanzas para no vivir con angustia constante. Pensando si podría pagar el alquiler, la comida o, en un futuro, tener hijos. También necesitaba dinero para comprar tiempo de cara a mejorar mi situación laboral, profesional y mi estabilidad”, explica quien también da consejos sobre finanzas personales en YouTube en un canal que cuenta con unos 75.000 suscriptores. El frugalismo fue su base para lograrlo.

Calcular el precio de las cosas en tiempo, y no en dinero

Una de las claves del pensamiento frugal, en su opinión, es cambiar la forma en la que medimos el precio de las cosas. En su libro, insiste en que es muy útil pensar en los precios no en términos de dinero, sino de tiempo. “El dinero solo es la unidad de medida”, explica. Cuando ese cambio de perspectiva se interioriza, el consumo deja de ser tan automático. Lo ilustra con un ejemplo cotidiano: “Imagina que cobras 12 euros la hora. Tu trabajo no te apasiona, pero tampoco lo odias. Y, además, pierdes una hora y media al día en desplazamientos. Un día se te antoja hacer un pedido de comida a domicilio que cuesta 30 euros. Pero esa comida no cuesta 30 euros: cuesta unas dos horas y media de tu tiempo. Horas durante las que trabajas, te desplazas, te cansas. Normalmente alguien dirá: ‘Bueno, para eso trabajo’. Mi respuesta suele ser: no exactamente”.

Una de las claves del pensamiento frugal es pensar en los precios no en términos de dinero, sino de tiempo. MoMo Productions (Getty Images)

La autora defiende que no trabajamos para gastar “por inercia”, trabajamos para poder vivir una vida que nos haga sentir bien según nuestras preferencias. “Y, siendo honestos, pedir comida a domicilio en la mayoría de ocasiones apenas nos aporta valor, salvo en momentos muy concretos. Es solo un ejemplo y mi opinión, quizá a otra persona sí que le aporte mucho, y eso es fantástico. No quiero moralizar el gasto, sino hacerlo consciente”.

Según la experta, cuando calculas el precio de las cosas en tiempo, y no en dinero, empiezas a tomar decisiones mucho más alineadas contigo mismo. “Descubres qué merece realmente tus horas de vida y qué no”, apunta.

La simplificación material tiene también un impacto directo en el bienestar psicológico. “Tener menos libera muchísimo espacio mental”, asegura Dayz. Menos objetos implican menos decisiones, menos mantenimiento y menos estímulos constantes. “Vivir en espacios más pequeños implica menos cosas que comprar, menos cosas que mantener y menos tiempo dedicado a limpiar, ordenar o gestionar objetos”, ejemplifica. No se trata solo de una percepción subjetiva: “Tener menos posesiones reduce la sobreestimulación visual y genera una sensación de orden y armonía que el cerebro agradece muchísimo”. Para ella, esta es una de las claves menos visibles del frugalismo: su capacidad para devolver la calma en un entorno permanentemente sobrecargado.

La simplificación material tiene un impacto directo en el bienestar psicológico. Fiordaliso (Getty Images)

“Para mí, el frugalismo no va de privarse, va de simplificar y saber elegir. De quitar capas innecesarias”, apunta. Y ese gesto no solo se refleja en la cuenta bancaria, sino en algo mucho más valioso: más claridad mental, más calma y más tiempo para dedicarlo a lo que realmente nos importa.

Cómo empezar sin sentirlo como un castigo

Para quienes se animen a probar esta forma de afrontar la vida pero no tengan muy claro cómo hacerlo, la experta en finanzas proporciona algunas claves: “Un buen primer hábito es parar un momento antes de gastar. Se trata de la regla de las 48 horas: esperar un par de días antes de realizar un gasto importante”, recomienda. Otro hábito clave es simplificar: “Elegir un área pequeña de tu vida como la ropa, la comida o el ocio, y reducir opciones. Por ejemplo, dejando de seguir a influencers de ese ámbito o eliminando apps del móvil. También hacer limpieza de suscripciones de correos de marketing o newsletters de marcas. Menos tentaciones, menos ruido. El frugalismo funciona mejor cuando libera energía, no cuando añade tareas”.

El frugalismo puede proporcionar más claridad mental, más calma y más tiempo para dedicarlo a lo que realmente nos importa. Alistair Berg (Getty Images)

La autora también recomienda rodearse de personas que estén en una situación similar. “Dicen que eres la media de las cinco personas con las que más te relacionas, y yo llevo constatando esta máxima toda mi vida”, asegura. “Si quieres cambiar aspectos que son difíciles para ti, ponte al lado de gente que piensa como tú, que está en lo mismo que tú, que te dará o compartirá esa energía, esas conversaciones. Personas con las que no te sientas un perro verde o que te juzgan si hablas de dinero”.

“Y un consejo, sobre todo, es no intentar recortar todo de golpe. El frugalismo no va de hacerlo perfecto, sino de hacerlo sostenible en el tiempo”, aclara. Por lo que ha de ser un proceso lento. “Empieza por observarte, no por castigarte”, apunta para terminar. “El resto irá llegando”.