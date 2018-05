“Mayo de 1968 me pilló en París. Cuando empezó la movida, los artistas que trabajábamos en la Escuela de Bellas Artes tuvimos que defender los materiales, el papel, los tórculos de aguafuerte… Hubo alguna pelea. Los que venían de fuera no entendían que aquello no servía para hacer carteles: ponían mucho corazón en la lucha, pero poca reflexión”,

Doroteo Arnáiz, grabador