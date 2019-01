La reinvención de las series españolas

Con la llegada de las televisiones privadas en los años noventa, las nuevas cadenas necesitaban encontrar otra forma de hacer series; no tenían dinero para seguir con esa tradición de Televisión Española, de ficciones con sello de autor muy pegadas a los usos del cine, que se remontaba a los años sesenta con títulos como Chicas en la ciudad, Historias para no dormir, Crónicas de un pueblo, Curro Jiménez, El Camino, Cañas y barro, Anillos de oro, Verano azul, Segunda enseñanza, Juncal, Las chicas de hoy en día… Y, aunque el mítico Antonio Mercero abrió el camino de las sitcom con Farmacia de Guardia (1991), fue la productora Globomedia, con Emilio Aragón y Daniel Écija, la que dio con la fórmula.

Pina aporta en el mismo sentido: “Aquello dio lugar a una ficción industrial, una ficción blanca que no quería molestar a nadie, nada ambiciosa desde el punto de vista intelectual y creativo”.

Así fue naciendo y creciendo durante la primera mitad de la década de los años 2000 esa insatisfacción de los creadores de la que hablábamos antes, y de una parte del público, que también veía cada vez más series extranjeras con facturas visuales más parecidas al cine, con temas más arriesgados… Pero la industria no estaba todavía preparada, y las televisiones generalistas no tenían necesidad de cambiar unos esquemas que les estaban funcionando maravillosamente. Y, a pesar de todo, hubo intentos, además de los de Bambú. Fracasos que sirvieron, como poco, para ir acercándose a otra forma de hacer las cosas.

Aitor Gabilondo recuerda, por ejemplo, Vientos de agua (2006) —“fue un fiasco tremendo, pero en términos creativos la industria la respetaba”—, o Karabudjan (2010). “Yo mismo hice una, Cazadores de hombres (2008), que fue una hostia como un piano de cola”, admite. “Nos decíamos que no estaba madura, para consolarnos, y en realidad no es que no estuviera madura si no que no teníamos todavía el sitio para hacerlo”.

Sonia Martínez, directora de Ficción de Atresmedia, suma a la lista de intentos fallidos La chica de ayer (2009), una adaptación de la británica Life on Mars. “Es uno de los que más me duelen; creo que estaba francamente bien”, dice. Martínez (que ha visto toda la evolución de las series, de Los Serrano a La casa de papel) defiende el trabajo de unas televisiones que han sabido siempre adaptarse, asegura, a las demandas del público. Y a las circunstancias.

Para la profesora de la Universidad Carlos III y experta en series Conchi Cascajosa, fue la crisis de publicidad al final de la década la que obligó a la industria a aceptar que no había otro remedio que cambiar el chip. Álex Pina lo explica de la siguiente manera: “La crisis nos obligó a rodar con la máxima eficacia posible, porque realmente los márgenes de beneficio se redujeron un 30%, 35%. Empezamos a trabajar con planificaciones muy concretas, que eran casi como un montaje previo, a grabar solo lo que se iba a utilizar. Te obligaba también a vender fuera, con lo cual la factura visual tenía que ser mucho más potente. Además aterrizó mucha gente del cine. Y conseguimos algo comparable a cualquier producto norteamericano, solo que con mucho menos dinero y eso nos colocaba en una situación extraordinaria para poder vender y también para poder asumir más riesgos”.

Hubo un momento concreto, en mitad de lo más crudo de aquella crisis, en el que Ramón Campos se dio cuenta de que habían conseguido dar el salto internacional que buscaban con Gran Hotel, una historia de amor imposible entre Amaia Salamanca y Yon González, con tintes de novela de misterio, estrenada en octubre de 2011 en Antena 3. “Fue en el momento en el que llegamos al mercado internacional de televisión de Cannes, el año después del estreno, como ocho meses después, y de repente todo el mundo nos empieza a hablar de la serie, y salen artículos que hablan del Downton Abbey español, y todo el mundo empieza a estar muy pendiente de qué está pasando en España”, explica Campos. Gran Hotel llegó a verse en 70 países, sin contar las adaptaciones; más tarde, Velvet llegaría incluso más lejos.

Javier Méndez, jefe de producción de Mediapro (grupo al que pertenece Globomedia), recuerda que ya antes de esos ejemplos, las series españolas se habían vendido fuera —"Los Serrano y Un paso adelante fueron un bombazo en Francia”—, pero siempre había sido un trabajo muy costoso, de ir llamando puerta por puerta, país por país… Hasta que aterrizaron las plataformas a hacer lo mismo, llegando mucho más lejos, en un instante, de un solo golpe: Netflix está en más 190 países; Amazon Prime en más de 200; HBO en unos 150; y también Movistar + llega a 11 países latinoamericanos.

Eso lo ha cambiado todo, porque, además, esas plataformas que van produciendo por todo el mundo se han fijado especialmente en España. Francisco Ramos, vicepresidente internacional de Series Originales de Netflix, explica por correo electrónico por qué ha elegido Tres Cantos para establecer su primer centro europeo de producción: “España cuenta con un talento increíble y un rico patrimonio de creación de contenidos innovadores. También cuenta con equipos técnicos de altísima calidad, directores y guionistas extraordinarios, actores con mucho talento, ciudades con localizaciones muy potentes, con mucho potencial, y, ahora, instalaciones de última generación, como la Ciudad de la Tele”. Algunos medios han asegurado que Amazon Prime también busca en España un centro de producción en Europa.

En el sector audiovisual español todo el mundo es muy consciente de que el idioma aporta interés –sobre todo ahora que, como recuerda Campos, el latinoamericano por fin se ha acostumbrado al acento de España, que durante tanto tiempo había rechazado—, pero que el atractivo indiscutible es esa capacidad que señalaba Pina para hacer series con una factura visual comparable a las mejores del mundo, pero por seis, ocho veces menos dinero. Y eso, a su vez, se pudo hacer, asegura Sonia Martínez, porque la industria estaba preparada gracias a todo el trabajo anterior: “Alcanzamos un grado de madurez en el momento adecuado".

Aitor Gabilondo, creador del último gran pelotazo de audiencia de la televisión en abierto – El príncipe, estrenada en Telecinco en 2014—, que tiene en emisión la comedia Allí abajo y Vivir sin permiso, y está preparando Patria para HBO, insiste: “Todos estábamos allí en los noventa. Ahí aprendimos el oficio todos los directores, los productores, los guionistas, los maquilladores; aprendimos a trabajar rápido, a ser eficaces...". Unos pocos ejemplos: Pina pasó por Periodistas, dónde coincidió con Gabilondo; Jorge Sánchez-Cabezudo empezó en Al salir de clase; Javier Olivares escribió capítulos de Los hombres de Paco y Los Serrano...

Todos ellos han aprendido, han evolucionado y, en muchos casos, han hecho algo que también ha sido clave: tomar las riendas de los proyectos y las productoras, al modo de los showrunners estadounidenses: Ramón Campos en Bambú; Álex Pina en Vancouver; Gabilondo con Alea Media... “Sobre todo ha cambiado la figura de los guionistas, que han pasado al centro del escenario, aquí en España se les está dando el papel que quizá deberíamos haberles dado hace mucho tiempo”, explica Javier Méndez.

“Esa combinación de negocios y creatividad es la clave. En los noventa nos criamos en el business puro y duro y ahora todos velamos por los relatos que queremos contar, pero también por el negocio, porque si no, esto no se sostiene”, dice Gabilondo. Y resume: “Mi trabajo realmente es tener los pies en el suelo y la cabeza en las nubes”. Es decir, que se ha conseguido un sistema muy eficaz, pero recuperando esa voz autoral que tenían las series de los años setenta y ochenta. Una voz probablemente más necesaria que nunca para sobresalir en un contexto de sobreproducción en el que muchos ya hablan de burbuja.