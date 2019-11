Inquietantes mujeres grotescas

Cuaderno de Brujas y Viejas - Cuaderno D (1819-1823)

No es solo un cuaderno de brujas y viejas, ya que no es Goya el que titula sus cuadernos: él no da nombre a nada o da nombre a todo con las sentencias llenas de contenido que aparecen en muchos de sus dibujos. A partir de la segunda mitad de su vida, Goya se obsesiona con la edad y con la vejez. Este conjunto de dibujos (el Prado no conserva ninguno) está protagonizado por mujeres grotescas, como las de la imagen que acompaña, que se pelean, danzan o vuelan en entornos irreales. Producen inquietud.

Hay un cambio técnico: el artista utiliza hojas de un formato mayor y emplea la tinta de hollín en aguadas que le permiten obtener una gran variedad de tonalidades, desde el gris claro al negro profundo.