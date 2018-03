La presa Gibe III ha empezado a producir energía para alimentar la economía etíope. Sin embargo, su impacto ambiental y social es más grave de lo previsto. Los desplazamientos forzosos, la escasez de agua y la inminente desecación del lago Turkana son algunas de sus consecuencias. Y, dentro de poco, llegará Gibe IV.



No hay acceso, ni concesión de permiso, ni respuestas a los correos electrónicos. No se puede entrar en la zona por motivos de seguridad y el personal de la embajada italiana desaconseja aventurarse en la región. No es fácil obtener información sobre lo que está sucediendo en el valle del Omo, en Etiopía. Las autoridades etíopes están nerviosas y han prohibido el paso a la zona. Las tensiones entre el Gobierno central y la población de la Oromía y de la Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur han desembocado en el cierre de la circulación por esta parte del país. Periodistas incluidos. Mejor dicho, sobre todo periodistas.



Las pocas noticias llegan a través de las ONG y sus colaboradores en la zona. Hablan de abusos del Ejército contra las etnias locales, como los daasanach, los konso y los mello, para inducirlas a trasladarse y dejar espacio a los grandes proyectos relacionados con las infraestructuras y la agroindustria, de los consiguientes conflictos intertribales debidos a las migraciones internas, cada vez más masivas, y de la usurpación de la tierra y el agua. Las denuncias de diversas asociaciones pro derechos humanos, como Human Rights Watch, Survival y Recommon, son durísimas. Según Luca Manes, de Recommon, “a las tribus del bajo valle del Omo se las desaloja violentamente de sus hogares ancestrales, al tiempo que sus pastos y sus tierras agrícolas se transforman en plantaciones industriales de caña de azúcar, algodón y agrocombustibles. Se habla de palizas, abusos e intimidaciones en general, y de una violencia indescriptible por parte de los soldados etíopes”.