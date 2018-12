Un proyecto de Emanuela Zuccalà

Emanuela Zuccalà: producción, textos, vídeos, edición de vídeo,

investigación de datos

Valeria Scrilatti: fotografía, 2ª cámara

Alessandro D’Alfonso: gráficos, mapas, desarrollo web

Valeria De Berardinis: investigación de datos, ayudante de producción

Nicola Romano / MAP Studio: posproducción de vídeo

Patrizio Parisi: posproducción de audio

Giulia Tornari: supervisión

Lola Huete Machado y equipo Planeta Futuro / El País: edición

y supervisión en castellano

Selección de contenido: Zona

CROSSING THE RIVER (Cruzando el río) se ha producido con el respaldo del Programa Beca de Innovación en Información sobre el Desarrollo del Centro Europeo de Periodismo (EJC) y la Bill & Melinda Gates Foundation, y realizado en colaboración con Médicos con África-Cuamm y Intersos.

Gracias en especial a Linda Previato, Giovanni Visone, Paolo Casagrande.



Traducciones:

Flaviour Nhawu (krio, mende)

Betty Agan, Fausta Abura (karimojong)

Halima Haruna Yusuf, Augustin Orji (hausa)

Adama Mohammed, Mala Babagana (kanouri)

Emanuela Zuccalà, Francesca Povoledo (inglés)

News Clips (español)

Asesora obstétrico-ginecológica

Dra. Adele Teodoro

Música

Lost Frontier, Organic Meditation Two, Relaxing Piano Music, Silver Flame,

Spirit of the Girl, Unanswered Questions de Kevin MacLeod

Circle of Life de Whitesand

Bajo licencia de Creative Commons, por Attribution 3.0



EN MEMORIA DE FANNY ISA