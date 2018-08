Vivir en el abismo

Desde el interior de su modesta casa en Tezoyuca, en el Estado de México, Paula Cuevas habla con una entereza que contrasta con sus escasos 21 años.

Esta joven se ha convertido en una de las voces más fuertes en contra de la mina de tezontle, una piedra de origen volcánico utilizada en la construcción del nuevo aeropuerto, que ha dejado su casa y otra veintena de viviendas al borde de un abismo.

“Yo no estoy en contra del progreso, si quieren progresar progresen, pero no a costa de nuestros derechos, no a costa de nuestra vida”.

Cuevas y sus vecinos viven con miedo a que las lluvias y la erosión se lleven un día por delante sus casas. La polémica por esa hilera de viviendas al filo de la excavación fue tal que los responsables del aeropuerto aseguraron que dejarían de comprar material de esa mina.

La demanda de tezontle y basalto se disparó con el arranque de las obras del aeródromo porque, al construirse sobre el lecho de lo que un día fue el lago de Texcoco, se necesitaron grandes cantidades de material para “exprimir” el agua del terreno antes de cimentarse.

Por ello, los municipios del Estado de México más cercanos a la obra se transformaron en un “banco de materiales”, denuncia Juan Pablo Murillo, un habitante de Tepetlaoxtoc en pie de lucha. En esa comunidad de poco más de 30.000 habitantes hay más de 60 minas. Allí, mires donde mires hay un cerro abierto en canal.