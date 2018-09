Generación crisis

Marisa del Hoyo

Nombre: Marisa del Hoyo / Edad: 26 años (Benalúa, Granada, 1994) / Lugar de residencia: Palma, Mallorca / Estudios: Diseño de Moda / Experiencia como: dependienta, au pair, diseñadora / Ocupación actual: en búsqueda de empleo / Sueldo: -

“Me siento frustrada”, dice Marisa del Hoyo. Ha terminado sus prácticas como diseñadora en una empresa textil. No la han contratado ni parece que vayan a hacerlo. Se ha pasado toda la carrera trabajando en empleos de media jornada: “Empecé en un supermercado y después estuve en un par de tiendas. Me mantenía con ese dinero”. Dejó Relaciones Laborales tras el primer año —”no me gustaba”— y emigró a Reino Unido para cuidar a niños. Viviendo en Londres se dio cuenta de que quería dedicarse a la moda. Ha conseguido que algunas de sus colecciones aparezcan en desfiles, pero no encuentra empleo. Se da dos meses más antes de repartir currículos en tiendas y restaurantes: “Es fácil encontrar un trabajo de mierda, pero he estudiado otra cosa. ¿Qué hago? ¿Vivo infeliz trabajando en algo que no me gusta o sigo luchando por lo que quiero?”.