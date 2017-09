En el campamento beduino próximo a Ein al Hilweh, en el valle del Jordán, dentro de la Zona C, Mahmud tiene unas 500 ovejas. Su rebaño y sus pastores necesitan 10 metros cúbicos de agua al día, pero sus pozos están agotados. Cuenta que, a pesar de ser un pastor nómada, no puede desplazarse por motivos de seguridad impuestos por el Ejército.



"Hemos pedido varias veces que se nos permita acceder a la red de suministro, pero no es posible. Tenemos un pozo pero no podemos usarlo. Tampoco podemos marcharnos, así que nos vemos obligados a traer bidones de agua con tractores. Esto está acabando con nosotros. Más del 50% de nuestros ingresos van a cubrir los costes del agua", explica. "También tenemos miedo de que el Ejército israelí nos confisque nuestros medios de vida, como ya ha pasado".



En la Zona C, más de 30.000 personas viven en condiciones similares, muchas con un consumo de agua inferior a 20 litros al día, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UN-OCHA). El precio que pagan (400% superior a una factura de agua normal) también es prohibitivo y más que suficiente para instalar bombas de agua suplementarias, ya que la presión suele ser escasa, incluso a ras de suelo. A menudo hay interrupciones del suministro debido a las maniobras militares, que se anuncian de repente.



"La comparación entre Ein al Hilweh y el asentamiento israelí de Ro'i es inhumana", denuncia Amit. "Aquí, la familia de Mahmud consume menos de 20 litros al día. En el asentamiento, una persona consume más de 460 litros".







Varias personas entrevistadas, tanto israelíes como palestinas, que prefieren no revelar su nombre por la posición que ocupan y porque se trata de un tema delicado políticamente, cuentan que, en realidad, los israelíes no son los únicos que restringen el suministro de agua (aunque 97 proyectos para Cisjordania apoyados por países donantes en los últimos seis años están a la espera de la aprobación de Israel). La Autoridad Palestina no ha hecho nada por mejorar las cosas. Por el contrario, han utilizado la situación como instrumento político contra la proliferación de asentamientos, que no deja de aumentar, y para seguir contando con el consentimiento de la población. Según Uri Schor, portavoz de la Autoridad del Agua Israelí, fue la Autoridad Palestina la que no participó en la Comisión Conjunta para el Agua, el espacio electivo en el que negociar estrategias comunes entre ambos pueblos. Su ausencia bloqueó importantes proyectos.



La cuestión del agua se aborda en el Artículo 40 de los Acuerdos de Oslo, un texto transitorio aprobado en 1993 y previsto para durar algunos años como máximo. "Hoy en día, es el único marco que tenemos a nuestra disposición", señala Natasha Carmi, de la Unidad de Apoyo a la Negociación de la Organización para la Liberación de Palestina. "El agua es uno de los cinco puntos clave de los acuerdos. El objetivo es un uso equitativo por parte de los dos pueblos con un consumo per cápita equilibrado. Sin embargo, en la actualidad, cada palestino dispone de una media de 70 litros diarios, frente a los 280 litros de media para cada israelí y los 350 para un habitante de un asentamiento de Israel. El umbral de la Organización Mundial de la Salud para poder llevar una vida saludable son 100 litros. Sin acceso al agua, no puede haber acuerdo".

"Estamos hartos de que el agua se utilice como baza política", denuncia Mohamad, un estudiante de la Universidad de Bir Zeit. "Los israelíes se sirven de ella para apuntalar la ocupación y la Autoridad Palestina de Mahmud Abás como uno de los pocos medios que tiene para mantener el estado de cosas mientras sigue siendo incapaz de negociar la paz". El descontento no deja de aumentar y no se puede excluir la posibilidad de una nueva crisis del agua durante este verano. Aunque disminuyese la presión política israelí, las infraestructuras seguirían siendo deficientes. Los pozos tienen por término medio una profundidad de más de 300 metros, difícil de alcanzar, y las reservas son cada vez más escasas. Las conducciones datan con frecuencia de la época de Transjordania y las plantas de tratamiento son insuficientes y están mal gestionadas. "La calidad de las infraestructuras palestinas es preocupante", reconoce Majida Alawneh, de la PWA. "Hacemos todo lo que podemos para satisfacer la demanda", pero hay que hacer centenares de reparaciones.



Según Uri Schor, portavoz de la Autoridad del Agua del Gobierno israelí, la situación de parálisis provocada por los palestinos en la Comisión Conjunta para el Agua ha retrasado durante años el desarrollo de nuevas infraestructuras. Este hecho es la causa de la imposibilidad de satisfacer la demanda de agua de la zona. Aunque los palestinos, por boca de los gobernantes locales y la Autoridad Palestina del Agua, insisten en que la única causa de la escasez es la ocupación militar israelí, los datos de la Oficina Central de Estadística de Palestina muestran que las conducciones palestinas pierden cada año 26 millones de metros cúbicos de agua, lo cual representa más del 40% de toda el agua consumida y más de la mitad del consumo de Gaza, donde la situación ha alcanzado cotas de auténtica crisis, sobre todo en lo relacionado con la higiene.



El jefe de la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT, por sus siglas en inglés) de Israel, Yoav Mordechai, explicaba en una entrevista con Haaretz que, "según cálculos palestinos, el 96% del agua que extraen de los acuíferos (capas subterráneas de roca que contienen agua dulce) en realidad no es potable. Por eso son tan dependientes del suministro de agua de Israel. El tratamiento de las aguas residuales por parte de la Autoridad Palestina tiene graves deficiencias y los cálculos oficiales prevén que durante los próximos años haya un gigantesco déficit de decenas de millones de litros cúbicos de agua". Numerosos entrevistados que prefieren permanecer en el anonimato insinúan que las elites económicas de Ramala extraen pingües beneficios de la crisis vendiendo agua depurada, a menudo procedente de un proveedor israelí a precios elevados.