Poca y de mala calidad

En Coronation y Driewater, dos suburbios de las afueras de Emalahleni, el paisaje es digno de un relato de Dickens. Montañas de carbón, barrios miserables sumergidos en la neblina negra de los vehículos pesados utilizados para la extracción, un fino polvo negro y rocas cubiertas por una costra blanca formada por el drenaje ácido de las minas. El humo se eleva incluso desde el subsuelo, donde el carbón de una antigua mina abandonada arde lentamente por combustión espontánea. El olor a azufre impregna las cabañas que se apiñan en torno a las humeantes montañas de mineral. El agua disponible es escasa y, a menudo, imbebible. En las cercanías hay 22 minas, muchas de ellas ya agotadas. A nadie se le ocurriría pensar que este lugar es saludable.

Willonah Noudo Kubeka, de 33 años, tiene que someterse a diálisis porque padece disfunción renal. “Ya nunca bebo agua. Solo zumos. Aquí no es seguro que el agua sea potable”. Willonah es una de los muchos habitantes con problemas de salud relacionados con la industria minera y la contaminación del agua. En algunas zonas su toxicidad supera todos los niveles recomendados. “Hemos medido el pH del agua descargada de la mina”, explica Rudolph Sambo, un joven activista de Emalahleni que se dedica a concienciar a los mineros de los riesgos para la salud relacionados con el agua.



El resultado es que es altamente ácida, con un pH inferior al 2.2. “No se puede beber, no se puede usar para regar, ni para lavarse. Quien lo haga corre el riesgo de contraer enfermedades de la piel, los riñones o el hígado”. No hay datos médicos. En los hospitales de Emalahleni, los médicos entrevistados hablan de enfermedades, pero prefieren no dar cifras. Aunque el autor de este artículo solicitó varias veces datos al Departamento de Salud del distrito de Nkangala, hasta el momento no ha recibido respuesta.