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Madrid
Incendios

Una explosión provoca un incendio y el derrumbe de tres viviendas en Morata de Tajuña

Los inmuebles estaban vacíos en el momento del desplome, por lo que no hay heridos ni personas atrapadas bajo los escombros

Un bombero del cuerpo de la Comunidad de Madrid. Foto de archivo.SOPA Images (SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Agencias
Madrid -
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Varias dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid se han desplazado este martes hasta la localidad de Morata de Tajuña para extinguir un incendio que se ha desencadenado tras el derrumbe de tres viviendas unifamiliares, que estaban vacías en ese momento.

Sobre las 15.00 de este martes, en la calle de la Vía, ha ocurrido una explosión, de la que se desconocen las causas, que desencadenó un incendio y el derrumbe de las viviendas, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Junto a los bomberos, también se han desplazado hasta el lugar de los hechos sanitarios del Summa 112 de forma preventiva, aunque las viviendas estaban vacías en el momento del derrumbe y no hay heridos ni personas atrapadas bajo escombros.

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