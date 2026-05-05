Ecologistas rechazan el plan para construir 77 viviendas en la Majada de las Monjas en Becerril de la Sierra

El plan parcial para construir 77 viviendas en la Majada de las Monjas, una dehesa situada en el sureste del municipio madrileño de Becerril de la Sierra, ha provocado el rechazo de los ecologistas. El plan presentado por los promotores ya tiene la aprobación inicial del Ayuntamiento, regido por el PP, y prevé sumar 34 viviendas a las 43 autorizadas por las Normas Subsidiarias. Desde Ecologistas en Acción Sierras han presentado un documento de alegaciones al ayuntamiento en el que advierten de que la aprobación de dicho plan expone al municipio a “un crecimiento desmedido”, anotando que Becerril de la Sierra ya tiene “una saturación de la capacidad de carga de su territorio”.

Adolfo Rodríguez, miembro de Ecologistas en Acción Sierras de la Comunidad de Madrid, reivindica el valor natural de la Majada de las Monjas, que describe como “una zona de cobertura arbórea importante, donde hay centenares de fresnos y árboles como rebollos, robles, encinas y enebros” ―los cuales, critica, no están inventariados en el documento ambiental que acompaña al plan parcial―. El contenido principal del plan al que se oponen los ecologistas, según reza en el escrito de alegaciones, “es la pretensión de multiplicar el uso lucrativo previsto en las Normas Subsidiarias para el ámbito, autorizando la construcción de 34 viviendas más sobre las 43 establecidas por la actual normativa urbanística”. Rodríguez explica que, de acuerdo a las normas vigentes que hay en Becerril, la Majada de las Monjas es un terreno urbanizable, sin embargo, matiza que la norma urbanística fija condiciones. “Las normas subsidiarias autorizaban allí 43 viviendas unifamiliares en una parcela mínima de 800 metros cuadrados”, precisa. Pero el plan eleva a 77 las viviendas para este proyecto y disminuye la parcela mínima a 350 metros cuadrados. “Es una parcelita muy pequeña”, comenta.

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La Majada de las Monjas tiene una superficie de 48.634 metros cuadrados y está ubicada en el extremo sureste de Becerril de la Sierra, a 1,5 kilómetros del centro y en el límite municipal con Moralzarzal. “Es una zona que es de facto rural”, anota Rodríguez por teléfono. Bajo la lectura del ecologista, los propietarios pretenden sacar el máximo partido económico, por lo que “han planteado un plan parcial que incrementa en un 80% el número de viviendas que se podrían construir”. El problema, considera, es que la aprobación de este plan puede sembrar un precedente para que otros proyectos apliquen la misma estrategia para construir más, exponiendo al municipio a “un crecimiento desmedido”. “Becerril tiene una saturación de la capacidad de carga de su territorio. Está casi todo urbanizado. Es un urbanismo extensivo que ha destruido prácticamente todo el espacio natural”, afirma Rodríguez.

Proyecto de plan parcial del sector de suelo urbanizable nº10 de Majada de las Monjas, en Becerril de la Sierra (Madrid).

Otro colectivo que ha presentado alegaciones es la Sociedad Caminera del Real de Manzanares, expresando su preocupación por la conservación del patrimonio natural de la sierra. En el documento, alegan que el plan parcial “pretende construir viviendas multifamiliares en una zona para chalés” y que no incluye un estudio detallado del arbolado y la vegetación de la zona. También reclaman que no hay una cesión de suelo real. El plan parcial prevé destinar a espacio libre de uso y dominio público una parcela de 20.868 metros cuadrados (el 43% de toda la superficie), sin embargo, la sociedad caminera ve la cesión como un “espejismo inducido”. “Podría parecer que los promotores ceden voluntariamente un espacio natural con alta densidad arbórea como contrapartida al incremento del número de viviendas que pretenden se les autorice. Pero la realidad es que esa parcela catastral situada más al este, por su cobertura arbórea y al estar en la Zona de Transición del Plan de Ordenamiento de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama (PORN) no es edificable”, se lee en las alegaciones.

Los ecologistas también critican que el plan parcial no aporta un estudio ambiental sólido de la Majada de las Monjas y que tampoco incluye un inventario de flora y fauna del ámbito. El plan parcial resume en cuatro páginas la descripción del medio biótico, mencionando de manera general su flora y fauna. Además, describe los terrenos del ámbito de la Majada de las Monjas como “un espacio rural ganadero formado por tres cortinas a pastos adehesadas, en desuso, rodeadas por tres de sus cuatro lados por usos urbanos consolidados y con apreciables intrusiones de usos e infraestructuras urbanas, lo que confiere una fuerte antropización del ámbito”.

Proyecto de plan parcial del sector de suelo urbanizable nº10 de Majada de las Monjas, Becerril de la Sierra (Madrid).

Según el documento urbanístico, el ámbito se desarrolla en continuidad con zonas ya urbanizadas del municipio y contempla una ordenación que combina vivienda colectiva, vivienda unifamiliar, viario público y zonas verdes. En total, el planeamiento prevé la cesión de más de 20.000 metros cuadrados para espacios libres de uso público, además de suelos destinados a equipamientos y servicios técnicos.

El plan establece cinco zonas de ordenación pormenorizada: las zonas U1 a U4, con cuatro submanzanas para construir 34 chalés, descritos como “edificios unifamiliares aislados y pareados en parcela mínima de 350 metros cuadrados”; la zona P1, dispuesta para 43 viviendas de protección pública (VPP) “en edificios en parcela común”; la zona EL, correspondiente a las zonas verdes públicas de red general, formada por una manzana; las zonas V1 a V3, correspondiente al viario público (peatonal, de tráfico compartido y de tráfico rodado); y la zona SU, “correspondiente a la parcela destinada al centro de transformación de servicio al ámbito”.

El plan parcial ya cuenta con la autorización inicial del Ayuntamiento de Becerril, pero apenas es la primera etapa. Necesitará una aprobación provisional y otra definitiva para que se materialice, según explica Rodríguez. Este periódico contactó con el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, que ha respondido que “esperará a la resolución final antes de realizar cualquier declaración oficial”. También con el estudio de arquitectura Fernández Carballada y Asociados, uno de los promotores y encargado de redactar el plan parcial, pero no obtuvo respuesta. Desde Ecologistas en Acción Sierras ponen el foco en que un crecimiento descontrolado provocaría que la sierra dejara de ser un espacio valorado. “Estaría urbanizado y convertiría toda la sierra en un Collado Villalba o un Galapagar, que son municipios que ni son ciudades ni son pueblos, sino que tienen lo peor de cada caso: falta de servicios, saturación de tráfico y han ido destruyendo los espacios naturales”, concluye el ecologista.