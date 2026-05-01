5 planes gratis en Madrid del 1 al 8 de mayo: un festival romano y el Primer Encuentro Nacional de Folclore

Las actividades para esta semana ofrecen un viaje en el tiempo y una experiencia musical para todos los gustos

El quinto mes del año inicia con una agenda llena de actividades gratis en Madrid. Las Fiestas del Dos de mayo tienen una programación especial para el puente, con conciertos y experiencias que harán de la capital el lugar donde todos quieran estar. En paralelo, el municipio madrileño de Alcalá de Henares viaja en el tiempo con el tradicional Complutum Renacida, recreando la vida cotidiana romana.

El Primer Encuentro Nacional de Folclore en Madrid celebra la riqueza cultural y la diversidad de las tradiciones españolas, mientras que la Casa de América acoge actividades para conmemorar el Día Mundial de la Lengua Portuguesa.

Un viaje al pasado romano

Complutum fue el origen de lo que hoy es Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1998 y Bien de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid desde 1992. Cada año, este municipio celebra Complutum Renacida, con una programación llena de actividades divulgativas, recreación histórica, visitas técnicas, monólogos, talleres y propuestas especiales en distintos espacios.

Actividades como el Gran Circus Maximus son de pago, pero el festival también tiene opciones gratis para disfrutar de una experiencia inmersiva. Una de las más representativas es el desfile que sumerge a los visitantes en la atmósfera de la antigua Roma.

Fecha: sábado 2 de mayo, a las 11.30.

Lugar: Casco Histórico de Alcalá de Henares.

Transporte: estación de cercanías Alcalá de Henares (líneas C2 y C7).

Encuentro Nacional de Folclore

Hay una invitación para bailar. La Asociación Protección Danza Flamenco y Folclore presenta en el marco de las Fiestas del 2 de Mayo el Primer Encuentro Nacional de Folclore en Madrid. La riqueza cultural y la diversidad de las tradiciones españolas se toman Madrid con la intervención de agrupaciones de distintas comunidades: Los Mimbrales de la Fuente (Castilla-La Mancha), Coros y Danzas Mazantini (Castilla-La Mancha), Grupo de Danzas San Rafael-Alcaria (Andalucía), Nobleza Baturra (Aragón) y Ballet Folclórico de Madrid (Comunidad de Madrid).

Todas las presentaciones son el domingo 3 de mayo, en la explanada de Puente del Rey. La entrada es libre hasta completar el aforo, por lo que es recomendable llegar con suficiente antelación.

Fecha: domingo 3 de mayo, desde las 12.00 hasta las 15.00.

Lugar: explanada de Puente del Rey.

Transporte: estación de metro Príncipe Pío (líneas 6 y 10). Buses 33 y 41.

Celebración de la lengua portuguesa

Más de 260 millones de personas en el mundo hablan portugués. No es solo un idioma, sino también la voz de diferentes culturas. Casa de América, la Embajada de Portugal en España y el Instituto Camões organizan un acto para celebrar el Día Mundial de la Lengua Portuguesa, tomando como punto de partida un triángulo formado por Portugal, Mozambique y Brasil.

El evento cuenta con la participación de la escritora portuguesa Dulce Maria Cardoso y del poeta, dramaturgo y ensayista mozambiqueño Luís Carlos Patraquim. La música complementa la sesión con la intervención de Sol Homar Osimani.

Fecha: martes 5 de mayo, a las 18.30.

Lugar: salón Embajadores de Casa de América.

Transporte: estación de metro Banco de España (línea 2). Buses 5, 14, 27, 37, 45, 53 y 150.

Sonidos del siglo XVII

En la Fundación Juan March siempre coinciden los sonidos más clásicos. Esta semana no es la excepción. Deliciæ Ensemble ofrece 60 minutos de música con la interpretación de motetes de adoración de principios del siglo XVII. El programa incluye obras de los italianos Girolamo Frescobaldi, Adriano Banchieri, Claudio Monteverdi.

Fundado en 2024, este ensamble se especializa en interpretación de música antigua del Renacimiento y Barroco temprano italiano e ibérico. Bajo la dirección artística del sacabuche Ramon Marquès, Deliciæ Ensemble se presenta el domingo 3 de mayo en un concierto con entrada libre hasta completar el aforo.

Fecha: domingo 3 de mayo, a las 12.00.

Lugar: Fundación Juan March (calle de Castelló, 77).

Transporte: estación de metro Núñez de Balboa (líneas 5 y 9). Buses 1, 29, 52 y 74.

Una charla sobre incendios

En el verano de 2022, ardió el 6% de la superficie de Zamora, en Castilla y León. En junio de aquel año, un primer incendio calcinó 25.000 hectáreas. El segundo, uno de los más grandes en la historia de España, arrasó 31.473 hectáreas y mató a cuatro personas. Los rescoldos de la culebra (Libros del K.O., 2024), un reportaje firmado por el periodista Juan Navarro, retrata lo que vivió Zamora en ese infierno. En el marco del ciclo Incendios forestales, en el Ateneo de Madrid, Navarro interviene junto al bombero Nacho Martín, fundador de la ONG SOS Wildfire, en una charla titulada “Los incendios forestales se previenen y se gestionan: cómo si tu pueblo está amenazado”.

A partir de la experiencia que tiene Martín en el terreno y de las historias que Navarro llevó a su libro, este ciclo busca informar a los asistentes sobre todo lo que deben saber para prevenir los incendios forestales. A pocos meses de que llegue el verano, saber cómo prevenir y gestionar estos incendios es clave para evitar tragedias.

Fecha: jueves 7 de mayo, a las 19.00.

Lugar: Ateneo de Madrid (calle del Prado, 21).

Transporte: estación de metro Sevilla (línea 2). Buses 002, 51 y M1.

El bombero Nacho Martín corta la maleza antes de que el fuego la alcance, en un incendio en Filiel, en León, el verano pasado. Emilio Fraile