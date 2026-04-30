La izquierda se asoma a lo desconocido con la opción de lanzar a dos ministros como candidatos frente a Ayuso

Nunca antes hubo dos compañeros de gobierno en activo que dejaran al mismo tiempo La Moncloa para competir por la presidencia de una región, como ahora aspiran a hacer Mónica García (Más Madrid) y Óscar López (PSOE)

Si Mónica García (Más Madrid) y Óscar López (PSOE) logran su objetivo de ser candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2027, la izquierda se asomará a lo desconocido. Nunca antes dos compañeros de gobierno habían dejado La Moncloa al mismo tiempo para pasar de un día para otro de pactar medidas a luchar por los mismos votos. Esa circunstancia, hija de un gobierno de coalición, algo nunca visto a nivel nacional en España hasta 2020, abre un escenario de alta complejidad en la lucha por intentar desbancar del poder a Isabel Díaz Ayuso (PP). Los dos aspirantes se postulan para liderar proyectos heridos por las diferencias internas que encarnan la salida de Juan Lobato en el PSOE y las aspiraciones de Emilio Delgado en Más Madrid. Y los precedentes son tenebrosos: la división de la izquierda hundió la posibilidad de gobernar en 2015 (cuando IU no logró representación pese a sumar 130.000 votos) y 2023 (cuando Podemos cosechó 161.000 apoyos para ser el partido con más sufragios sin representación de la historia).

“Priman la visibilidad del cargo a la viabilidad electoral”, opina Pablo Simón, politólogo de la Universidad Carlos III, quien también analiza el descenso de López y García a la política autonómica como un síntoma “de falta de cuadros” tras una etapa en el Gobierno de España que deja a las organizaciones del PSOE y Más Madrid “exhaustas”.

Exministros candidatos a presidencias autonómicas ha habido una quincena. También hay precedentes en Madrid, la región que aspiran a gobernar García y López. Así, el camino que quieren emprender estos dos políticos ya lo anduvieron antes los exministros Esperanza Aguirre (PP), Ángel Gabilondo (PSOE) y Pablo Iglesias (Podemos).

De hecho, el enfrentamiento entre estos dos últimos en 2021 es el precedente más claro de pulso directo entre dos candidatos con el pedigrí de haber sido exministros, junto al de Josep Piqué (PP) y José Montilla (PSC) en las catalanas de 2006; o los de Manuel Chaves (PSOE) y Manuel Pimentel (exPP, entonces en el Foro Andaluz) en las elecciones andaluzas de 2004; el de Javier Arenas (PP) y Manuel Chaves (PSOE) en las de 2008; y el del propio Arenas y José Antonio Griñán (PSOE) en las de 2012. Además, el socialista Abel Caballero compitió en las gallegas de 1997 con Manuel Fraga, que había sido ministro en la dictadura franquista.

Lo que no había ocurrido antes es que los aspirantes hubieran compartido reuniones en La Moncloa. Es lo que pasará ahora si las bases de sus formaciones eligen como presidenciables a los actuales titulares de Sanidad y de Transformación Digital y de la Función Pública, dispuestos a dar el salto a la política autonómica justo antes de las próximas elecciones nacionales.

“Lo de buscar un sitio seguro y controlar el partido. Estar bien posicionado cuando se pase a la oposición es importante para explicar este tipo de movimientos”, sostiene Pedro Riera, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). “Cuánto mejor colocado estés, y cuantos más sitios buenos ocupes, más difícil es que triunfe una rebelión interna”, describe este experto, que tiene un análisis claro sobre las razones que impiden a la izquierda construir una lista unitaria en la región capital: “Yo lo achacaría a que la izquierda considera que en Madrid no hay nada que hacer. En este contexto, lo que te pide el cuerpo es una estrategia que busque contentar a tus seguidores más leales”.

Los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, de izquierda a derecha, Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Ángel Gabilondo (PSOE) y Mónica García (Más Madrid), en una imagen de 2021. SERGIO PEREZ (REUTERS)

Una opinión con la que coincide, desde la prudencia, y reconociendo que desconoce las conversaciones internas de los partidos, Javier Lorente, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. “Tal vez lo que hay aquí sea más un juego relacionado con el control interno de la organización, y de persistir como líderes políticos más allá de lo que pueda ocurrir con el Gobierno central una vez se convoquen elecciones generales cuando toque”, sostiene sobre la posibilidad de que una posible suma de PP y Vox logre desplazar al PSOE y a Sumar de La Moncloa.

La izquierda no gobierna Madrid desde 1995. Entre 1991 y 2015 no consiguió ganar ninguna de las elecciones convocadas en una región que pilota el PP desde hace más de un cuarto de siglo. Pese a los precedentes, Lorente no es pesimista sobre el resultado electoral que pueda provocar la división de las opciones progresistas, entre las que se encuentran PSOE, Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida o Equo. Recuerda que si todas las listas que unifiquen a varias de esas marcas superan el 5% de los votos, que es la barrera de entrada en la Asamblea de Madrid, esa es una estrategia multiplicadora.

Ocurre que ese intento nunca lo habían protagonizado dos ministros que hubieran compartido gobierno. De confirmarse sus candidaturas, eso marcará inexorablemente su estrategia electoral: la cartera ministerial garantiza cámaras y focos en la precampaña, pero también obliga a cargar con la mochila de la gestión del Gobierno central, en lo bueno y en lo malo. A eso se añade la dificultad de hacer creíble la rivalidad entre antiguos compañeros, o un aparente compañerismo unido por el rival común que representa Ayuso.

“Con este Iglesias, no”

Los precedentes ejercen de aviso sobre los escollos de este formato por contraposición. En 2021, Gabilondo e Iglesias, dos exministros y dos referentes de la izquierda, optaron a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Los votantes desencantados de Ciudadanos eran entonces el público a seducir, según analizó el equipo de campaña de Iván Redondo en la sede socialista de Ferraz. En consecuencia, el aspirante del PSOE rechazó pactar el gobierno con el exvicepresidente reconvertido en candidato de Unidas Podemos: “Con este Iglesias, no”, dijo. Una estrategia que Gabilondo tuvo que virar a medio camino. Apenas un mes después de pronunciar esa frase, en el debate electoral, con todas las miradas pendientes de sus palabras, ofreció a Iglesias un pacto: “Pablo, tenemos doce días para ganar las elecciones”.

Conocido que la izquierda debe sumar para gobernar, lo que harían de buen gusto los dos actuales ministros del gobierno de Pedro Sánchez, según sus equipos, lo difícil es cómo transitar el camino de la campaña sin dañarse mutuamente (cuando se compite por una franja de electores parecidos) ni pasarse de frenada en el hermanamiento (por haber compartido gobierno). Todo, a la espera de lo que haga Ayuso, que ve en la presencia de dos titulares del equipo de Sánchez la mejor garantía para movilizar al electorado conservador para revalidar un gobierno que ocupa desde 2019.