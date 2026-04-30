La insólita postura del alcalde de Pinto, del PP, enfrentado al Gobierno de Ayuso en su defensa de un cuerpo local de “bomberos low cost”

El alcalde de Pinto, Salomón Aguado Manzanares (en primer plano a la derecha), junto con su socio de Pinto Avanza, el teniente de alcalde Fernando González Jaén, contemplan la manguera de un furgón de extinción del servicio municipal Pimer, el 4 de diciembre de 2025.

Salomón Aguado ha girado 180 grados: cuando era líder de la oposición filtró documentos dañinos para este servicio; ahora ha recurrido una sentencia que ordena el cese del dispositivo, chocando con la posición de la Comunidad

El alcalde de Pinto, Salomón Aguado (PP), ha tomado una decisión sorprendente. Se enfrenta a la voluntad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, su todopoderosa jefa en el partido. Hace un mes este Ayuntamiento madrileño recibió un revés de un juzgado que ordenó el cese a un servicio de emergencias local que apaga incendios sin titulación de bomberos. El regidor ha recurrido la sentencia a pesar de que la Consejería de Interior, del Ejecutivo autonómico, se ha manifestado en contra de ese cuerpo con 11 contratados y 18 voluntarios, cuyas tareas chocan con las de los bomberos autonómicos. Su postura sorprende no solo por su empeño en contrariar a la Comunidad de Madrid, sino también porque cuando era el líder de la oposición y gobernaba el PSOE, en 2021, Aguado filtró un correo al que ha accedido EL PAÍS con información interna dañina para ese dispositivo a un vecino que planeaba iniciar acciones judiciales. Los críticos creen que el afán por defender ese cuerpo de “bomberos low cost” de Pinto tiene una explicación sencilla: el alcalde, dicen, está sometido a Pinto Avanza, un partido local cuyos votos necesita para seguir en el cargo.

El llamativo correo decía así: “Que tengas una Feliz Navidad y un próspero procedimiento judicial”. Aguado lo escribió el 23 de diciembre de 2021. Adjuntó cinco documentos que databan de 2018 y 2019, cuando Podemos mandaba en la localidad. Entre ellos había informes internos desfavorables a la aprobación de gastos para ese cuerpo de emergencias, el PIMER, siglas de Primera Intervención Municipal de Emergencia y Rescate, a causa de la duplicidad que supone con el cuerpo de bomberos autonómicos.

El vecino que recibió ese correo era Justo Fernández de Blas, el líder de un pequeño partido local llamado Somos Pinto. Cuenta al teléfono que Aguado sabía perfectamente de su campaña contra el PIMER y su cercanía a los bomberos de la Comunidad. “Me envió ese correo porque políticamente le interesaba castigar al PSOE”, dice. Los socialistas controlaron la alcaldía entre 2019 y 2023, hasta que el popular Aguado asumió el bastón de mando con el apoyo de dos concejales de Avanza Pinto.

Ahora, no obstante, el alcalde quiere mantener el PIMER a toda costa. Este servicio fue creado en 2008 por otro alcalde del PP en esta localidad de 56.651 vecinos en el sur de la región. Como pasa en otros municipios grandes de más de 20.000 habitantes, los Ayuntamientos pueden crear su propio cuerpo de bomberos, pero como una alternativa más económica algunos optan por instaurar un dispositivo de emergencias que interviene en el ámbito sanitario y de incendios, siempre en coordinación con los bomberos autonómicos.

El sindicato autonómico tacha al cuerpo de Pinto de “bomberos low cost”. Les reprochan que actúen por su cuenta, sin coordinación alguna. Dicen que no les facilitan información de las emergencias o que se comportan de manera poco profesional, como por ejemplo se evidencia con la falta de zonificaciones durante los incendios, unas reprimendas que también le ha hecho la Comunidad. “Si el consistorio quiere tener bomberos en su municipio, lo tiene muy fácil, que construya un parque de bomberos y cree las plazas, pero eso tiene un coste económico altísimo”, les sugiere el presidente del Sindicato de Bomberos CSIT, Israel Naveso.

Este bombero regional siente el giro del alcalde como una traición: “Nos parece de vergüenza que la misma persona que nos apoyó y nos incitó a ir contra el PIMER y nos dio información necesaria e indispensable para el proceso judicial se resista ahora a aceptar la sentencia en contra porque su única preocupación es seguir ocupando el sillón”.

Naveso y otros tres compañeros bomberos plantearon en 2024 la demanda contra el Ayuntamiento de Pinto y el 24 de marzo la sección de lo contencioso del Tribunal de Instancia 32 de Madrid ordenó el “cese inmediato” del PIMER. El consistorio ha decidido recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así que la sentencia no es firme. Lo ha hecho a pesar de que la Comunidad ha sido contundente en su oposición a este cuerpo.

El director de Emergencias, José Javier Guijarro, fue muy duro en la Asamblea de Madrid el 21 de abril refiriéndose al PIMER. “Creo que muchas veces los ayuntamientos por buena voluntad se meten en unos charcos que no deberían”, dijo. “Las situaciones que se dan y los riesgos que tenemos requieren de unos equipos y de una serie de cosas que hay ayuntamientos que pueden asumirlos pero hay otros que como no gasten muchísimo dinero no pueden hacer las funciones de un servicio de bomberos o una imitación”. Añadió que aunque no eran parte demandante comparten el resultado: “Nos da la razón porque no es que estén poniendo en riesgo a los ciudadanos es que se están poniendo en riesgo a ellos mismos”.

Un portavoz del consejero de Interior, Carlos Novillo, que comenzó su carrera como bombero en Alcorcón, resume la postura del Gobierno: “Respetamos las decisiones judiciales. Como siempre hemos defendido, las competencias en prevención y extinción de incendios le corresponde al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid”.

Varios vehículos del servicio Pimer de Pinto. Ayuntamiento de Pinto

“Chascarrillo de portería”

El alcalde Aguado responde por medio de un portavoz que el sentido del correo se ha malinterpretado. Su portavoz dice que lo remitió como quien comparte un “chascarrillo de portería” y niega que actuara movido por intereses políticos. “No pretendía nada. Se lo pasó a una persona que conoce de toda la vida a quien solía enviar mensajes, comentarios y documentos”.

Añade que los documentos adjuntos no han sido citados por el juez y que “no es una filtración” porque, aunque no estén colgados en la web, esos escritos pueden ser conseguidos por medio de una solicitud de acceso a la información pública, un proceso reglado por ley. Sobre el mensaje “próspero proceso judicial” explica que Aguado lo escribió con ironía porque a Justo Fernández de Blas “solía decirle que esa causa no iba a prosperar”.

La revelación del correo se produce el mismo día en que el Ayuntamiento celebra a las 12.00 su primer pleno tras la sentencia. El PP y Pinto Avanza presentarán al voto una moción de apoyo al PIMER. El PSOE adelanta que se opondrá y pedirá la dimisión de Aguado. Su portavoz, Diego Ortiz, regidor entre 2019 y 2023, arremete contra la “debilidad y dependencia” que, dice, el alcalde tiene con respecto a Pinto Avanza. PIMER depende del portavoz de ese partido, el teniente de alcalde y concejal de Seguridad Fernando González Jaén.

Cita como otro ejemplo de esa dependencia el caso del refuerzo de médicos para el centro de salud, en abril de 2024, conseguido después de que el líder de Pinto Avanza, Fernando González Jaén, lanzara un ultimátum en una revista local en el que amenazaba con romper el pacto de Gobierno.

González Jaén, de Pinto Avanza, dice que el PP no le ha planteado acabar con el PIMER pero recalca que sería algo “innegociable”. Defiende por teléfono que es el servicio municipal mejor valorado por los pinteños, que llega antes que los bomberos madrileños y que salva vidas. “El tiempo de espera para una ambulancia o bomberos llega a veces a 15 o 20 minutos y el del PIMER es de media de en torno a tres minutos”, recalca.

El PP de Pinto sostiene que el alcalde ha sido coherente y que no recurren contra la Comunidad de Madrid, que no es parte en la causa judicial, sino contra los bomberos autonómicos que interpusieron la demanda. Sin embargo, el correo evidencia su cambio de posición. Esos mismos papeles, dicen sus críticos, han pasado de ser munición contra el adversario a convertirse en un problema que conviene silenciar para continuar gobernando.

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