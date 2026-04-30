Conciertos gratis por las fiestas del Dos de Mayo en Madrid: del rock de Alcalá Norte al ‘indie’ de Judeline

Desfile de la victoria de los ejércitos del ‘Empecinado’ y de Lord Wellington, dentro de los actos de las fiestas de la Comunidad de Madrid, el 4 de mayo de 2024.

En la explanada de Puente del Rey se celebra la recreación del 2 de mayo de 1808, que conmemora el alzamiento del pueblo de Madrid contra las tropas napoleónicas

La Comunidad de Madrid vuelve a mirarse a sí misma en uno de los episodios fundacionales de su historia. El sentimiento de orgullo y de fraternidad que impulsó el levantamiento del pueblo de Madrid contra las tropas francesas de Napoleón Bonaparte el 2 de mayo de 1808 vuelve a aflorar en la capital un año más, convertido en una celebración que entrelaza memoria histórica y cultura contemporánea en un extenso programa de actividades gratuitas. Dos siglos después de aquellos hechos, la conmemoración se despliega como una agenda cultural que ocupa plazas, teatros, museos y escenarios al aire libre, y que convierte la ciudad —y buena parte de la región— en un gran espacio festivo abierto a todos los públicos.

La programación musical arranca el jueves 30 de abril con la actuación de Berkana y Los Seminuevos, a las 20 horas, seguidos de Lobos Negros, banda de larga trayectoria en el rockabilly español, a las 21.30. Es la primera parada de un cartel que apuesta por abrir las fiestas con sonidos contundentes y energía en directo. El viernes 1 de mayo marcará el inicio de las grandes citas del puente con la ya tradicional Gala de Zarzuela de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, un concierto que repasará algunos de los títulos más emblemáticos del género, como El barberillo de Lavapiés, La verbena de La Paloma o El año pasado por agua. Más tarde, el escenario se abre al pop contemporáneo con Bely Basarte, una de las voces más reconocibles de la escena nacional. La noche continúa con Judeline, figura emergente del pop alternativo que ha ganado proyección por su mezcla de electrónica, raíces y experimentación sonora.

El sábado 2 de mayo concentra algunos de los conciertos más esperados. A las 19.30 actúa el cantautor murciano Joseluis, representante de la nueva escena independiente, antes de dar paso al plato fuerte de la jornada: Alcalá Norte —a las 21.30—, un grupo madrileño de rock alternativo que se ha consolidado como una de las propuestas más singulares del panorama reciente, con un sonido que bebe del pospunk y de la tradición urbana de la capital. El cierre musical llega el domingo 3 de mayo con propuestas de carácter más festivo y coral, como el Encuentro Nacional de Folclore o las rondallas.

En paralelo a los grandes escenarios, la música se expande por toda la región con la iniciativa Música en el aire, un programa de conciertos simultáneos de bandas de música que lleva el repertorio tradicional a plazas y espacios públicos de distintos municipios el 2 de mayo a las 12.00. Siete formaciones protagonizan esta edición en enclaves como la plaza de la Constitución de Galapagar, la plaza Mayor de Morata de Tajuña, el Centro de Mayores de Moratalaz, la plaza de la Guardia Civil de Parla, la plaza Real de San Martín de Valdeiglesias, el parque del Cristo de Valdemoro y la plaza del Pradillo de Villarejo de Salvanés. Un formato coral que subraya el carácter descentralizado de la celebración y el protagonismo de las bandas como tejido cultural de la región.

Pero el Dos de Mayo convive también con otras tradiciones que marcan el inicio de la primavera. Es el caso de la Fiesta de las Mayas y los Mayos, una celebración declarada Bien de Interés Cultural (BIC) que tiene lugar en distintos municipios de la Comunidad de Madrid. Esta tradición consiste en la elección de una “maya”, generalmente una niña o joven, que preside un altar decorado con flores y elementos vegetales como símbolo de la llegada de la primavera. A su alrededor se interpretan los “mayos”, cantos populares de carácter ritual y festivo que se transmiten de generación en generación. La celebración se desarrolla en localidades como El Molar o Colmenar Viejo, entre otras, y mantiene un fuerte componente comunitario y simbólico vinculado a la cultura popular rural madrileña.

La conmemoración del Dos de Mayo es también una puesta en escena del pasado en el espacio urbano. La recreación histórica del levantamiento de 1808 se desarrolla como un recorrido por varios puntos emblemáticos del centro de Madrid. La Puerta del Sol acoge escenas como el episodio del “¡Que se los llevan!”, mientras que la plaza de Oriente, ante las vistas privilegiadas del Palacio Real, recrea la tensión entre la población madrileña y las tropas francesas. El itinerario continúa por la calle de Alcalá, convertida en eje de pasacalles y desplazamientos de los grupos de recreación, hasta culminar en la explanada de Puente del Rey, donde se representa la defensa del Parque de Artillería de Monteleón, uno de los momentos más simbólicos del levantamiento.

La gran novedad de esta edición es el espectáculo nocturno de drones en el parque de la Cuña Verde de Latina, donde un enjambre de aeronaves iluminará el cielo madrileño con una coreografía de luz y sonido bajo el título Madrid en el cielo, un espectáculo que agrega un matiz tecnológico a la conmemoración histórica.

Explanada de Puente del Rey

Actividades en la explanada de Puente del Rey los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 30 de abril

Concierto de Berkana y Los Seminuevos - 20h

Concierto de Lobos Negros - 21.30h

Viernes 1 de mayo

Gala de zarzuela de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid - 12.30h

Concierto de Bely Basarte - 19.30h

Concierto de Judeline - 21.30

Sábado 2 de mayo

Gala de zarzuela de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid - 12.30h

Concierto de Bely Basarte - 19.30h

Concierto de Judeline - 21.30

Arrabel - 17.30h

Parque de Santander

Actividades en el parque de Santander el día 2 de mayo. Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 2 de mayo

Lo nuestro de la Asociación de Coros y Danzas Francisco de Goya - 12h y 17h

Concierto de Bely Basarte - 19.30h

Arrabel - 13h

Música en el aire

Programa de conciertos de bandas de música en municipios de la Comunidad de Madrid. Actividad gratuita y con acceso libre hasta completar aforo en:

Sábado 2 de mayo

Galapagar, en la plaza de la Constitución - 12h

Morata de Tajuña, en la plaza mayor - 12h

Moratalaz, en el centro de mayores - 12h

Parla, en la plaza de la Guardia Civil - 12h

San Martín de Valdeiglesias, en la plaza Real - 12h

Valdemoro, en el parque del Cristo - 12h

Villarejo de Salvanés, en la plaza del Pradillo - 12h

Fiesta de las Mayas y los Mayos

Programa de las Fiestas de las Mayas y los Mayos. Actividad gratuita y con acceso libre hasta completar aforo en:

Jueves 30 de abril

Belmonte de Tajo, en la iglesia de Nuestra Señora de la Estrella - 23h

Brea de Tajo, en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora - 24h

Estremera, en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios - 23.45h

Fuente el Saz de Jarama - 18h y 24h

Fuentidueña de Tajo, en la iglesia de San Andrés Apóstol - 24h

Orusco de Tajuña, en el parque Felipe Rivas - 17h

Viernes 1 de mayo

Brea de Tajo, en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora - 24h

El Molar, en la plaza Mayor - 11h

Fuentidueña de Tajo, en la iglesia de San Andrés Apóstol - 17h y 24h

Sábado 2 de mayo

Colmenar Viejo, en la plaza del Pueblo - 12h

Pezuela de las Torres - 20.30h y 21h

Domingo 3 de mayo

Pezuela de las Torres - 13h y 19h

Plaza de toros de Las Ventas

Tradicional corrida Goyesca del 2 de mayo, en la calle de Alcalá 237 - 18.30h

[Puede consultar la programación completa de las Fiestas del 2 de mayo del Día de la Comunidad de Madrid en este enlace]