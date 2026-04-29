No hay crisis para la educación de las élites: Madrid suma su noveno colegio de más de 20.000 euros por curso

Brighton College, que abrirá en la capital en 2027, pertenece a una liga de escuelas privadas con precios de hasta 43.000 euros anuales solo al alcance del nuevo Madrid de las grandes fortunas

Brighton College, que abrirá en la capital en 2027, pertenece a una “liga diferente” de escuelas privadas con precios cada vez más altos

Uno de los temas estrella estos días en La Finca es la llegada de Brighton College a Madrid. Las familias googlean sobre el colegio, se pasan artículos y los comentan en la sobremesa de los restaurantes gourmet de La Finca Grand Café, el centro comercial de esta urbanización de gente famosa y adinerada. Quienes conocen a alguien relacionado con el colegio hablan maravillas. Es un centro “de primer nivel”, dicen, uno de los más caros y prestigiosos de Reino Unido. “En nuestro circuito la gente habla muchísimo sobre la llegada”, dice Jesús Fernández, director de marketing de La Finca Group, que pronto será padre. “Hay mucha expectación. La gente pregunta ‘¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene?’”.

Viene en 15 meses. En septiembre de 2027. Más de 400 familias en Madrid, según los datos del colegio, se han interesado ya por la apertura en esa fecha de una filial en la capital de este centro ubicado al sur de Londres, en la ciudad costera de Brighton and Hove, que en 2020 fue designado colegio de la década por The Sunday Times. La escuela madrileña está en construcción en la calle Gobelas del pudiente distrito de Moncloa-Aravaca y al no estar aún disponible para visitas, los organizadores eligieron la Real Fábrica de Tapices, cuatro calles al sur del Retiro, para una presentación el jueves por la tarde a la que asistieron una decena de responsables de Brighton College y la empresa aliada con la que operarán, el grupo británico Intellego. El plato fuerte que dejó a algunos boquiabiertos fue un marchoso videoclip a la altura de la MTV donde varios alumnos bailaban una coreografía intercalada con entrevistas a dos estudiantes adolescentes de origen español con un inglés británico inmaculado.

―Lo que más me gusta es que las profesoras son muy amables,― dijo Elena, de Barcelona― .

―No puedo imaginarme estar en otro sitio,― contó Francisco, de Madrid― .

Casi nadie hubiera notado la diferencia si los hubieran llamado Elizabeth y Arthur, de Hampstead y de Kensington.

Los carteles expuestos durante la presentación de Brighton College Madrid destacaban que ha sido elegido "colegio británico de la década" por 'The Sunday Times'. Andrea Comas

Brighton College cobra hasta 76.000 euros por año en Reino Unido para los alumnos de internado, pero aquí en España, donde de momento solo se ofrecerá la opción de asistir durante el día, las opciones serán más asequibles. Costará entre 12.500 euros para guardería y 24.000 euros para su Year 9 (13-14 años), el último curso disponible para su estreno. Como pasa con todos los colegios privados, sus precios suben conforme el alumno pasa de curso. Los años equivalentes al bachillerato serán incluidos a partir de 2027, así que es de esperar que los padres de estudiantes del curso previo a la universidad paguen en torno a 30.000 euros.

Después de la pandemia, ha crecido el grupo de colegios madrileños que ha superado la barrera de los 20.000 euros por curso. Un reciente análisis del diario Expansión muestra que solo dos centros superaban ese coste en 2022/23 y ahora son ocho. Entre ellos se encuentran el International College en La Moraleja, que cuesta hasta 25.635 euros, o el American School of Madrid, en Pozuelo, que sale por hasta 23.878 euros. La palma en Madrid se la lleva el King’s College, que cobra por su internado en Tres Cantos hasta 43.680 euros.

Es un reflejo de este Madrid cambiante donde florece un mercado selecto de ocio, viviendas, restaurantes, hospitales y por supuesto también colegios. La escuela privada tradicional ve este fenómeno con distancia. Una asociación de colegios privados, Cicae, sitúa a estos colegios en una “liga diferente”. Su directora, Elena Cid, subraya que los colegios privados tradicionales, muchos producto de iniciativas familiares, no han subido significativamente los precios y abundan opciones que rondan los 10.000 euros anuales. “Supongo que tendrán clientela, pero son casos puntuales”, dice Cid. “Al resto nos viene bien porque mejora la imagen del mercado. Incluso puede beneficiarnos porque los padres ven que el suyo es más barato”.

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Lo usual para muchos siempre ha sido elegir un colegio cercano a casa o uno relativamente asequible, pero algunas parejas que asistieron a la presentación de Brighton College se pasan la primavera shopping around, buscando la mejor opción para sus pequeños por todo el arco del noroeste de Madrid, donde se concentran las escuelas más exclusivas. El precio es lo de menos. El directivo de la Finca Group lo explica durante el cóctel que ofreció Brighton College, sin coste alguno: “Yo, que me dedico al sector premium, siempre digo que el factor precio no es determinante para una compra. Si no, los bolsos de plástico de Louis Vuitton no se venderían a 5.000 euros”.

Los directivos de Brighton College, vestidos de traje y corbata, se paseaban entre los grupos de familias. Algunos eran británicos residentes en la capital y muchos otros, españoles. Los azafatos les entregaron unas elegantes bolsas de papel azul con asas de cordón que contenían folletos con rankings, que mostraban al centro como el número dos de Reino Unido el año pasado; un mapamundi con flechas que señalaban el destino que espera a los alumnos, en las mejores universidades; y de obsequio, una galleta redonda con el nombre y el escudo del colegio serigrafiado sobre una capa de crema.

El vídeo de Elena y Francisco y los discursos de los responsables deslumbraron a varias familias. Desirée Martín y Sara Díaz, que residen en Boadilla del Monte, han visitado “treinta colegios”, y este “no tiene rival”. No tiene nada que ver, dicen, con otro centro donde la persona que dio el discurso ni siquiera sabía hablar bien inglés.

Estas mamás de dos pequeños de tres y cinco años buscan un colegio que ponga énfasis en una educación en valores, una política restrictiva de pantallas o una amplia oferta deportiva. También piden que sea respetuoso con la diversidad, por ejemplo ignorando el Día de la Madre y el del Padre y celebrando únicamente el Día de las Familias.

Sara Díaz y Desirée Martín, madres de dos pequeños, posan durante el cóctel de Brighton College Madrid. Andrea Comas

El presidente de Intellego, Stephen Spurr, tomó la palabra para dirigirse al público en inglés. Recalcó que muchas escuelas madrileñas siguen el currículum británico pero esta será la primera directamente vinculada a un colegio de élite británico. También habló el director del colegio, George Hartley, que ha dirigido un colegio privado en Chester, cerca de Gales, y ha sido contratado para este desembarco en España. Solo hablaron en inglés, sin traducción alguna. Una quincena de padres y madres tomaron el micrófono para plantear sus dudas en ese idioma.

El director, un inglés de 56 años, contaba en un aparte que está buscando casa para mudarse a Madrid con su esposa Merewyn. Ya está reclutando: “Tengo mi cuenta de LinkedIn inundada con mensajes de profesores británicos que quieren venir aquí. Madrid es un destino muy popular”.

¿Tienen alguna opción para estudiantes de menos recursos? “Esperamos ofrecer becas a alumnos con talento. No tenemos aún detalles, pero en el Brighton College de Reino Unido se conceden a quienes sobresalen por sus notas o su habilidad en deportes o teatro”.

Brighton College comenzó hace 15 años una expansión mundial que le ha llevado a abrir siete escuelas en Asia, entre ellas en Dubái, Abu Dhabi, Singapur o Bangkok. Ahora planea una expansión por Europa. Abrirá en Madrid y Roma en 2027, y en Lisboa en 2028.

Otros prestigiosos colegios británicos con siglos de historia están abriendo filiales por el globo. Es un despliegue alentado por el Gobierno del premier Keir Starmer, que ha reconocido que este sector tiene un gran potencial de ingresos por la demanda de educación británica de calidad en el exterior. Los colegios de élite británicos han pasado de 10 campus en el extranjero en 2008 a 151 en el curso actual.

Esta globalización de los colegios viene alimentada por el deseo de muchas familias de ofrecer a sus hijos acceso a las universidades internacionales más prestigiosas, explica el socio de EY Parthenon y responsable del sector de educación de EY, Rafael Albarrán. “Los padres ven este modelo como una ruta más segura”, dice sobre una opción que han seguido algunos desde hace décadas. Antes, familias españolas como las de Elena y Francisco enviaban a sus retoños a estos internados en el extranjero; ahora, esas escuelas están cerca de casa, aunque solo al alcance de unos pocos.

Cóctel de Brighton College Madrid en los jardines de la Real Fábrica de Tapices. Andrea Comas

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