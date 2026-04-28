El proyecto fallido de la plaza de los Mostenses, un ‘scalextric’ de coches tres años después de su peatonalización millonaria

Un camión de reparto de Coca-Cola descarga decenas de cajas de refrescos en la fachada este del mercado de los Mostenses a las 10 de la mañana. El destinatario de la mercancía no es el mercado municipal, sino una marisquería situada en la Gran Vía de Madrid, a poco más de 200 metros. “Hemos tenido que parar aquí porque en la Gran Vía es imposible”, se justifica un trabajador, en alusión al tráfico constante de la zona. El vehículo del gigante de las bebidas no es el único: varias furgonetas permanecen estacionadas a ambos lados de la plaza, mientras taxis y vehículos particulares circulan con dificultad entre ellos. En el pavimento no hay señal alguna que delimite una zona de carga y descarga, porque la plaza de los Mostenses es un espacio peatonal desde 2023, cuando el Ayuntamiento de Madrid invirtió tres millones de euros en reformar el recinto para ampliar el espacio de los peatones y vetar el acceso al tráfico rodado. Al menos ese era el objetivo, en la práctica este espacio de la capital se ha convertido en un scalextric en el que los coches ignoran la prohibición de circulación, a pesar de las llamadas y las quejas constantes de los residentes a agentes de movilidad.

La delegada de Obras y Equipamientos del Consistorio, Paloma García Romero, inauguró a bombo y platillo la flamante plaza de los Mostenses el 27 de diciembre de 2023. “Hemos querido recuperar espacio para los peatones, no solamente en la propia plaza, sino en todas las calles aledañas dotándolas de un nuevo equipamiento, de zonas infantiles y de nueva luminaria. Y sobre todo buscábamos que tuviera la misma categoría que tienen la Gran Vía y todas las reformas que venimos haciendo desde el Área de Obras en la última legislatura y en el principio de esta”, proclamó entonces Romero, acompañada por el concejal presidente del distrito Centro, Carlos Segura. Hoy, los adoquines agrietados de la plaza y las marcas negras de neumáticos cuentan una historia muy diferente a la que había prometido el Consistorio.

José Rodríguez compró un piso en 2017 junto a su esposa en uno de los edificios con vistas a la plaza de los Mostenses, atraído por una configuración urbana clara y funcional: una carretera bien delimitada para el tráfico y aceras amplias para los peatones. “Aquello funcionaba”, recuerda el vecino, que observa la plaza desde una terraza convertida hoy en mirador involuntario de un experimento urbano fallido. Durante casi dos años siguió la evolución de unas obras que prometían humanizar el espacio pero que, lejos de cumplir su objetivo, han tensado más la convivencia entre los coches y los habitantes.

Donde antes circulaba el tráfico de forma ordenada, ahora se levanta una plaza con un pequeño parque y un banco corrido de ladrillo en forma circular. La intervención redujo el espacio destinado al tráfico sin lograr, según los residentes, consolidar una alternativa segura para los peatones. “A partir de ahí empezaron a surgir problemas de vialidad y de seguridad para los peatones, tanto para los vecinos, como para los que transitan por la plaza para llegar al mercado ”, resume Rodríguez. En la explanada no hay bolardos retráctiles, una especie de cilindros de hierro que salen del suelo para bloquear el paso y que bajan cuando un vehículo autorizado puede entrar; tampoco cámaras de vigilancia. En definitiva, no hay ningún elemento que sancione la comisión de infracciones.

Varios trabajadores descargan cajas de una furgoneta en la plaza de los Mostenses, el pasado 31 de marzo. Pablo Monge

El parque, concebido como área de juego infantil, se ha convertido en uno de los principales focos de crítica. No tanto por su existencia, sino más bien por su diseño y ubicación. Sin una separación física clara, más allá de un banco de ladrillos, el espacio genera una sensación constante de vulnerabilidad. “Un niño pequeño puede salir corriendo y plantarse en la calzada en segundos”, cuenta. No es una hipótesis del vecino: él mismo asegura haber presenciado situaciones en las que padres han tenido que reaccionar a tiempo para evitar atropellos.

A esa fragilidad estructural se suma el incumplimiento sistemático de las normas de tráfico. Aunque la señalización limita el acceso a residentes, los vehículos ajenos entran con frecuencia. Algunos conductores, relata, reaccionan con agresividad cuando se les recrimina que están cometiendo una infracción. “Nos han llamado de todo”, se queja con desánimo, y agrega que “el conflicto entre peatón y coche, lejos de resolverse, se ha trasladado al día a día con una tensión creciente”.

Coincide con las críticas de Rodríguez el conserje de un bloque de viviendas que se asoma a la plaza, que prefiere no revelar su nombre por temor a represalias en el trabajo. “Los taxis y los vehículos de transporte privado como Cabify no respetan la prohibición [de acceso], los conductores pasan por aquí como si fuera esto una autopista”, protesta el bedel, al mismo tiempo que asegura que “no se ha conseguido nada” denunciando la situación a la Policía.

Fuentes municipales sostienen que la Policía “realiza labores de regulación” en la plaza. “La realidad es que el tráfico ha bajado mucho en esta zona tras su peatonalización”, agrega. El portavoz del Consistorio reconoce que el tráfico de coches no ha desaparecido, al mismo tiempo que incide que “hay que tener en cuenta que en esta plaza se encuentra el acceso a un aparcamiento y los vehículos que acceden al mismo tienen que seguir pasando”. Pero los coches que acceden al aparcamiento de la calle de García Molinas no son los únicos que se adentran en este espacio de la capital, la explanada que rodea el Mercado de los Mostenses es un lugar de paso habitual para atravesar el barrio Universidad.

El diagnóstico de los vecinos es claro: la intervención ha generado más problemas de los que ha resuelto. Y la propuesta, también es muy directa. Rodríguez asegura que, a juicio de los vecinos, la solución pasa por recuperar parcialmente la configuración anterior, devolviendo protagonismo a una vía que delimite con claridad el tránsito de vehículos. Sugiere además habilitar una zona de carga y descarga que nunca llegó a materializarse y rediseñar el parque con elementos de protección eficaces, como una verja perimetral que garantice la seguridad de los menores y disuada usos indebidos.