Almeida, a unos vecinos de viviendas municipales que denuncian sus desahucios: “No era consciente de esto”

Encuentro del alcalde Almeida y un grupo de vecinos a la entrada del Teatro Real.

Un grupo de manifestantes que protestaba por desalojos en pisos propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda protagoniza un encuentro con el alcalde a la salida de un foro: “He hecho miles de escritos y no me atienden”

―Explícale al alcalde lo que está pasando, ―dice una mujer―.

―Eso, ―responde Almeida―.

―Soy una madre de 40 años. Me quieren desahuciar, ―replica.

La escena ha ocurrido a la salida del foro Bloomberg CityLab, que se celebra esta semana en Madrid. Un grupo de personas esperaba al alcalde, José Luis Martínez Almeida (PP), con pancartas y al grito de: “¡Almeida, escucha!”. Eran vecinos de diferentes puntos de la capital, que se han concentrado este martes frente al Teatro Real, donde tenía lugar el acto, para denunciar desalojos en pisos propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS). El video de la conversación entre el regidor y los manifestantes se ha compartido rápidamente en redes. “No era consciente de esto. Llamo ahora mismo a la EMVS para que se sienten con vosotros”.

―¿La EMVS ha pasado de todo?, ―ha preguntado Almeida―.

―He hecho miles de escritos y no me atienden, ―insistían―.

―No puede ser, no puede ser. Eso no puede ser de ninguna manera, ―volvía a decir el alcalde―.

Entonces Almeida ha prometido que llamará a la entidad pública para que contacten con los vecinos porque “tienen derecho a ser escuchados”.

Mercedes Revuelta, de la plataforma Plataforma de Afectados por la Hipoteca, explica que su intención esta mañana era “hacer un escrache, un señalamiento”. Según denuncia, alrededor de 60 familias que viven en casas de la EMVS han sido amenazadas con desahucios en los próximos tres meses o ya han sido desalojadas “por pequeñas deudas”. “La empresa municipal no debería desahuciar, debería hacer todo lo posible antes de eso. Es gente con bajos ingresos, pagan, pero muchas veces, por gastos imprevistos, acumulan impagos”, comenta. Estos vecinos, cuenta por teléfono, residen principalmente en viviendas en Usera, Villaverde, Carabanchel y Vallecas: “Sus casos están judicializados. El alcalde,como máximo responsable de la EMVS, o no se entera o se hace el loco”.

Un portavoz de la empresa municipal señala que “solo inicia procedimientos judiciales por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas, cesiones ilegales y subarriendos” y que en esos casos los servicios jurídicos “cumplen con su deber de interponer demandas de desahucio para proteger los derechos de los solicitantes inscritos que esperan la adjudicación de una vivienda”. Por motivos de protección de datos, no pueden dar información de los procesos abiertos.

“No desahuciamos a alguien que, queriendo pagar, no puede. Ofrecemos planes de pago y soluciones. De todo tipo”, indica el portavoz. Y explica que los casos varían de una vivienda a otra, porque la horquilla de precios es amplia: hay quienes pagan entre 50 y 100 euros al mes por la vivienda, por tener contratos de renta antigua, y otras, en edificaciones más nuevas, unos 800 euros. “Nos hemos reunido con los de la colonia San Carlos [en Villaverde], por ejemplo. Se les recibe vecino a vecino, es una casuística muy concreta”, añade.

Revuelta dice que, tras la conversación, la persona que acompañaba al alcalde ha guardado su teléfono y le ha dado a su vez el suyo y el de prensa de la EMVS.

“Simulación de escucha”

El encuentro ha despertado críticas en la oposición. La líder de Más Madrid en la capital, Rita Maestre, ha tachado de “farsa” y “simulación de escucha” la escena entre el alcalde y los vecinos. “Hace meses que venimos denunciando que la EMVS está amenazando a las familias vulnerables con expulsarlas de sus hogares. Almeida y su Gobierno no se han reunido nunca con ellas. El delegado de Vivienda nos repitió la semana pasada en Comisión de Pleno que está todo bien con este caso”, ha escrito en su perfil de X.

Pedro Barrero, del PSOE, también ha reaccionado en redes: “Almeida es el responsable directo. Esto no es un caso aislado, es su modelo de vivienda”, ha escrito, y después enumerado otros casos de desalojo recientes: “Esto no es gestión. Es abandono institucional y falta de humanidad”.