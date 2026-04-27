La F1 de Madrid roza la venta total de entradas y lanza a Ifema a competir como “marca premium” en el mercado internacional de eventos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene con protestas de fondo durante la activación de la cuenta atrás para el GP de España, a 13 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

Todo es polvo, ruido de sirenas y operarios gritándose en la normalmente pacífica sede de la Institución ferial de Madrid (Ifema). Los trabajos a contrarreloj para poner en marcha la primera edición del gran premio de Fórmula 1 de la capital avanzan a buen ritmo, según José Vicente de los Mozos, presidente de Ifema Madrid, que espera explotar el evento como un trampolín para lanzar a la feria como una “marca premium” capaz de hacerse con la organización de los grandes eventos y reuniones internacionales. Un salto que pasa porque el gran premio de Madrid, que se celebrará este septiembre, sea un éxito: de momento, ha dicho De los Mozos en una rueda de prensa celebrada este lunes, ya hay 90.000 entradas vendidas (97%), lo que acerca el sold out técnico y da oxígeno a la viabilidad económica de una inversión multimillonaria.

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“El 100x100 (de la inversión) se genera con ingresos que ha generado Ifema”, ha asegurado De los Mozos sobre un evento fiscalizado con lupa por la oposición de izquierdas en Madrid, que quiere asegurarse de que se cumple el compromiso de que no haya “ni un euro” de dinero público en la financiación. “Entramos en este proyecto porque es imagen de marca, nos posiciona a otro nivel de referencia a grandes congresos y ferias globales”, ha seguido el directivo sobre Ifema, que en 2025 consolidó su operación internacional con negocios en Brasil, Portugal o Chile. “Eso nos posiciona para traer otros elementos de futuro. Eso es lo que nos interesa: posicionar Ifema como marca premium capaz de albergar grandes eventos internacionales”, ha añadido. Y ha rematado: “El GP de España será el primero que trabaje con IA en todo el tema de análisis de datos. Estamos demostrando nuestra capacidad para organizar grandes eventos con nuestra infraestructura”.

Ifema espera haber terminado las obras principales del circuito el 25 de mayo. Luego habrá que colocar las gradas, y construir la infraestructura en la que se atenderá a los espectadores VIP, que son la clave del proyecto: de su multiplicación con respecto al número que acoge el resto de circuitos depende que cuadren los números, pues proporcionarían unos 60 millones de euros al año en ingresos. Esos trabajos, que se reconoce han generado “incomodidad” en el día a día de la feria, empezarán en junio, y se extenderán hasta casi el inicio de la competición. En medio, mil millones de flecos por resolver: la oposición de un grupo de vecinos que verán a los bólidos rugir a apenas nos metros de sus casas, la posible compensación a una gasolinera que puede ver afectado su negocio por el evento...

Por el momento, transmite una fuente de Ifema, con los vecinos hay un trabajo de comunicación “permanente”. “Las primeras aproximaciones de los planes de movilidad contemplan en todos los casos el acceso a las viviendas, velando por evitar la llegada y estacionamiento de vehículos en las zonas residenciales próximas al circuito”, detalla. De hecho, la idea es que el 80% del público llegue en Metro, lo que se acompañaría de párquines disuasorios conectados con el circuito mediante lanzaderas. Con respecto a la gasolinera, Ifema está “en fase de negociación y de identificación de alternativas para minimizar la afectación”.

Mientras tanto, la maquinaria de las obras sigue a pleno rendimiento, transformando Valdebebas para acoger a la F1. Rugen los motores de las excavadoras mientras al otro lado de Ifema los operarios se afanan por construir las nuevas estructuras, que tienen la feria llena de personas con chalecos amarillo y naranja fosforito que sortean barreras improvisadas, barro y polvo. Mucho polvo. De hecho, las obras acabaron afectando a la programación del musical Malinche, o a sus festivales al aire libre.

“Para llegar a organizar el GP ha habido el trabajo de mucha gente, el apoyo de las administraciones, pero queda lo más difícil, los últimos metros”, ha reconocido De los Mozos. “Nadie se hace una idea de lo que va a suponer esto para Madrid”, ha añadido. “Crece Ifema, y con nosotros Madrid. Afrontamos un escenario de expansión del negocio que acompañe y acelere el extraordinario momento de Madrid”.

Estrecho de Ormuz

Todo ello necesita de un potente músculo financiero. Estos son los números que ha presentado este lunes Ifema: en 2025, alcanzó una facturación de 216,8 millones de euros (13 menos que en 2024, un año que no se considera comparable por el carácter bienal de algunas ferias). El beneficio neto fue de 18,7. Eso supone mejorar un 22% los ingresos con respecto al último año homologable (2023), según la feria, y alcanzar un EBITDA de 42,8 millones, un 56,8 millones. Para 2026, la previsión es superar los 300 millones en ingresos.

Esos números, ha dicho De los Mozos, “fortalecen a la organización para afrontar grandes proyectos como la F1″.

Las obras avanzan mientras los directivos miran de reojo la guerra en Oriente Próximo, donde los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán y Líbano han llevado al cierre del estrecho de Ormuz, fundamental para el transporte de gas y petróleo, y han obligado a suspender los grandes premios de F1 de Bahréin y Arabia Saudí.

“Momento de crisis, momento de oportunidades”, ha sostenido De los Mozos. “En principio no prevemos un impacto. Al contrario. A lo mejor los que querían ir a Oriente Medio vienen a Madrid. La expectación es máxima”, ha proseguido. Y ha ironizado: “Espero que haya gasolina en los motores, que lo del estrecho de Ormuz no llegue para esto”.