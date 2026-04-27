La autopsia confirma que Abderrahim, el hombre reducido en Torrejón por dos policías, murió por asfixia de “forma violenta”

La causa abierta para investigar la muerte de Abderrahim El Akkhou ocurrida en Torrejón de Ardoz (Madrid) en la madrugada del 18 de junio de 2025 ha incorporado la autopsia definitiva del fallecido. El documento confirma el origen homicida de la muerte y apunta a la asfixia como causa fundamental, que le condujo a una anoxia, es decir, a la falta extrema de oxígeno en el cuerpo. Los hechos sucedieron en la localidad madrileña cuando dos policías municipales de Madrid que regresaban de una cena redujeron a otro después de que, según su versión, este intentara robarles. En la causa permanece investigado uno de ellos.

El informe, firmado en marzo por tres facultativas del Instituto de Medicina Legal de Madrid contempla tanto el examen del cuerpo llevado a cabo la mañana posterior al fallecimiento, como la recopilación de vídeos que incluye la causa y que grabaron varios vecinos de Torrejón la noche de los hechos. En ellos, se ve a la víctima tirada en el suelo, mientras el investigado lo sujeta contra el suelo y el otro hombre que lo acompañaba se pone sobre sus piernas, se levanta y grita a los viandantes.

En las consideraciones de las forenses indican que en el fallecimiento influyen causas “preexistentes y simultáneas”. Entre las primeras, aluden a la constitución de la víctima, que era delgado, al consumo previo de estupefacientes y a lesiones cardiacas. En concreto, Abderrahim tenía una ateromatosis coronaria, una enfermedad crónica que puede llegar a estrechar las arterias. A continuación señalan a la inmovilización con “comprensión torácica y presa cervical” y posición en decúbito prono, es decir, boca abajo. El término presa cervical hace referencia a la asfixia mediante la constricción del cuello con los brazos. El informe señala que Abderrahim presenta varias costillas fracturadas, abrasiones en los brazos y heridas en la cara.

El documento también hace una referencia específica a que la inmovilización de las piernas no afectó a la conclusión de la maniobra realizada sobre Abderrahim, que fue el fallecimiento. “A la vista de los factores anteriores y las imágenes del vídeo, la inmovilización de la mitad inferior del cuerpo no condiciona el resultado”, reza el informe.

En la causa el único investigado hasta ahora es el hombre que mantiene su brazo alrededor del cuello de Abderrahim durante todo el tiempo que dura el vídeo, pero no el compañero que sostiene sus piernas. Para el abogado de la familia del fallecido ambos tienen la misma responsabilidad en el homicidio y por ello van a pedir que el otro policía, que compareció ante la juez en calidad de testigo, también pase a ser investigado. “Aunque no sea autor directo es coautor o cooperador necesario”, señala el abogado de la familia, Rubén Vaquero.

Esta autopsia confirma un informe previo enviado al juzgado en septiembre en el que ya apuntaba el origen homicida y la asfixia como causa de la muerte de Abderrahim.