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Madrid
Atracos

Una pistola de aire y una mochila forrada con aluminio para burlar los detectores: detenido el atracador de unos grandes almacenes en Madrid

El hombre logró llevarse casi 600 euros en artículos, pero dos agentes de paisano lograron capturarlo tras una aparatosa persecusión

Dos agentes de la Policía Municipal de Madrid patrullan las calles del centro de la capital. Foto de archivo. Mariscal (EFE)
EFE
Madrid -
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La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre por sustraer casi 600 euros en artículos de unos grandes almacenes situados en la calle de Goya de la capital utilizando una pistola de aire comprimido. El atracador llevaba una mochila forrada con papel de aluminio para burlar los detectores de seguridad.

El pasado 4 de abril, hacia las 19.45, dos agentes de paisano se encontraban patrullando el barrio de Salamanca cuando observaron que un vigilante de seguridad forcejeaba con un varón a la salida de un centro comercial, según han informado este viernes a EFE fuentes policiales. Al contemplar la escena los policías iniciaron en la calle de Goya una persecución a la carrera y al grito de “¡Alto, policía!” a través de varios semáforos en rojo y consiguieron reducir al sospechoso en la vecina calle de Alcalá.

En el transcurso de la huida, el detenido ―un varón español de 44 años― arrojó al suelo un arma de aire comprimido y su munición de bolas de plástico. El arma simulaba ser una pistola modelo Beretta que presuntamente utilizaba para intimidar a las víctimas de sus robos.

Además, los agentes incautaron una mochila forrada en su interior con papel de aluminio para burlar las alarmas de los establecimientos, en la que llevaba diversas herramientas para cometer las sustracciones y artículos ―entre ellos una botella de whisky― que ascendían a un valor de 574 euros.

El detenido fue entregado por los agentes a la Policía Nacional y ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial por un presunto delito de robo con violencia.

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