Un convoy de 40 autobuses azules destino Burgos: el Ayuntamiento de Madrid los cede tras el incendio que arrasó la mitad de la flota

Los vehículos de la EMT han llegado este viernes por la tarde a la ciudad de Castilla y León, donde permanecerán, por lo pronto, seis meses, con posibilidad de ampliar el periodo si fuera necesario

La imagen era, cuanto menos, curiosa: decenas de autobuses azules por la carretera, uno detrás de otro, camino a Burgos. Eran 40 vehículos de la EMT que habían salido esta mañana de Madrid con un nuevo destino para los próximos seis meses. El Ayuntamiento de la capital los ha cedido después de que un incendio en las cocheras arrasara la mitad de la flota (39 vehículos) en la ciudad de Castilla y León. Entonces, el Consistorio burgalés pidió buses urbanos a otras ciudades y muchas se ofrecieron a enviarlos. Este viernes, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha entregado los suyos a la regidora Cristina Ayala.

El convoy de 40 autobuses ha salido de la capital este viernes sobre las once de la mañana, después de que Almeida y Ayala, ambos del Partido Popular, protagonizaran el acto de entrega en el centro de la EMT de Sanchinarro, al norte de la ciudad. Los reconocibles vehículos azules han sido previamente tuneados con una frase en la parte trasera y algunas de las ventanas que reza: “Madrid con Burgos”. Todo rodeado por un corazón.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, entrega a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala una flota de 40 autobuses de la EMT en Sanchinarro, Madrid. Isabel Rodriguez (EFE)

Para conducirlos, se han desplazado a Madrid 45 conductores voluntarios del Servicio de Movilidad y Transportes de Burgos, que han llevado los autobuses en caravana por la A-1, escoltados por la Guardia Civil. Y en cinco horas llegaban a su nuevo destino temporal los primeros 25, alrededor de las tres de la tarde. La idea, ha señalado Ayala, es que estén funcionando por la ciudad en una semana.

El martes, la mitad de la flota de Burgos quedó calcinada por un incendio que comenzó de madrugada en las cocheras, donde se guardan los vehículos por la noche, y se propagó por la zona. En total, 39 vehículos inutilizados. Un operario público, que intentó salvar varios de ellos, tuvo que ser hospitalizado por inhalación de humo. La mañana después del fuego, numerosas ciudades de la provincia y de otras comunidades, como Palma de Mallorca, Santander o Elche, ofrecieron sus vehículos. .

“Es como si en Madrid dejaran de circular 1.000 autobuses de un día para otro”, ha indicado Almeida tras la entrega. El alcalde ha comentado que existen varios detalles técnicos complicados con la cesión, como tramitar un cambio del seguro en pocos días.

Por el momento se desconocen las causas del incendio y este viernes la alcaldesa ha indicado que la policía científica sigue trabajando en el origen del incendio. Debido a la cantidad de vehículos perdidos, seis líneas de autobús han sido suspendidas y las que se mantienen operativas han tenido que modificar frecuencias y recorridos. Ayala detalló que el departamento de Movilidad contaba con 75 buses, y de los que 58 operaban en el día a día, quedaron activos 31.

La regidora burgalesa contó el día del incendio que cada bus nuevo cuesta en torno a los 600.000 euros, pero que 21 de los 39 autobuses arrasados eran alquilados, así que el coste no será tan alto. Aun así, este viernes ha señalado que las pérdidas suman más de 20 millones de euros, “la capacidad inversora del Ayuntamiento de Burgos durante un año”. “Utilizaremos estos autobuses tanto como sea posible y lo que haremos será establecer un concurso para alquilar nuevos autobuses”, ha añadido desde Madrid.

Junto con los autobuses, cedidos de forma gratuita, el Ayuntamiento de Madrid ha enviado dos furgones talles, un vehículo de intervención y una grúa. También se desplazará a Burgos un equipo técnico de seis personas. Almeida ha explicado que el envío de estos 40 vehículos no alterará ni frecuencias ni rutas de la EMT en Madrid, porque parte de estos autobuses se utilizó para prestar el servicio supletorio de la línea 6 de metro cuando estuvo en obras.

La cesión por el momento es de seis meses, pero una vez terminado el plazo, ambos ayuntamientos verán si es necesario ampliarlo. “No es fácil encontrar autobuses, ni comprarlos. El stock es limitado y los periodos de entrega son prolongados”, ha explicado el alcalde. Ayala, que se ha abrazado a Almeida al cierre del acto, dice que los autobuses madrileños les “salva el servicio público”.