Tensa Junta de Seguridad en Móstoles: el delegado del Gobierno exige la dimisión del alcalde por el caso de acoso

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), denunciado por acoso sexual y laboral por un exedil de su propio partido, ha anunciado este viernes que se querellará contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por vulnerar su honor, según confirma una portavoz municipal. El regidor, que la pasada semana reiteró que no dimitirá y que es víctima de una “cacería” orquestada por el PSOE, ha afeado a Martín haberse referido al proceso judicial abierto contra él en la Junta de Seguridad Local celebrada este viernes en el municipio madrileño. El delegado ha tomado la palabra al inicio de la reunión y ha expresado que Bautista no debería presidir el encuentro y que debería haber dejado el cargo, según ha relatado él mismo a la salida del Consistorio. El delegado ha confirmado que efectivamente lo cree así por la situación procesal del alcalde, porque ha estado meses “amenazando, insultando y mofándose de una denunciante”.

“He podido expresar al comienzo de la junta de seguridad que en ningún caso el alcalde de Móstoles debía estar presidiéndola, que tenía que haber dimitido hace mucho tiempo, y que esa reunión nunca debió celebrarse en esas condiciones y que, en todo caso, hoy no debería haber tenido lugar. Por responsabilidad [con los mostoleños] he estado”, ha relatado Martín frente al Ayuntamiento.

Bautista califica de “inadmisible” y “vergonzosa” la intervención del delegado y considera que ha “desviado el foco” de la reunión al mencionar el caso de acoso sexual y laboral. La denuncia de la exconcejala, que antes de acudir a los tribunales pidió ayuda a su partido, donde la presionaron para que no denunciara, fue admitida a trámite por un juzgado del municipio madrileño hace una semana. El alcalde negó de nuevo las acusaciones y arremetió contra el Gobierno, a quien culpa de querer hundirle y de haber orquestado una persecución contra él y contra el PP de Madrid. Es la idea que ha repetido el partido desde el inicio, incluida la presidenta de la Comunidad, que habló de “bulo fabricado”.

Al término del encuentro, que se ha desarrollado hasta el final a pesar del choque, el alcalde ha avanzado que emprenderá acciones legales contra Martín porque sus palabras son una intromisión en su honor y un uso partidista de un órgano institucional. El delegado ha explicado ante los medios que en la reunión han analizado la seguridad ciudadana de Móstoles y que en ese marco también se han abordado los delitos contra la libertad sexual y la violencia machista.

“Es verdaderamente lamentable que el alcalde de Móstoles esté presidiendo una reunión de seguridad en la que se abordan estas cuestiones con la falta de respeto que ha tenido hacia una presunta víctima de violencia machista”, ha criticado Martín, que también ha criticado el “inaceptable amparo” del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Ayuso a Bautista.

La exconcejala le denunció el pasado 16 de febrero, dos semanas después de que EL PAÍS desvelara el caso. La querella condensa el relato de la exedil y varios testigos en unas 100 páginas, y pasó de los juzgados de instancia de Móstoles a uno específico de violencia sobre la mujer, que admitió la demanda a trámite y abrió diligencias el 15 de marzo. En el auto, la jueza afirma que “los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual y laboral”. La mujer declarará el próximo 29 de junio.