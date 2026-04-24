Asesinado un menor de 17 años de dos puñaladas por la espalda en plena calle en Madrid

La policía investiga el ataque en el que ha fallecido un chico a manos de otro en patinete, con todas las hipótesis abiertas, incluido un crimen de bandas juveniles

Un menor, de 17 años de edad, ha fallecido este viernes en plena calle tras haber sido apuñalado por otro varón que se desplazaba en patinete. El crimen ha ocurrido en la calle Vizconde de Arlesson, en el distrito de Puente de Vallecas, sobre las tres de la tarde, cuando la víctima caminaba y el agresor se le ha aproximado y le ha clavado un cuchillo por la espalda.

La víctima es un chico español origen de hondureño que ha recibido dos puñaladas por la espalda, en concreto en la zona lumbar cuando caminaba por la calle. El psicólogo del Samur ha atendido a los progenitores de la víctima, que han llegado al lugar del crimen poco después de los hechos.

Según el testimonio de algunos viandantes, se le ha aproximado otro joven montado en un patinete y le ha atacado. Los primeros en atender al adolescente han sido patrulleros del Grupo de Atención al Ciudadano, que han comenzado las maniobras de reanimación y han tratado de contener la hemorragia. Los servicios de emergencia han acudido al lugar a los pocos minutos, pero no han podido salvar su vida y ha muerto en la calle. Después de una hora de reanimación cardiopulmonar, los facultativos solo han podido certificar su fallecimiento.

El grupo V de homicidios se ha hecho cargo de la investigación. Fuentes policiales confirman que por ahora se mantienen abiertas todo tipo hipótesis, aunque por el perfil de la víctima y el modo de agresión, el crimen cometido en el seno de la lucha de las bandas juveniles violentas es la opción más factible. Las primeras pesquisas apuntan a que la víctima tenía relación con la banda de los Trinitarios, según fuentes policiales. Los agentes del grupo de delitos violentos de la policía científica también trabajan en la zona para recabar vestigios y realizar la inspección técnico policial.

Puente de Vallecas es una zona en disputa entre las diferentes bandas, especialmente Dominican Don’t Play, Trinitarios y Ñetas. En los últimos meses, el nivel de agresividad entre los diferentes grupos ha ido en ascenso, especialmente después de un homicidio cometido hace ahora un año.