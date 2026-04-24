5 planes gratis en Madrid del 24 de abril al 1 de mayo: el Día del Libro y una muestra de arte anticolonial

Varias personas hacen cola en la Feria del Libro de Madrid, el 7 de junio de 2025.

Los amantes de la ciencia podrán observar las estrellas en una sesión impulsada por la Fundación Universidad Autónoma de Madrid y el programa cultural 21 Distritos

El termómetro y el buen tiempo se han convertido esta semana en los principales aliados de los madrileños para celebrar el Día del Libro por todo lo alto. La literatura será la gran protagonista de la oferta cultural de la capital, con una amplia variedad de ferias en distritos como Latina, Moratalaz, Chamartín y Arganzuela, además de cuentacuentos, talleres infantiles, presentaciones y visitas guiadas a la imprenta municipal. Los más inquietos también podrán degustar el mejor café colombiano en una auténtica fiesta para los sentidos en la Casa de América o contemplar las estrellas de la mano de los astrónomos de la Universidad Autónoma de Madrid. Por si fuera poco, la exposición [De]codificantes: “Ficciones” subversivas y el Festival Urbano de Arte Digital prometen sorprender al público con el arte más rompedor y subversivo.

Una cita con la literatura

Madrid nunca desperdicia la más mínima oportunidad de desplegar una amplia programación cultural que llegue hasta el último rincón de la ciudad. La celebración del Día del Libro se prolonga más allá de su fecha simbólica y se convierte en una semana literaria que, tras el 23 de abril, mantiene vivo el pulso cultural hasta el día 26. La red de bibliotecas municipales se presenta como el eje principal del evento con talleres, cuentacuentos, clubes de lectura y recitales que se suceden durante estos días. Destacan propuestas como la visita guiada Los confines del libro, en la Biblioteca Histórica Municipal, un recorrido por la evolución del libro desde sus orígenes, o iniciativas familiares como Caza cuentos, en el Centro Cultural Orcasur, que acerca la lectura a los más pequeños con un enfoque participativo.

En paralelo, el protagonismo se desplaza hacia propuestas más amplias como Libromad, el nuevo festival que entre el 23 y el 26 de abril articula más de 300 actividades repartidas por distintos puntos de la región con el objetivo de descentralizar el acceso a la cultura, y que encuentra su cierre el domingo 26 en la plaza de España. Allí, la celebración adopta un carácter más abierto y popular con lecturas colectivas, encuentros con autores y actividades infantiles que marcan el punto final de una semana en la que Madrid consolida su apuesta por hacer de la lectura una experiencia compartida en el espacio público.

Fecha: del 20 al 26 de abril.

Lugar: distintas localizaciones.

Un grito anticolonialista

La exposición colectiva [De]codificantes: “Ficciones” subversivas se plantea como un espacio de fricción y reflexión donde el arte contemporáneo opera como una crítica del presente. Ocho artistas latinoamericanos residentes en Madrid, participantes del programa PAAL impulsado por Boom! Art Community, despliegan aquí obras que cuestionan los lenguajes del poder, desde el colonialismo hasta la vigilancia o las normas que atraviesan los cuerpos. A través de disciplinas que van desde la fotografía hasta la performance o la experimentación con inteligencia artificial, las piezas proponen nuevas miradas sobre la identidad, la memoria o el territorio.

Entre los artistas que forman parte de la muestra destaca Camilo Rozo, fotógrafo y artista audiovisual con más de dos décadas de trayectoria, cuyo trabajo transita entre el fotoperiodismo y una mirada más autoral centrada en la memoria y la narrativa visual. Formado en Bogotá, Londres y Nueva York, Rozo trabajó en EL PAÍS como fotoperiodista y retratista entre 2015 y 2022, un tiempo en el que desarrolló un cruce especialmente significativo entre práctica periodística y exploración artística.

Exposición ‘[De]codificantes: “Ficciones” subversivas’. Imagen cedida por Camilo Rozo, uno de los artistas. @cris.inga

Fecha: del 16 de abril al 15 de mayo.

Lugar: avenida Mar Mediterráneo (Leganés), en el Centro Cívico José Saramago.

Transporte: estación de Metro de San Nicasio (línea 12).

El arte del café

El café es una pieza casi indispensable en la rutina de los madrileños. Hay quienes lo toman nada más empezar el día, otros lo reservan para media mañana o lo alargan hasta después de la comida, y no faltan quienes repiten varias veces a lo largo de la jornada, como si en cada taza se reordenara el ritmo de la ciudad. Alrededor de ese hábito cotidiano existe todo un universo que funcionará como el punto de partida del encuentro Coffee Master España que acogerá la Casa de América el lunes 27 de abril a las 18 horas, una experiencia en torno al café de especialidad colombiano que combina conversación, cata y reflexión cultural.

La cita, organizada junto a la Embajada de Colombia en España, adopta la forma de una tertulia con degustación que se centra en cafés colombianos de especialidad, con el maridaje con cacao como hilo conductor del espectáculo sensorial. El chef Edwin Rodríguez, del restaurante Quimbaya, y la pastelera Luciana Calle, del Servicio Nacional de Aprendizaje colombiano (SENA), serán los protagonistas de una propuesta que explora el café desde su dimensión cultural, social y sostenible.

Fecha: 27 de abril a las 18.00.

Lugar: plaza de Cibeles, en la Casa de América.

Transporte: estación de Metro de Banco de España (línea 2).

Una ventana a las estrellas

Algo tan simple como mirar al cielo en pleno día esconde algunas sorpresas. La actividad Observación astronómica en familia invita al público a descubrir el Sol como si fuera la primera vez. En estas sesiones diurnas, que se celebran el 25 y el 26 de abril dentro de la programación del festival 21 Distritos, los asistentes podrán observar la superficie solar mediante telescopios y binoculares especializados e identificar así fenómenos como manchas solares o eyecciones de masa.

Fecha: el 25 y el 26 de 11.00 a 14.00.

Lugar: el 25 de abril en el Recinto Ferial de Vicálvaro, en el mismo distrito, y el 26 de abril en el Auditorio El Espinillo, en Villaverde.

Transporte: líneas de bus 153 y 159 y estación de Metro de Villaverde Bajo (línea 3).

La chispa de la originalidad

Madrid se convierte estos días en un laboratorio a cielo abierto donde el arte digital abandona las pantallas para infiltrarse en la ciudad. Es ahí donde el festival MMMAD exhibe algunas de sus propuestas más sugestivas: entre ellas, Light in the Dark, una instalación inmersiva de la coreógrafa Paloma Madrid y la compositora Vicky Leaks en la que la danza, la tecnología y la naturaleza dialogan en tiempo real a través de dispositivos que traducen las señales eléctricas de las plantas en sonido.

A esa exploración sensorial se suma Ashes to Ashes, de Marika Hedemyr, que tendrá lugar el 25 de abril, una intervención que desplaza el arte digital hacia un territorio más simbólico y reflexivo, en línea con el espíritu del festival. El público también podrá asistir a cuatro exposiciones en el marco del festival hasta el día 26.

Fecha: del 16 al 26 de abril.

Lugar: distintas localizaciones.

Transporte: distintas localizaciones.