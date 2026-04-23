Tres detenidos por matar a un hombre en Parla de un estacazo en la cabeza

Así fue la detención de las tres personas acusados de matar a un hombre en Parla

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por participar en el homicidio de un hombre que murió tras un estacazo en la cabeza en plena calle en Parla. La investigación ha concluido que, tras un encuentro entre dos grupos de personas estalló una pelea que acabó con este hombre fallecido por el fuerte impacto en la cabeza. El arma del crimen fue, en concreto, uno de los conocidos como palo tutor, una de esas estacas que se colocan junto a los troncos de los árboles para dirigir su crecimiento.

Los hechos ocurrieron el 8 de noviembre del 2025 en la Calle Purísima Concepción del municipio parleño, tras una pelea entre dos grupos de personas. La víctima recibió un fuerte golpe en la cabeza con una barra de grandes dimensiones. Tras varios meses de investigación se ha logrado detener a los tres presuntos implicados que huyeron ese día del lugar en un vehículo. Tras su paso a disposición judicial, el autor material de los hechos ha ingresado en prisión.

La investigación fue particularmente complicada ya que no había testigos que pudieran identificar a los autores y en la pelea participó un elevado número de personas. En la reyerta se emplearon todo tipo de objetos, como botellas de vidrio y piedras, que se lanzaron mutuamente. El arma del crimen fue clave. El tutor de madera quedó tirado en las inmediaciones de la agresión.

Tras la agresión, la víctima cayó al suelo inconsciente y, a pesar de los esfuerzos de los sanitarios de urgencias, falleció minutos más tarde. A la llegada de los agentes, los implicados habían huido a bordo de un turismo.

“La investigación policial resultó ser laboriosa puesto que los viandantes y vecinos que alertaron a los servicios de emergencia, no pudieron aportar datos o descripción de los implicados”, detalla la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

El intenso trabajo policial logró determinar la identidad de los tres presuntos responsables, quienes fueron reconocidos por los amigos de la víctima.

Por todo ello el pasado 15 de abril, se estableció un dispositivo especial para la detención de estas personas, que finalmente fueron arrestados en las localidades toledanas de Portillo y Fuensalida y en Albatera de Alicante. Todos ellos son considerados presuntos autores de un delito de homicidio.