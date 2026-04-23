El Ayuntamiento retirará los raíles del antiguo tranvía encontrados en la Puerta de Alcalá para “museizarlos”

La vicealcaldesa, Inma Sanz, indica que los técnicos de la Comunidad de Madrid ya han valorado el hallazgo y dictaminan que los restos de las vías no entran en los supuestos de protección de la ley de patrimonio

Las obras de remodelación que se están llevando a cabo en el entorno de la Puerta de Alcalá descubrieron la pasada semana los raíles del antiguo tranvía de Madrid ―circuló hasta junio de 1972―, que fueron cubiertos por asfalto cuando se cerraron las líneas. Días después del hallazgo, que avivó el debate en las redes sociales sobre qué hacer con los restos de vía férrea hallados, la Comunidad anunció que estudiaría su valor arquitectónico y patrimonial. El Ayuntamiento ha confirmado este jueves que ya han recibido el escrito del Gobierno regional, donde les indican que los raíles no entran en los supuestos de protección de la ley de patrimonio, y recomiendan al Consistorio que se extraigan, de forma controlada, y se pongan en valor en otro espacio. La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha avanzado que eso es previsiblemente lo que harán y que están estudiando a dónde llevarlos, con el objetivo de exponerlos y conservarlos.

“Entendemos que tienen un valor casi emocional para los madrileños. Vamos a ver cuál puede ser la ubicación adecuada para musealizar esos restos o una parte de ellos”, ha señalado Sanz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Por el momento no hay nada previsto, ya que el Ayuntamiento debe analizar los raíles encontrados y determinar con los técnicos cómo retirarlos para que no sufran desperfectos. “Desde la Comunidad trasladan que no hay inconveniente para el desmontaje de esos restos del tranvía y que se pueda hacer una extracción controlada”, ha indicado. También ha explicado que antiguos raíles ya han aparecido en otras zonas de la ciudad con obras similares y es probable que ocurra de nuevo. Los vecinos de la asociación Retiro Norte, de los primeros que publicaron el descubrimiento en redes, pedían que se integrara con el paisaje.

Sanz ha explicado que el proyecto actual ―un bulevar entre Cibeles y la Puerta de Alcalá― se vería muy afectado y variaría “de manera sustancial” si dejan los raíles, que pueden conservarse y exponerse en otro entorno “más adecuado”. “Si hubiera una modificación de proyecto, habría que hacer una consulta a la Unesco. Pero [la decisión de quitarlos] no es tanto por eso, sino porque entendemos que tiene un mejor encaje en otro lugar sin alterar el proyecto que tenemos previsto para esa zona”, ha añadido la vicealcaldesa.

Todavía están valorando el espacio donde podrían “museizarlos”, y es pronto para adelantar posibilidades. Sanz sí ha comentado que van a estar “muy bien ubicados, pero no en esa zona, sino en otro punto de la ciudad”.