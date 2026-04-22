Una avería de madrugada en Atocha provoca el caos ferroviario en casi toda la red de Cercanías en plena hora punta

Usuarios de los trenes de Cercanías en la Estación de Atocha en Madrid. Foto de archivo.

La incidencia afecta a las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10 del núcleo de Cercanías de Madrid

Seis líneas de la red de Cercanías de Madrid y trenes de Media Distancia están registrando retrasos a primera hora de este miércoles por una incidencia en la infraestructura en la estación de Atocha.

En concreto, la incidencia afecta a las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10 del núcleo de Cercanías de Madrid, según ha detallado Adif en un mensaje que ha publicado en la red social ‘X’. Varias líneas han tenido que modificar sus recorridos.

Los trenes de la línea C4 con origen Parla sólo están circulando hasta Villaverde Alto; y los de la C4a que comienzan en Alcobendas-San Sebastián de los Reyes finalizan en Chamartín.

Asimismo, los trenes de la línea C4b que empiezan en Colmenar Viejo llegan hasta Atocha Cercanías, mientras que la línea C7 está circulando desviada por O’Donnell.

La incidencia se registró a las 2.55 de este miércoles y Adif no ha precisado el tiempo que tardará en solventar el problema que registran sus infraestructuras. Han señalado que se está trabajando para solucionar la incidencia “a la mayor brevedad posible”.