Madrid dispara hasta los 270.000 euros al año el presupuesto para taxis de sus diputados, a los que les ha subido el sueldo cuatro veces en dos años

La Asamblea de Madrid aprueba una mejora de 500 euros al año que incrementa hasta los 2.000 la cuantía disponible para cada uno de sus 135 representantes

La Asamblea de Madrid ha decidido aumentar hasta los 270.000 euros el presupuesto anual para la partida en gastos de taxi de sus 135 diputados, según documentación pública consultada por EL PAÍS. El incremento se traduce en 500 euros más disponibles para cada representante, que a partir de ahora pasarán a poder gastar 2.000 euros al año en este medio de transporte, si así lo desean. La decisión adoptada por la Mesa, el órgano que regula el día a día de la Cámara, coincide con que los diputados se hayan subido el sueldo cuatro veces en los dos últimos años. La decisión se produce en un momento en el que la Cámara encara el próximo ciclo electoral autonómico, previsto para 2027, lo que implica la posibilidad de un cambio en las mayoría del Parlamento autonómico.

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El 10 de abril, Ana Millán (PP), vicepresidenta primera de la Asamblea, preguntó durante la reunión de la Mesa sobre el ajuste de las cuantías del servicio de taxi. La encargada de darle respuesta fue la directora administrativa del Parlamento autonómico.

“Tras la prórroga y modificación del actual contrato de taxi, desde el 1 de julio a 31 de diciembre de 2026 las tarjetas se recargarán con 500 euros adicionales al crédito inicial que reste a cada usuario, siendo durante el año 2026 el crédito global por tarjeta de 2.000 euros”, detalló. “Para el próximo año, al haber cambio de legislatura, las tarjetas se cargarán el 1 de enero hasta final de legislatura con la parte proporcional de un crédito anual de 2.000 euros”.

El incremento, en todo caso, aún debe concretarse oficialmente, según transmiten en la asociación de taxis encargada de dar el servicio, a la que únicamente le consta “una conversación informal” al respecto. “No hay ningún documento formal por nuestra parte”, explica un portavoz en conversación telefónica.

Consultado por este diario, un portavoz de la Asamblea, que preside Enrique Ossorio (PP), confirmó el acuerdo. “La Mesa aprobó, por unanimidad, incrementar la partida destinada al servicio de taxi para que los diputados realicen sus labores políticas en 500 euros hasta alcanzar los 2.000 anuales“, detalló. “En el Congreso de los Diputados, es de 3.000 euros”, precisó. “En la Asamblea esta cuantía estaba sin actualizar desde el año 2010″.

El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Jesús Hellín (Europa Press)

El argumento de que la mejora viene a actualizar una situación que ya no responde con los costes presentes, no solo desconoce que nada obliga a los diputados a ir en taxi. También replica explicaciones similares a las dadas para justificar el aumento del salario base de los diputados, que se ha incrementado hasta en cuatro ocasiones en los últimos dos años.

Así, los representantes de los madrileños con exclusividad cobrarán en 2026 un sueldo base de más de 4.000 euros brutos gracias a la cuarta subida salarial en dos años, que se decidió en diciembre de 2025. Ese aumento acumulado del 13%, al que se opusieron Más Madrid y Vox, vino acompañado de una mejora del 4% en las subvenciones a los partidos que hace oídos sordos a las críticas de la Cámara de Cuentas.

Como resultado, el sueldo base de los diputados pasó retroactivamente a ser de 3.980,09 euros en 2025, frente a los 3.883,02 que cobraban antes, y los 3.573,53 que ingresaban a finales de 2024, cuando comenzó la racha de cuatro subidas en dos años. Una tendencia que parece que no se va a detener. Según el acuerdo adoptado ahora, esa indemnización base sumará un 1,5% más en 2026, que podrá llegar al 2% en función de la evolución del IPC este año, según decidió la Mesa de la Cámara en imitación del acuerdo estatal. De esta manera, el sueldo base llegará como mínimo a 4.039,79 euros.

A esa cifra base se añaden cuantiosos complementos por ocupar papeles clave en la Asamblea: desde los 577,31 euros brutos mensuales que suman los secretarios y vicepresidentes de comisiones, a los 2.413,58 de la presidencia de la Cámara, pasando por los 1.655,83 que añaden los coportavoces, o los 2.074,24 de los portavoces.

La Asamblea de Madrid justificó entonces el aumento salarial de los diputados en que está vinculado al decidido por el Estado para el conjunto de los empleados del sector público. Sin embargo, no hay obligación alguna de aplicar esa medida a los políticos con acta. Se hace así porque así lo quieren los partidos de Madrid.

En cuanto a la mejora de las subvenciones de los partidos, desde este año cada grupo recibirá 560.368,95 euros anales (frente a los 538.816,30 de hasta ahora), así como 20.786,21 euros anuales por cada no de los 135 diputados (frente a los 19.986,74 de hasta ahora). Es un 4% más en ambos casos.

Más dinero para los partidos

Esa también es una decisión discrecional que la Cámara de Cuentas ve con malos ojos, según se deduce de un informe de fiscalización publicado en diciembre y centrado en las cuentas de 2024.

Tras detectar que en ese año hubo un aumento del 10% de la subvención fija que reciben los partidos en la Asamblea de Madrid, y del 12,2% de la variable, hasta alcanzar 4,8 millones de euros en gasto de dinero público para financiar al PP, Más Madrid, PSOE y Vox, el organismo fiscalizador lamentó “la falta de criterios objetivos que determinen la fijación de la cuantía” y también “la falta de regulación interna que recoja una mayor especificación de la naturaleza de los gastos a los que ha de aplicarse la subvención”.

La actual regulación para el control de este gasto por la Intervención, denunció la Cámara de Cuentas, “resulta insuficiente”. Y además, la justificación de los gastos que se acometen con este dinero público “o no existe o no está detallada en las memorias”. Una llamada a la contención que, según la decisiones adoptadas, no ha sido escuchada. Ni en los sueldos, ni en las subvenciones, ni en las ayudas para que sus señorías puedan desplazarse en taxi.