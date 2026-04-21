Telemadrid prepara 439.000 euros para externalizar y “personalizar” la cobertura de cada paso del Papa en la capital

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, saluda a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una eucaristía en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, en la catedral de la Almudena, a 9 de noviembre de 2022, en Madrid (España).

Telemadrid justifica en un preacuerdo alcanzado con la Conferencia Episcopal, RTVE y las televisiones públicas de Canarias y Cataluña el contrato de 439.611,88 euros de presupuesto que acaba de licitar para emitir la señal institucional con la que seguir cada paso por Madrid de León XIV durante su visita a España (6 a 12 de junio). Ese acuerdo, recogido en un contrato publicado este lunes en el portal de contratación autonómico, provoca suspicacias entre la oposición de izquierdas, que teme que la previsión de añadir al servicio general una señal “personalizada” del tour papal en la capital sirva también para promocionar puntualmente la imagen del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Normalmente, esa posibilidad se emplea para generar gráficos, rótulos, escenarios y planos propios.

“Las televisiones de las comunidades autónomas que va a visitar el Papa (Cataluña, Canarias y Madrid) asumiremos una parte de la cobertura”, explica un portavoz de Telemadrid, que amplía que la televisión madrileña operará “solo” en la región, ya que “3 Cat y RTVC cubren la parte de la visita a sus comunidades”. El contrato justifica que haya que externalizar los trabajos, sin emplear a los trabajadores de la cadena, porque estos “exceden la capacidad operativa”. También recuerda que el ente madrileño presta un servicio público, y que la cobertura de la visita “encaja directamente” en sus obligaciones. Un argumento que la oposición de izquierdas solo acepta a medias.

“Telemadrid debería explicar en qué se va a gastar todo ese dinero para una cobertura que desde luego tiene interés público pero nos cuesta creer que tanto”, opinan en Más Madrid, el partido que lidera la oposición. “Y ya que estamos, es buen momento para que el Partido Popular, Ayuso y Telemadrid aprendan un poco de los valores cristianos que encarna este Papa, que son los valores de la paz, el respeto a la diversidad y la justicia social”, siguen. “Que no gasten tanto, que al paso de radicalización a la derecha que el PP lleva, la cobertura del Papa les puede parecer propaganda izquierdista”.

Esto añaden desde el PSOE: “Entendemos que es una visita importante a nuestra Comunidad, esperemos que esta cantidad no sea para un publireportaje de Ayuso, como acostumbran en Telemadrid, sino para difundir la visita”.

Nadie en la oposición de izquierdas regatea la importancia de una visita como la de León XIV. Seguir cada paso del pontífice llevará a que Telemadrid contrate los servicios de varias cámaras cada día, una de ellas transportadas por un dron, además de los de varios técnicos especializados. A falta de conocer los detalles finales de la visita, el adjudicatario también tendrá que proporcionar sets de interior y exterior con los que personalizar la señal, o unidades móviles para cubrir la Vigilia de Jóvenes; la misa prevista en Cibeles; el encuentro en el Movistar Arena; o junto al Bernabéu. Los múltiples requisitos que recoge el contrato están condicionados a que se conozca el programa oficial de la visita. Su importancia, no.

“La visita del Papa constituye, por su propia naturaleza, un acontecimiento excepcional de indudable interés público, con una dimensión institucional, religiosa, social y mediática que, previsiblemente, generará una elevada demanda informativa y una amplia atención ciudadana, tanto en el ámbito autonómico como en el nacional e internacional”, se lee en la documentación que acompaña al contrato, y que firma el director general de la compañía, José Antonio Sánchez. “La eventual celebración de actos en la Comunidad de Madrid comporta la necesidad de disponer de una señal audiovisual institucional técnicamente solvente, continua y apta para su difusión por televisión, radio y plataformas digitales”, se añade. Y se observa: “La naturaleza de estos requerimientos excede la capacidad ordinaria de respuesta con medios propios en condiciones de plena garantía”.

Es decir, Telemadrid asume que no puede afrontar la cobertura con medios propios y la externaliza. Lo mismo ha hecho la televisión canaria, en su caso por un máximo de 646.295,10, según consta en el portal de contratación estatal. Con respecto a RTVE, en la misma página web consta un contrato de 137.000 euros para grupos electrógenos. Lo previsible es que esa inversión pública en retransmitir la visita aumente próximamente, también con la incorporación de la televisión autonómica catalana.

Bajo la lupa de la oposición

Telemadrid lleva bajo la lupa de la oposición desde que Díaz Ayuso logró gobernar sin la compañía de Ciudadanos, a partir de 2021. Hace apenas un mes, el Tribunal Constitucional censuró la forma en que el Gobierno de Ayuso cambió la ley para controlar la compañía pública.

La Ley de Radio Televisión de Madrid, la primera que impulsó la presidenta madrileña con su recién estrenada mayoría absoluta en junio de 2021, tenía un solo artículo. Su aprobación se tramitó por la vía exprés: en lectura única y sin posibilidad de que la oposición presentara enmiendas, que es precisamente lo que luego afeó el Constitucional.

Los efectos de ese cambio en la estructura y control parlamentario del ente público han sido de calado. Así, la Fiscalía del Constitucional destacó en marzo que, en cuanto a la designación de los miembros del Consejo de Administración de Telemadrid, la nueva ley llega incluso a contradecir el reglamento de la Asamblea madrileña. Sin embargo, la sentencia descartó pronunciarse sobre el fondo de la ley, que “podrá ser objeto, en su caso, de un proceso de constitucionalidad distinto y específico”. Lo que sí hizo fue pronunciarse rotundamente sobre la inconstitucionalidad del procedimiento —“inconstitucional y nulo”—con el que se aprobó.

Para entenderlo, conviene recordar que entonces, y desde hacía seis años, el director general era José Pablo López y había sido elegido con el acuerdo de PP, PSOE y Ciudadanos. Una vez aprobada la nueva ley, López fue destituido por decisión de Ayuso, y, en su lugar, fue nombrado un expresidente de Radio Televisión Española durante el mandato de Mariano Rajoy. Se trata de José Antonio Sánchez, votante confeso del PP. Por su parte, López preside ahora RTVE.