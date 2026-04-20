La guerra en Oriente Próximo activa la diplomacia kurda en Madrid: “Estamos atrapados en el fuego cruzado”

La delegación de la región autónoma de Kurdistán (Irak), que ya se ha reunido con el Gobierno de Ayuso, solicita cita a todos los partidos de la Asamblea

El 8 de abril, un grupo selecto de diputados de la Asamblea de Madrid recibe un email inesperado. En él se pormenorizan varios impactos por misiles y drones lanzados en la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. También se detalla el restablecimiento del envío de petróleo por oleoducto desde Irak al puerto turco de Ceyhan tras la intervención en marzo del Gobierno de Donald Trump. Y se alerta: “La Región del Kurdistán atraviesa momentos difíciles debido a los efectos de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, ya que se ha visto atrapada en el fuego cruzado entre estas fuerzas (...) Está soportando las consecuencias de una guerra que no inició (...) Agradeceríamos mucho la posibilidad de concertar una reunión". La firma de la misiva, a la que accedió EL PAÍS, corresponde a Darawan Hamid Ghafar, el representante de esta región autónoma de Irak en España, y constituye un ejemplo de la actividad diplomática que se está desplegando a todos los niveles (incluido el regional) en la capital de España alrededor de la guerra.

10 de abril. Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea de Madrid y hombre de la máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional, toma la palabra durante la reunión de la Mesa, el organismo que dirige el día a día del Parlamento autonómico. Informa a sus integrantes de la solicitud de reunión, y detalla que su finalidad es “establecer un canal de comunicación en relación con las consecuencias de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán”.

La delegación de esta región autónoma iraquí ya se reunió en diciembre con altos cargos de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, según consta en el portal de transparencia regional; y en marzo con representantes de la cartera de Educación, a los que les presentó el proyecto de abrir un colegio español en Kurdistán; igual que ha mantenido contactos con senadores y gobiernos regionales como el de Castilla-La Mancha. Sin embargo, su actividad en Madrid se ha acelerado a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, que ha multiplicado los contactos diplomáticos en la capital de España, donde también Israel cuenta con una potente red que impulsa sus puntos de vista a través de contactos de alto nivel con políticos y la labor de organizaciones como la Fundación HispanoJudía y ACOM.

“La Región del Kurdistán ha declarado en numerosas ocasiones su neutralidad en este conflicto; sin embargo, está soportando las consecuencias de una guerra que no inició”, se recoge en la misiva enviada a la Cámara, que viene acompañada por cuatro documentos adjuntos en los que se detalla, entre otros asuntos, un ataque con drones del 28 de marzo que tuvo, entre otros objetivos, la residencia de Nechirvan Barzani, presidente de la Región del Kurdistán.

La región iraquí se encuentra en una posición estratégica al norte del país, pues forma una cuña con frontera con Turquía e Irán. Sin embargo, ninguna cita se ha concretado por ahora ni con los partidos, que aún estudian una propuesta que fuentes parlamentarias reconocen como inusual, ni con la presidencia de la Cámara.

“Hemos solicitado reuniones con las presidencias de otras asambleas de distintas comunidades autónomas”, explican a través de un email en la delegación del Kurdistán. “Cabe señalar que nuestra Representación ya ha mantenido encuentros institucionales con presidentes de comunidades autónomas —máxima autoridad de los gobiernos regionales—, así como con otras autoridades, lo que ha permitido avanzar en distintas líneas de cooperación”.

El viaje de Kian

No es la única vía por la que han llegado hasta la Asamblea las réplicas del terremoto de la guerra en Irán. A principios de mes se supo que Estados Unidos no permitiría la entrada de Kian, un alumno iraní de 14 años del Instituto Severo Ochoa (Alcobendas, 123.342 habitantes), seleccionado para representar a la Comunidad de Madrid en un proyecto educativo de la ONU en su sede de Nueva York.

El PSOE intentó que los diputados de la Asamblea pactaran una declaración institucional de apoyo al estudiante, que no salió adelante porque ese tipo de acuerdos requieren de unanimidad, y el PP no prestó su apoyo, según los socialistas.

“Ayuso no lo defiende porque está a favor de la guerra ilegal de Trump, que siembra la muerte y la destrucción”, opinó al respecto Mar Espinar, la portavoz de los socialistas en la Asamblea de Madrid, donde Israel ha encontrado un apoyo decidido a sus políticas en la presidenta regional. Porque aunque la guerra sea lejos, sus efectos se sienten en Madrid con emails, peticiones de reuniones y mensajes privados que ayudan a fijar las posiciones públicas de todos los partidos.