El alcalde de Móstoles elude las acusaciones de acoso sexual y laboral y arremete contra el Gobierno de Sánchez
Manuel Bautista (PP), en una comparecencia sin preguntas, insiste en que es víctima de una “cacería” y que no ha recibido la querella, admitida a trámite por un juzgado del municipio madrileño hace cinco días
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha hablado ante los medios de comunicación durante menos de 10 minutos y sin admitir preguntas. Frente al Ayuntamiento del municipio madrileño, el regidor ha eludido por completo las acusaciones de acoso sexual y laboral por parte de una exedil de su propio partido y ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista, a quienes acusa de una “cacería” contra él: “El PSOE me acusa de una falsedad. Y lo digo sin ningún tipo de dudas”. Hace cinco días, el juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer de Móstoles admitió a trámite la querella de la exconcejala popular contra Bautista, y el PP, a quien ella acudió antes de ir a los tribunales y donde la presionaron para no denunciar. El regidor no ha aludido en ningún momento a esto ni a las recientes informaciones publicadas con el relato de la víctima y ha insistido en que no tiene el documento de la denuncia.
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